Seksiin myöntyminen ilman omakohtaista kipinää voi olla vahingollista, mutta ei aina – keskeistä on, miltä seksi tuntuu

Seksuaalisen halun eriparisuus on rakkaussuhteissa enemmän sääntö kuin poikkeus.

Jos kumppani haluaa seksiä, mutta itse ei, pitääkö siihen silti myöntyä suhteen hyvinvoinnin takia?

Lyhyt vastaus kuuluu: ei tarvitse. Kenelläkään ei ole velvollisuutta seksiin, oli suhdemuoto tai tilanne mikä tahansa.

Ajatus seksin ja rakkauden tiukasta yhteenkuuluvuudesta saa monet kuitenkin kipuilemaan silloin, kun suhteen osapuolten halut eivät osu yhteen. Halujen eriparisuus onkin yksi yleisimmistä syistä hakeutua pari- tai seksuaaliterapeutin vastaanotolle.

– Meillä on yhä tosi vahvana ajatus, että "apua meillä ei ole ollut seksiä viikkoon, eihän tämä ole suhde lainkaan", kuvailee seksuaaliterapeutti Karoliina Vuohtoniemi Uuden elämän värit -terapiayrityksestä.

– Tällainen ajattelutapa voi olla yksilön seksuaalisuudelle ja lopulta myös suhteelle hyvinkin vahingollinen.

Suhde ei velvoita seksiin

Vuohtoniemi on aiemmin kouluttanut seksuaalineuvojia ja -terapeutteja Sexpo-säätiön kursseilla. Hän painottaa, ettei intiimisuhteisiin missään tapauksessa kuulu velvollisuutta tai pakkoa seksiin.

– En pidä lainkaan siitä, että yhä puhumme seksin antamisesta ja saamisesta suhteessa. Se nostaa suorastaan karvat pystyyn.

Ajatus antamisesta ja saamisesta on paitsi yhdyntäkeskeinen myös hyvin sukupuolittunut. Se sisältää ajatuksen, jonka mukaan mies haluaa aina enemmän seksiä kuin nainen.

Oikeassa elämässä asetelma voi yhtä hyvin olla myös toisin päin. Lisäksi suhteissa voi seksin määrän sijaan olla erimielisyyttä seksuaalisen kanssakäymisen sisällöstä, tekemisen tavoista tai laadusta.

Aina ei tarvitse palavasti haluta

Keskustelu seksiin myöntymisestä ilman omaa halua nousi jälleen pinnalle viime viikolla Me Naiset -lehden julkaistua jutun (siirryt toiseen palveluun) aiheesta. Artikkelissa kaksi naista kertoi kokevansa, että seksiin suostuminen on parisuhteessa jonkinlainen velvollisuus.

Se, onko myöntyminen vahingollista vai ei, riippuu ihmisen omasta kokemuksesta. Oleellista on erottaa seksuaalinen halu ja seksiin ryhtymisen tahto.

– Seksiin ei välttämättä tarvita palavaa, spontaania halua. Seksiin myöntyminen ilman omaa halua on huono asia, jos se tuntuu itsestä pahalta. Jos tilanteen kokee neutraalina tai positiivisena, on ok sanoa kyllä vaikka ei itse aktiivisesti haluaisikaan, selittää Karoliina Vuohtoniemi.

Väestöliiton terapiapalveluissa seksuaalineuvoja- ja seksuaaliterapeuttikoulutuksesta vastaava kliininen seksologi Jonna Karimo uskoo myös kumppanin haluavan tietää, jos seksiin ei huvita ryhtyä.

– Ihmiset haluavat kunnioittaa toistensa rajoja. On reilua kumppania kohtaan kertoa omista rajoistaan. Silloin seksiin ei nouse muureja, vaan se on avoimempaa ja tyydyttävämpää.

Vuohtoniemi käyttää asiakkaittensa kanssa harjoitusta, jossa halu asetetaan numerojanalle. Siinä nolla on neutraali tunne, ja asiakas miettii onko hänen halunsa neutraali vai kenties plussan tai miinuksen puolella.

– Seksin pitäisi mennä plussan puolelle tai olla neutraali. Jos se menee yhtään miinukselle, se voi alkaa vahingoittaa seksuaalisuutta ja muuta hyvinvointia.

Omien seksuaalisten tarpeiden sanoittaminen ja toisen kuunteleminen auttavat suhdetta kukoistamaan. Henrietta Hassinen / Yle

Suostumus ja myöntyvyys ovat hieman eri asioita

Seksuaalinen myöntyvyys on varsin uusi termi, eikä sen ero suostumukseen ole vielä tarkasti selvillä. Termiä käyttää muun muassa väitöskirjatutkija Maiju Parviainen, joka valmistelee aiheesta väitöskirjaa Itä-Suomen yliopistoon. Lisäksi Turun yliopisto ja Åbo Akademi tekevät parhaillaan tutkimusta (siirryt toiseen palveluun) aiheesta.

Tutkijat tarkoittavat seksuaalisella myöntyvyydellä seksuaaliseen toimintaan suostumista omasta seksuaalisesta haluttomuudesta huolimatta.

Tilanteissa suostumus on annettu vapaaehtoisesti, eli ilman kumppanin painostusta tai pakottamista. Myöntyminen seksiin ilman omaa halua rinnastuu helposti parisuhteessa "antamiseen".

Seksologit sanoutuvat irti seksiin patistamisesta

Jo aiemmin tässä jutussa mainittu Me Naisten artikkeli vihjaa seksuaalisuuden parissa työskentelevien ammattilaisten olevan osasyy naisten kokemukseen parisuhteen seksivelvollisuudesta.

Jutussa haastateltu väitöskirjatutkija Maiju Parviainen on sitä mieltä, että seksologian ammattilaiset ylläpitävät ajatusta siitä, että seksi on hyvän parisuhteen edellytys. Jutussa kirjoitetaan: "vaikka puhutaan vapaaehtoisuudesta ja siitä, ettei painostusta saa olla, annetaan samalla ymmärtää, että seksi kuuluu suhteeseen, halusi sitä tai ei."

Tällainen syytös sai monet eettisesti työtään tekevät seksologit ärtymään. Vihjauksen koettiin kyseenalaistavan seksologien ammattitaidon ja -etiikan.

Koulutettu ja eettisesti toimiva seksologi ei patista ketään seksiin parisuhteen pelastamiseksi. Asioita lähdetään selvittelemään asiaa asiakkaan kanssa yhteistyössä, kunnioittaen asiakkaan seksuaalioikeuksia, selittää Jonna Karimo.

– Seksuaalioikeuksiin kuuluu oikeus määritellä itsensä, päättää seksuaalisuudestaan, oikeus määritellä omat rajat sekä velvollisuus kunnioittaa toisten rajoja. Keskeinen osa seksin toteuttamista on varmistaa kumppanin suostumus seksuaalisiin tekoihin.

Karimo muistuttaa, että vaikka suostumus olisi aluksi annettu, niin missä tahansa vaiheessa seksiä on mahdollisuus laittaa peli poikki.

Karoliina Vuohtoniemi puolestaan arvioi, että aiemmin jotkut parisuhde- tai seksuaalisuusasiantuntijat ovat saattaneet sanoa seksin olevan oleellinen osa parisuhdetta. Asiakkaat ovat voineet ymmärtää tämän seksiin velvoittavana neuvona.

– Minun tuntemani tai kouluttamani seksuaaliterapeutit eivät ajattele näin. Ehkä taustalla vaikuttavat myös asiantuntijoiden koulukunta- tai sukupolvierot. Uskon kuitenkin, että tällainen asenne on hyvin pitkälti nykyään väistynyt, Vuohtoniemi pohtii.

Seksistä voi opetella puhumaan

Karimo kannustaa ihmisiä puhumaan seksuaalisuudesta, tarpeista ja toiveista keskenään. Puhumisessa ja sanojen löytämisessä myös harjaantuu, kun sitä opettelee. Laadukkaan kommunikaation avulla kaikilla osapuolilla on mahdollisuus tulla kuulluksi.

– Kannattaa puhua myös siitä, mikä estää toiveiden toteuttamisen. Usein pelkäämme loukkaavamme kumppania, mutta epämiellyttävätkin tunteet kuuluvat seksuaalisuuteen. Keskustellen löytyy juuri omaan suhteeseen sopiva toteuttaa seksuaalisuutta.

Ei ole olemassa yhtä muottia, johon kaikkien seksuaalisuuden ja seksin pitäisi asettua.

– Eriparisuus on luonnollista, ja me saamme olla erilaisia. Saa myös olla haluamatta, sekin on osa seksuaalisuutta, Jonna Karimo sanoo.

Jos halujen eriparisuus kuitenkin aiheuttaa haasteita suhteeseen, se kannattaa kohdata yhdessä. Tämä tukee koko suhteen hyvinvointia ja mahdollistaa seksuaalioikeuksien tukemista.

