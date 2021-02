Koronavirus sai Rauman telakan polvilleen – näin kaikki eteni vain kahdessa viikossa

Noin 240 työntekijää on sairastunut koronaan. Se on lähes neljäsosa telakan työvoimasta.

Raumalaisen RMC-telakan koronatartuntojen rypäs kertoo karua kieltään siitä, miten virus leviää suotuisissa olosuhteissa.

Parista yksittäisestä viruslöydöksestä tilanne johti vajaassa kahdessa viikossa siihen, että telakan koko 800-päinen tuotantoväki asetettiin karanteeniin. Valtaosa heistä on ulkomaista työvoimaa.

Perjantai 12. helmikuuta: 2 tartuntaa

Tieto Rauman telakan koronavirustartunnoista tuli julkisuuteen perjantaina 12. helmikuuta.

Rauman kaupungin tiedotteessa todettiin lyhyesti, että kahdesta tartunnasta tuli tieto Rauman terveyspalveluille 10. ja 11. helmikuuta.

Kaupunki kertoi olevansa yhteydessä telakan alihankintayrityksiin, joiden työntekijöitä tartunnan saaneet ovat.

Lauantai 13. helmikuuta: 7 tartuntaa

Altistuneista työntekijöistä otettiin näytteet ja lauantaina uusia positiivisia testituloksia löytyi seitsemän.

Rauman kaupunki kertoi jatkavansa tartuntojen jäljitystyötä yhdessä Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin ja Rauman telakan toimijoiden kanssa.

Sunnuntai 14. helmikuuta: 4 tartuntaa

Sunnuntaipäivä antoi pienen lupauksen siitä, että tartuntojen määrä olisi laskussa. Uusia tartuntatapauksia tuli tietoon neljä kappaletta.

Kaupunki kertoi jatkavansa testauksia ja kartoitustyötä.

Maanantai 15. helmikuuta: 10 tartuntaa

Telakan työntekijöiltä todettiin maanantaina 15. helmikuuta kymmenen uutta koronavirustartuntaa.

Viikonloppu oli Raumalla muutenkin synkkä koronaluvuissa, sillä tietoon tuli kaikkiaan neljäkymmentä uutta tartuntaa. Tämä sai kaupunginjohtaja Johanna Luukkosen vetoamaan kaupunkilaisiin, jotta tilanne saadaan hallintaan.

Tiistai 16. helmikuuta: 23 tartuntaa

Viimeistään tiistaina selvisi, että Rauman telakan koronatilanne on vakava.

Uusia tartuntoja tuli tietoon 23 kappaletta ja nyt käyttöön otettiin jo järeämmät aseet tilanteen selvittämiseksi. Kaupunki kertoi, että telakan alueella työskentelevät aiotaan testata kattavasti, koska tartuntoja todettu runsaasti.

RMC-telakan toimitusjohtaja Jyrki Heinimaan mukaan myös yhtiö pyrkii tekemään kaikkensa epidemian saamiseksi kuriin. Hän muistuttaa, että suosituksia ja rajoituksia tulisi noudattaa myös vapaa-ajalla.

Keskiviikko 17. helmikuuta: 7 tartuntaa

Uusia tartuntoja telakalla tuli tietoon keskiviikkona seitsemän. Tartuntojen kokonaismäärä nousi jo yli viidenkymmenen. Kattava testaus jatkuu telakalla.

Rauman sote-johtaja Satu Helin haastaa kaikki raumalaiset koronan vastaiseen taisteluun. Helinin mukaan nyt tarvitaan talvisodan henkeä yhteisen vihollisen taltuttamiseksi.

Torstai 18. helmikuuta: 52 tartuntaa

Testausmäärien kasvaessa Rauman telakan koronatilanteen laajuus alkaa selvitä.

Uusia tartuntoja tulee ilmi torstaina 52 kappaletta. Näin tartuntojen kokonaismäärä nousee jo yli sadan. Tilannetta kuvaillaan hälyttäväksi.

Telakalla testataan torstain aikana 400 henkilöä.

Perjantai 19. helmikuuta: 82 tartuntaa

Perjantai selviää, että telakalla tehdyissä testeissä lähes joka kolmas on saanut koronavirustartunnan.

Uusia tartuntoja tulee tietoon peräti 82, ja tartuntojen kokonaismäärä on noussut lähelle kahtasataa. Testejä on tehty 600 kappaletta.

Rauman kaupunki kertoo, että koronatoimia on vaikeuttanut RMC-telakan verkostomainen toimintatapa, jossa alihankkijoita on paljon. Lisäksi työntekijöitä on lukuisista eri maista.

Lauantai 20. helmikuuta: 45 tartuntaa

Lauantaihin mennessä kaikki telakan kaikki työntekijät eli noin tuhat henkilöä saadaan testattua.

Uusia koronatartuntoja tulee tietoon lauantaina 45 eli tartuntojen kokonaismäärä nousee pitkälti yli kahdensadan.

Telakan tuotannolliset työt on lopetettu. Telakan tiloja siivotaan ja desinfioidaan.

Sunnuntai 21. helmikuuta: lähes 800 karanteeniin

Sunnuntaina viranomaiset laittavat Rauman telakan miltei koko tuotantohenkilöstön eli lähes 800 henkilöä karanteeniin koronavirusepidemian takia.

Tuhannesta työntekijästä lähes joka neljäs on sairastunut koronaan. Kukaan ei ole toistaiseksi joutunut sairaalahoitoon.

Jokainen karanteeniin asetettu testataan uudelleen ennen karanteenin päättymistä ja mahdollista töihin paluuta.

Yhtenä syynä koronan rajuun leviämiseen telakalla pidetään muun muassa sitä, että koronakaranteenin velvoittavuutta ei ymmärretty.

