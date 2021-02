Poliisi pyytää havaintoja miehestä, joka on seurannut naisia Turussa ehkä jo vuosia – sama mies myös naisen marraskuisen katoamisen takana

Poliisin mukaan kaikki havainnot epäillyn liikkeistä ovat toivottuja. Kiinniotettu mies on seurannut ihmisiä jo pitkään.

Lounais-Suomen poliisi pyytää yleisöhavaintoja miehestä, jonka epäillään seuranneen naisia Turussa. Seuraamisia on tapahtunut erityisesti Halisten, Ylioppilaskylän ja Nummenmäen alueella jo pidemmän ajan.

Mies liikkuu Opel-merkkisellä, hopeanharmaalla autolla.

Hän on suunnilleen 180-senttiä pitkä ja noin 50-vuotias. Vaaleahkot hiukset ylettyvät korville. Mies on roteva ja vatsakas, hän on käyttänyt mahdollisesti aurinko- tai silmälaseja.

Poliisin vinkkipyyntö liittyy marraskuussa Turussa kadonneen nuoren naisen tapaukseen. Nainen löytyi kolme päivää katoamisensa jälkeen.

Tapauksesta epäilty mies on kiinniotettuna. Häntä epäillään muun muassa törkeästä vapaudenriistosta. Poliisi jatkaa edelleen tapauksen esitutkintaa.

Poliisi kertoi tammikuussa epäillyn tunnustaneen tekonsa.

Kaikkia tarkkailun tai seuraamisen kohteeksi joutuneita pyydetään ottamaan yhteyttä poliisiin. Myös muut havainnot miehen toiminnasta ovat toivottuja.

Mies on poliisin mukaan saattanut liikkua myös muualla Turussa. Poliisi pyytää havaintoja jopa vuosien ajalta, sillä tutkinnassa on käynyt ilmi, että tarkkailua ja seurantaa olisi tapahtunut muulloinkin.

Lisää aiheesta:

Turusta marraskuussa kadonneen naisen tapaus selviämässä – poliisi ottanut epäillyn kiinni

Poliisi tutkii turkulaisnaisen katoamistapausta törkeänä vapaudenriistona

Turussa viime viikonloppuna kadonnut nuori nainen on löytynyt – "voi olosuhteisiin nähden hyvin", poliisi epäilee rikosta