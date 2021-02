Kun perhe kasvaa, vanhempien liikkuminen loppuu – niin ei tarvitse olla, ajattelee Laura Lehtilä, joka opettaa nyt äitejä treenaamaan vauvojen kanssa

Ilmajokelainen Laura Lehtilä tiesi jo ensimmäistä lasta odottaessaan, että liikunta on ja pysyy. Nyt lapsia on kaksi ja oma treenaaminen vaatii välillä taiteilua.

Lehtilä on kuitenkin ymmärtänyt, että vanhempien hyvinvointi on kaikkien etu. Lapset kulkevat mukana juoksulenkeillä ja salillakin.

– En jaksaisi tätä arkea, jos ei olisi näin hyvä peruskunto. En näe, että se on keneltäkään pois, vaan se on kaikille jotain, sanoo Lehtilä.

Samalla lapset saavat myös liikuntakasvatusta. Näkevät ja oppivat, miten liikunta voi olla osa arkea.

Tärkeysjärjestyksen viimeiset

Laura Lehtilä harmittelee, että moni lopettaa oman treenaamisen, kun lapset syntyvät. Toki osalla raskausaika voi olla vaikea ja liikkuminen tulee mahdottomaksi. Mutta sen pariin voi palata.

– Toivon, että naiset pitävät itsestään huolta. Moni on hukassa kehonsa kanssa synnytyksen jälkeen tai pikkulapsiajan jälkeen ja sitä voi täällä auttaa, pohtii Lehtilä.

– Itsensä on niin helppo laittaa pois tärkeyslistalta.

Eikä omasta treenaamisesta tarvitse tuntea huonoa omaatuntoa.

– Joku joskus sanoi, että kokee huonoa omaatuntoa, jos jumppaa, kun lapsi on läsnä eli ei ole täysin keskittynyt vain lapseen. Sanon, että käythän kaupassakin sen kanssa, laitat ruokaa ja siivoat.

Lapset mukana salillakin

Tätä ajatusmaailmaa Lehtilä toteuttaa omassa yritystoiminnassaan. Hän omistaa Seinäjoella kuntosalin (T2M Seinäjoki), jonka arkipäivät ovat täynnä touhua ja elämää. Siellä nimittäin saavat lapset olla mukana, kun vanhemmat treenaavat.

Ole tyytyväinen 7 minuutista, älä murehdi sitä epäonnistunutta 53 minuuttia Laura Lehtilä, äiti, yrittäjä

Monella salilla on lapsiparkkeja, joihin lapset voi viedä treenin ajaksi. Lehtilän ajatus on kuitenkin toisenlainen. T2M on ns. toiminnallisen harjoittelun sali, jossa lapset saavat olla päiväsaikaan mukana ja liikkua vapaasti.

Silloin tietenkin toimitaan lapsen ehdoilla ja turvallisuus edellä.

– Eilen tehtiin kova treeni kaverin kanssa. Ella (2v7kk) oli mukana, teki ylätaljasta hepan ja piirteli. Välillä kannustettiin toinen toistamme, Lehtilä hymyilee.

Laura Lehtilällä on itsellään salilla mukana 5-kuukautinen Lotta ja joskus myös 2,7-vuotias Ella. Elina Niemistö / Yle

Harvinaista herkkua

Lehtilän konsepti on harvinainen. Yleensä lapsilla ei ole kuntosaleille asiaa, ellei siellä ole lapsiparkkia tai ohjattua toimintaa samanaikaisesti myös lapsille.

– Jos ympäristö on turvallinen ja tietoisesti tähän suunniteltu, ja ettei kenellekään aiheudu turvallisuusriskiä, se on ihan ok. Yhdessä harrastaminen on aina kivaa, sanoo Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistyksen toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister.

Hämäläinen-Bister kertoo, että liikunta-ala kehittyy juuri nyt kovaa vauhtia ja viime vuosina on syntynyt erilaista palvelutarjontaa koko perheelle, myös lapsille ja nuorille.

– Ala on valtavasti monimuotoistunut viime vuosina, sanoo Hämäläinen-Bister.

Moni kuntosaliketju esimerkiksi järjestää omaa toimintaa eri ikäisille lapsille silloin, kun vanhemmat treenaavat.

Hän myös kiittelee viime vuosina syntyneitä, liikuntaan pohjaavia elämyspuistoja, aktiviteetti-, trampoliini- ja parkour-puistoja, joihin kuka tahansa ja koko perhe voi mennä yhdessä liikkumaan.

Ryhmästä saa tukea

Lehtilän omistamalla salilla treenaa myös useita pienryhmiä, jotka on räätälöity raskaana oleville, sekä vauvojen tai pienten lasten vanhemmille. Ryhmät ovat suosittuja, toki nyt korona-aikana pieniä.

Ryhmät harjoittelevat yleensä kerran viikossa salilla tai lenkkipolulla, muu ohjelmoitu treeni tapahtuu omalla ajalla.

Monelle vanhemmalle ryhmät ovat tärkeä henkireikä.

– Tosi hyvältä tuntuu päästä liikkeelle ja tuntuu hyvältä nähdä muita äitejä. Etenkin korona-aikana on kaivannut muiden seuraa, sanoo seinäjokelainen Marika Köykkä.

– Totta kai se, että kokoonnutaan tänne kerran viikossa, on ihan kullan arvoista. Näet ne samat ihmiset, joilla on samat murheet, että vähän on valvottu ja väsyttää. Ja silti on kiva liikkua yhdessä, sanoo puolestaan syksystä asti valmennusryhmässä ollut Maiju Ylinen.

Ei se aina helppoa ole, kun pitää jaksaa pyörittää arkea ja vielä treenatakin.

– Kun muutakin pitäisi tehdä ja kämppä on hyrskyn myrskyn. Mutta aina se hyvää tekee, kun pääsee liikkeelle, myöntää Köykkä.

Kuntosalilla treenaa muun muassa tuoreille äideille tarkoitettuja pienryhmiä. Elina Niemistö / Yle

Iloitse seitsemästä minuutista

Kaikki vanhemmat tietävät, että lasten kanssa treeni voi keskeytyä tai epäonnistua. Sekin pitää hyväksyä.

– Teet, mitä pystyt sinä päivänä. Joskus se on ihan timanttinen treeni, joskus se ei ole puoliakaan siitä, sanoo Lehtilä.

Kesken treenin voi joutua lohduttamaan, nukuttamaan, imettämään ja vaihtamaan vaippoja.

Ryhmässä äidit voivat myös auttaa toisiaan. Kun toiset tekevät sarjaa ja toiset lepäävät, ehtii lepääjä hoivata tarvittaessa muidenkin lapsia.

– Sanon aina, että ole tyytyväinen 7 minuutista, älä murehdi sitä epäonnistunutta 53 minuuttia, toteaa Lehtilä.

Lopettiko vauvan saaminen liikuntaharrastuksesi? Miten onnistut järjestämään aikaa omille treeneille keskellä pikkulapsiarkea? Keskustele aiheesta torstaihin kello 23 saakka.