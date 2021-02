Lappeenrannan korkeakouluilla osattiin varautua joukkoaltistumiseen – "Olemme todella tyytyväisiä, että pääsimme näinkin pitkälle ilman suurempia ryvästymiä"

Lappeenrannan korkeakoulukampus on suljettu kahdeksi viikoksi. Kyseessä on varotoimenpide, jolla pyritään ehkäisemään koronaviruksen leviämistä.

Lappeenrannan korkeakoulukampuksella on maanantaina aamupäivällä rauhallista. Vain muutamia ihmisiä pyörii kampusalueella.

Skinnarilan kampus suljettiin maanantaina kahdeksi viikoksi varotoimenpiteenä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Varotoimenpiteen syynä ovat LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden koronavirustartunnat. Tartuntoja alkoi ilmetä vapaa-ajan kylpyläreissun jälkeen.

Lue lisää: Opiskelijoiden koronarypäs kasvanut Lappeenrannassa – tartuntoja todettu 43, lisää voi vielä tulla

Nuoret ymmärtäväisiä, mutta kritiikkiäkin tulee

Nuorten parissa löytyy ymmärrystä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille, jotka ovat olleet suurin tartunnan saaneista ryhmistä.

– Kun itse olin vaihto-opiskelijana niin halusin tutustua maahan. Vaikea siihen on tutustua kämpässä istumalla, kertoo kampusalueelta maanantaina tavoitettu Pavel Popkov.

Popkovilla ja Andrei Pyyköllä ei ollut tietoa, että kampuksen ovet ovat suljettu. Molempia sulkeminen harmittaa, mutta he myöntävät sen olevan todennäköisesti tarpeellista.

Tiukempaakin suhtautumista opiskelijoiden keskuudesta kuitenkin löytyy.

– Mielestäni kaikkien rajoitusten pitäisi koskea kaikkia samalla tavalla, toteaa tenttiluokkaan suunnannut ensihoidon opiskelija Milja Roiha.

Roiha kertoo tavanneensa luokkakavereitaan pienissä ryhmissä.

– Ei kyllä mitään opiskelijakekkereitä ole ollut varmaan yli vuoteen, hän huokaa.

Tilanteeseen oli varauduttu

LUTin ja LABin koronaryhmän vetäjän Liisa-Maija Sainion mukaan vastaanvanlaiseen joukkoaltistumiseen oli osattu varautua.

– Olemme oikeastaan todella tyytyväisiä, että pääsimme näinkin pitkälle ilman suurempia ryvästymiä.

LUTin ja LABin koronaryhmän vetäjän Liisa-Maija Sainion mukaan opettajat joutuvat pohtimaan erityisesti tenttien järjestämistä. Teemu Leinonen

Sainion mukaan kampuksella on pyritty koko ajan ennakoimaan, koska kyseessä on iso toimija.

– Varsinaisia kampusaltistumisiahan ei ole tiedossa, tämä on ylimääräinen varotoimenpide.

Kampuksen sulkemista helpottaa se, että ensi viikko on ammattikorkeakoulussa lomaviikko ja yliopistossa tenttiviikko. Opiskelijoille kampuksen sulkeminen on kuitenkin iso toimi.

– Moni on pitänyt tärkeänä, että vaikka suurin osa opetuksesta tapahtuu etänä, kampukselle on voinut tulla opiskelemaan itsenäisesti tai ryhmässä ja täältä on saanut opiskelijaruokaa, Sainio pohtii.