Uusia koronarajoituksia valmistellaan jo pahimmilla tartunta-alueilla – Jan Vapaavuori pääkaupunkiseudun tilanteesta: Kiristyksiä tulee varmasti

Kunnat ja viranomaiset ovat saaneet tänään lisää valtuuksia kiristää koronarajoituksia. Viime kesästä asti valmisteltu tartuntatautilain muutos astui voimaan tänään. Sen nojalla viranomaiset voivat esimerkiksi sulkea yksityisiä tiloja tai rajoittaa niiden käyttöä.

Nopeimmin korona leviää nyt pääkaupunkiseudulla ja osassa Länsi-Suomen kaupunkeja.

Pääkaupunkiseutu yrittää rajoittaa tartuntojen leviämistä. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) johtaa pääkaupungiseudun koronakoordinaatioryhmää ja kertoo aikaistaneensa tämän viikon kokouksen huomiseksi eli tiistaille.

– Kiristyksiä tulee varmasti. Tarkemmin en rupea spekuloimaan ennen kokousta, Vapaavuori sanoo.

Esimerkiksi tänään Suomessa todettiin 390 uutta tartuntaa, joista 234 on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Taudin ilmaantuvuus alueella on nyt 207 tapausta 100 000 asuakasta kohti kahdessa viikossa. Koko Suomen ilmaantuvuus on 104. Molemmat ovat nousussa.

Vantaalla arvioidaan, että kaikkia keinoja varmasti mietitään.

– Tilanne on kriittinen, mutta alkuvaiheessa ei oteta kovia keinoja käyttöön. Ensin katsotaan, miten muut keinot purevat, sanoo Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä arvioi, että aluksi eri julkisissa ja yksityisissä tiloissa yritetään taata turvavälit erilaisilla järjestelyillä.

Tartuntatautilain uusien pykälien nojalla esimerkiksi kauppakeskusten tilan käyttöä voi rajoittaa tai kuntosaleja sulkea. Myös esimerkiksi kylpylöitä tai muita uima-allastiloja voitaisiin sulkea tilapäisesti. Päätöksiä tekevät kuntien ja aluehallinnon viranomaiset, kuultuaan terveydenhuollon näkemystä.

Traficom: Emme sekoita rajoituksilla hiihtolomilta paluuta

Etelä-Suomen hiihtolomaviikot näkyvät junissa ja lentokoneissa. Uudistettu laki antaa viranomaisille mahdollisuuden puolittaa esimerkiksi lentokoneiden ja junien matkustajamäärä.

Toimivaltainen viranomainen on liikennevirasto Traficom. Se sanoo kuitenkin miettivänsä kokonaisuutta.

– Jos nyt esimerkiksi hiihtolomaliikenteessä leikattaisiin junaliikenteen kapasiteettia puoleen, niin sillä olisi välitön vaikutus ihmisten liikkumisen takaisin kotiseuduille ja pahimmillaan se aiheuttaisi terveysturvallisuudelle jopa suurempaa uhkaa kuin hallitusti toteutettu matkustaminen, sanoo liikennejärjestelmäpalveluiden ylijohtaja Janne Saarimäki Traficomista.

Hiihtolomalle lähtiöitä nousemassa junaan Helsingin rautatieasemalla perjantaina 19. helmikuuta. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Jos matkustajamääriä rajoitetaan julkisessa liikenteessä, se tapahtuu sairaanhoitopiirien pyynnöstä. Toimivalta on Traficomilla, joka kuulee päätöstä varten myös kuntaa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta. Se tekee hallintopäätöksen, josta voi myös valittaa.

Ennen matkustajien vähentämistä parannetaan kuitenkin hygieniaa ja yritetään taata turvavälit.

Helpointa matkustajien vähentäminen olisi siellä, mihin myydään liput ennakkoon: esimerkiksi lentokoneissa ja osassa pitkän matkan busseista.

Hankalinta rajoittaminen olisi esimerkiksi metroissa ja lähibusseissa, missä asemille voidaan joutua järjestämään joku laskemaan, ylittyykö matkustajamäärä.

