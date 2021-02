Bioteknologi tahtoo uudet pohdinnat ruoan juupas–eipäs-keskustelun tilalle: onko soluista tehty nugetti vegaaninen, missä menee kannibalismin raja?

Tapasimme Lauri Reuterin Helsingin Kalasataman Teurastamolla, missä on ollut teurastuslaitos. Nykyään Teurastamolla on ravintoloita ja pientuottajia, kuten lihamyymälä. – Kyse ei ole siitä, etteikö koskaan saisi syödä pekonia. Kyse on siitä, että pekonin voisi tehdä toisella tavalla, Lauri Reuter sanoo. Silja Viitala / Yle