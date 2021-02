Katso suorana kello 15.30: Koronakevään priimus palasi alamäen jälkeen ruotuun, muuttaako hiihtoloma kaiken? Yle seuraa Pirkanmaan infoa

Koronatilanne on ollut Pirkanmaalla jo pari viikkoa rauhallinen. Tilanne eroaa monista muista isoista kaupunkeista ja pääkaupunkiseudusta.

Kun monella muulla alueella pohditaan tiukennuksia suosituksiin, Pirkanmaalla rajoituksia on hieman höllennetty.

Pirkanmaalla on kokemusta kuitenkin siitä, että ihmisten baari-illat voivat nopeasti muuttaa tilanteen. Nyt jännitetään, mitä tapahtuu ensi viikon talvilomalla.

Viikko sitten alle 12-vuotiaiden harrastuksissa luovuttiin kymmenen hengen ryhmäkokosuosituksesta ja avattiin kansanopistojen kursseja.

Tänään tiistaina Pirkanmaan pandemiaryhmä päätti pitää suositukset kuitenkin ennallaan hiihtolomaviikon yli 15. maaliskuuta asti.

Virusmuunnosten määrä on Pirkanmaalla tuplaantunut mutta on yhä maltillinen. Pirkanmaalla on tähän asti todettu viisi Etelä-Afrikan, 17 Britannian ja yksi Brasilian virusmuunnostartuntaa. Ketjut on saatu hyvin jäljitettyä ja joukkoaltistumisissa on todettu vain yksi virusmuunnoksen jatkotartunta. Pirkanmaalla kuitenkin varaudutaan osuuden kasvuun.

Ylen toimittajat Anu Leena Koskinen ja Antti Palomaa seuraavat infoa suorana kello 15.30 alkaen. Mediainfossa käsitellään Pirkanmaan koronatilannetta, jäljitystyön tuloksia ja ohjausryhmän suosituksia.

Asiantuntijoina ovat TAYSin johtajaylilääkäri Juhani Sand sekä infektioyksiköstä ylilääkäri Jaana Syrjänen ja apulaisylilääkäri Janne Laine.

Tilanne muuttui loppusyksystä

Pirkanmaa tuli tunnetuksi koronakevään priimusoppilaana, jossa tartuntoja ja koronaan liittyviä sairauksia oli todella vähän asukasmäärään nähden. Kesällä Pirkanmaalla oli pitkiä aikoja, ettei testeissä havaittu yhtään tartuntaa.

Asiaa on selitetty esimerkiksi sillä, että jäljitystyö on ollut tehokasta ja ihmiset ovat noudattaneet suosituksia kuuliaisesti.

Marraskuussa kaikki muuttui, ja koronavirus löysi lopullisesti tämänkin linnakkeen. Uusia tartuntoja oli pahimmillaan yli 40 päivässä. Rauhaniemen sairaalassa Tampereella 13 vanhusta kuoli koronan seurauksena, ja yli sata potilasta ja henkilökuntaan kuuluvaa sai tartunnan.

Pirkanmaalla iskettiin kovat rajoitukset pöytään ja tilanne alkoi parantua. Nyt uusia tapauksia on ollut yleensä alle 20 päivässä.

Tartuntoja ei tullut kouluista, päiväkodeista tai lasten harrastuksista

Viime viikolla todettiin 97 tartuntaa. Tunnetuista 70 tartunnasta kolmasosa eli 22 oli perheiden sisäisiä tartuntoja. Sukulaisten tai ystävien tapaamisista tuli 15 tartuntaa. Ulkomailta tuli 12 tapausta.

Työpaikoilla todettiin yhdeksän tapausta kaikkiaan kahdeksalta eri työpaikalta. Yksityisistä juhlista tuli neljä tartuntaa, kuten myös baareista. Kolme tartuntaa tuli kotimaan matkailusta ja yksi tartunta aikuisten harrastustoiminnasta. Tartuntoja ei tullut kouluista, päiväkodeista ja lasten ja nuorten harrastuksista.

Maanantaina tuli voimaan tartuntatautilain päivitys. Pirkanmaata koskee tällä hetkellä erityisesti lain kohta 58c, joka velvoittaa eri toimijoita, kuten yksityisiä yrityksiä, säätiöitä, kuntia ja kuntayhtymiä sekä uskonnollisia yhteisöjä ja julkisoikeudellisia laitoksia toimimaan tiloissaan koronaepidemian leviämisen estämiseksi.

– Käytännössä asiakkailla ja osallistujilla on näissä tiloissa oltava mahdollisuus turvaväleihin ja käsien puhdistamiseen. Tämän lisäksi asiakkaille ja osallistujille on luotava toimintaohjeet, joilla tartuntojen leviämistä voidaan estää. Laki edellyttää tehokasta tilojen ja pintojen puhdistamista, pandemiatyöryhmä muistuttaa.

Lue lisää:

Alle 12-vuotiaat saavat taas harrastaa koko joukkueella Pirkanmaalla, muiden pitää vielä odottaa – Yle seurasi koronainfoa

Uudenmaan rajan aukeaminen ei avannutkaan Pandoran lipasta, grafiikka paljastaa syyn – yksi ennustus näyttää ensitietojen valossa menneen pieleen

Tampere on koronan kummajainen – useilla erityisjärjestelyillä yritetään nyt estää, etteivät isot tapahtumat muuta tilannetta

Suomen ehkä koronavapaimmalta alueelta ei aiota ulkomaille, vaikka sinne nyt pääsisi – torilla yhtä mieltä: "Ei nyt uskalla eikä viitsi"