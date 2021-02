Polttopuun viihdekäyttö on kasvanut koronavuonna – matkailun ahdinko näkyy kuitenkin klapikaupassa

Liperissä riittää vielä polttopuita myyntiin, sillä vahvasti vientiin suuntautunut yritys on kärsinyt matkailun alamäestä, kertoo yrittäjä Kalle Nisonen.

Paukkupakkanen kiritti polttopuukauppaa, ja moni pientekijä on myynyt liiterinsä tyhjäksi.

Polttopuukauppa on sujunut talven kovien pakkasten vuoksi hyvin. Monen pienen klapiyrittäjän liiteri on jo tyhjä, mutta ammattimaisilla tekijöillä on vielä terminaaleissa tavaraa.

–Meillä riittää toistaiseksi puuta, jota kysytään nyt etelästä pohjoiseen, kertoo polttopuukauppias Kalle Nisonen Liperistä.

Harva sivutoiminen klapikauppias osasi varautua paukkupakkasten aiheuttamaan kysyntään leudon viime talven jälkeen.

Mikäli talven terä ei vielä taitu, ehtyvät myös isojen polttopuuryritysten varastot.

– Kuukauden päästä voi olla jo loppu, jos talvi jatkuu kylmänä. Ihan kiikun kaakun eletään, toteaa yrittäjä Marko Voutilainen Kaavilta.

Kylmä talvi on ollut monen puukauppiaan pelastus, sillä koronapandemia on hyydyttänyt klapikaupan esimerkiksi pohjoisen matkailuyrityksille.

Tarkkaa ajantasaista tietoa polttopuun kuluvan kauden myyntimääristä ei ole saatavilla.

– Tilastoja on mahdoton pitää, koska alalla on paljon sivutoimisia myyjiä, sanoo metsävarapäällikkö Mika Lappalainen Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistyksestä.

Kiinalaisturistien puute näkyy itärajan klapifirmassa

Koronan vaikutukset polttopuiden kysyntään ja käyttöön ovat kaksisuuntaiset.

Matkailualan yritysten takat ovat palaneet säästöliekillä, kun taas yksityiset kotitaloudet ovat lisänneet puunkulutusta.

– Meillä kokonaismyynti laahaa noin jopa 50 prosenttia huippuvuosista, toteaa polttopuukauppias Kalle Nisonen Liperistä.

Liperiläinen kertoo, että tilauksia riittää normaalisti mutta tilaukset ovat pienempiä. Asiakkaita ovat toiset yritykset ja tukkuliikeet. Yrityksen myynnistä jopa yli puolet menee vientiin.

Yrityksen päätuote ovat valmiit klapipaketit, joita on myynnissä muun muassa huoltoasemilla ja kaupoissa.

Kiinalaisturistien puute Lapin matkailusta näkyy myös itärajan pienyrittäjän kassassa. Puukaupppias Kalle Nisonen kertoo, että Lapin matkailuyrittäjät ovat ostaneet varovaisesti puita, noin neljäsosan viimevuotisesta.

– Matkailun hiipuminen näkyy sekä ulkomaan- että kotimaan myynnissä, toteaa Nisonen ja kertoo, että yritys on myynyt huippuvuosina jopa 6 000–10 000 irtokuutiota polttopuita.

Hyönteishotellit ovat liperiläisyrityksen polttopuukaupan sivutuote. Ari Haimakainen / Yle

Polttopuita rekalla Pohjois-Norjaan ja kenties junalla Japaniin

Liperiläinen yrittäjä on aktiivinen viennin suhteen. Tällä hetkellä liperiläisillä polttopuilla lämmitellään Norjassa ja Ruotsissa.

–Minulla on suunnitelmissa avata kauppaa Japaniin. Tarkoitus olisi viedä polttopuuta rautateitse, kertoo Nisonen ja mainitsee terminaaliin suunnitellun tuotantolinjan.

Mikään kultakaivos polttopuubisness ei ole. Nisosen yritys ajautui aiemmin maksuvaikeuksiin ja yrityssaneeraukseen.

– Toimintaa on ollut pakko kehittää. Meillä on sivutuotteina savustuslastuja ja linnunpönttöjä sekä nyt uusimpana hyönteishotelleja.

Moni klapikauppias on myynyt varastonsa loppuun. Pulaa on etenkin hieman yli 30-senttisestä takkaan ja kylpytynnyriin sopivasta klapista. Ari Haimakainen / Yle

Suosituin lyhyt polttopuu uhkaa loppua

Puuta kuluu pakkasella lämmitykseen, mutta myös puun viihde- ja tunnelmakäyttö ovat lisääntyneet.

– Puun vapaa-ajankäyttö lisääntyy koko ajan. Nykykodeissa on paljut ja varaavat takat. Puulla luodaan tunnelmaa, toteaa asiantuntija Kyösti Turkia Metsäkeskuksesta.

Trendi näkyy myös polttopuissa. Lyhyt, 33-senttinen sauna- ja takkapuu on ehdottomasti kysytyin mitta.

– Tämä mitta on käymässä loppuun. Tilausjono on puolentoista kuukauden mittainen, kertoo Kallen Pilkkeen yrittäjä Nisonen.

Moni leikkaa sähkön kulutushuippuja puunpoltolla

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreimman selvityksen mukaan polttopuun käyttö energiana kasvaa Suomessa vuosittain noin kolmen prosentin verran.

– Puun polttaminen pitää pintansa. Sähkön hinta on noussut, joten moni leikkaa kulutushuippuja puulämmityksellä, sanoo Metsäkeskuksen Kyösti Turkia.

Luken mukaan lämmityskaudella 2016–2017 klapeja ja halkoja käytettiin 5,9 miljoonaa kuutiometriä.

Polttopuun pienkäyttö on merkittävä, sillä se vastaa 12 prosenttia koko Suomen energiankulutuksesta.

– Kannattaa suosia laadukasta kuivaa puuta ja hyvää tulisijaa, jolloin puunpoltto on energiatehokasta ja vähäpäästöistä, Turkia muistuttaa.

