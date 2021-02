Varallisuutta 350 000 euron verran, mutta kukaan ei halua vetäjäksi – yhdistysten toiminta uhkaa hiipua, kun vastuunkantajista on pula

Yhdistysten kokonaismäärä on kasvussa, mutta maltillisemmin kuin ennen. Myös lakkautettavien yhdistysten määrä kasvaa.

Porin seudun CP-yhdistyksen puheenjohtaja Timo Saarinen on jo kymmenen vuoden ajan koittanut ojentaa kapulaa seuraajalle, mutta tuloksetta. Lähes neljä vuosikymmentä yhdistystä johtanut Saarinen haluaisi luopua puheenjohtajan nuijastaan.

Jatkajaa ei löydy, vaikka varallisuuttakin toiminnan tueksi yhdistyksellä on noin 350 000 euron verran.

– Harkita on kyllä luvattu, mutta myöntävää vastausta ei ole keneltäkään tullut, pian 80 vuotta täyttävä Saarinen sanoo.

Viime aikoina Saarinen on tarjonnut paikkaa yhdistyksen ulkopuolellekin.

Toiminta uhkaa hiipua rahoista huolimatta

Rahankeruuseen ei jatkajan siis tarvitsisi lähteä.

Yhdistyksen hyvä taloustilanne johtuu 1980-luvulla saadusta testamenttilahjoituksesta ja sen onnistuneesta sijoittamisesta. Yhdistys pystyy pyörittämään nykyistä toimintaansa pelkillä osinkotuloilla.

Rahaa kuluu lähinnä erilaisiin aktiviteetteihin ja tapahtumiin. Porin Seudun CP-yhdistys maksaa jäsenilleen esimerkiksi säännöllisestä salibandyvuorosta ja keilailuvuorosta. Lisäksi yhdistys tekee erilaisia matkoja ja retkiä.

Jäseniä yhdistyksellä on vajaa sata. Määrä on vähentynyt muun muassa ikääntymisen myötä, mutta osa jäsenistä on lopettanut yhdistystoiminnan myös muuten.

Uusia jäseniäkin yhdistykseen liittyy, mutta esimerkiksi lasten vanhemmilla ei ole haluja puheenjohtajan tehtävään samalla tavalla kuin ennen. Timo Saarinen ymmärtää perheiden kiireet.

– Kyllä se silti huolestuttaa. Ikävää, jos toiminta hiipuu vaikka resurssit ovat hyvät, Saarinen sanoo.

Aika voi ajaa tarpeen ohi

Porin Seudun CP-yhdistys on yksi Suomen CP-liiton jäsenyhdistyksistä ja se perustettiin vuonna 1968.

Timo Saarisen mukaan suomalainen yhteiskunta oli silloin hyvin erilainen kuin nyt, ja juuri siitä syystä maahan perustettiin muun muassa vammaisjärjestöjä.

– Esimerkiksi CP-vammaisen lapsen koulunkäyntiä ei pidetty tuohon aikaan tarpeellisena, Saarinen muistelee.

Timo Saarinen on johtanut Porin Seudun CP-yhdistystä lähes 40 vuoden ajan. Yle / Tapio Termonen

Nykyään ajatus siitä, ettei CP-vammaisen lapsen tarvitsisi käydä ollenkaan koulua, on kokonaan pois suljettu. Siinä mielessä kehitystä on tapahtunut ja ainakin osa alkuperäisistä ongelmista on poistunut.

Asenteet ovat muuttuneet, mutta edunvalvontaa ja vertaistukea tarvitaan siitä huolimatta edelleen.

– Ei tämä yhdistys missään nimessä tarpeeton ole, Saarinen sanoo.

Vastuullinen pesti ei houkuta

Patentti- ja rekisterihallituksen lakimies Varpu Norilo ei hämmästy lainkaan, että Porin Seudun CP-yhdistykselle ei tunnu löytyvän uutta puheenjohtajaa.

Norilo uskoo, että vastaavia ongelmia on monilla muillakin yhdistyksillä.

– Aika on voinut ajaa aatteellisen tarkoituksen ohi, eikä toiminta herätä enää kiinnostusta, Norilo toteaa yleisellä tasolla.

Norilon mukaan yhdistyksiä ovat perustaneet tietyn ikäpolven edustajat, jotkä pitävät niitä pystyssä niin pitkään kuin jaksavat. Mikäli uusia vastuunkantajia ei löydy, voi edessä olla toiminnan purkaminen.

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen säännöissä on mainittava, miten yhdistyksen varat käytetään, jos yhdistys lakkautetaan.

Väite siitä, että Suomi on yhdistysten luvattu maa ei ole tuulesta temmattu. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan Suomessa oli tammikuun lopulla yli 107 000 rekisteröityä yhdistystä.

Uusia yhdistyksiä rekisteröidään jatkuvasti. Eniten niitä perustetaan kulttuurin sekä urheilun ja liikunnan sektoreille.

Uusien rekisteröityjen yhdistysten määrä on kuitenkin vähentynyt viime vuosien aikana. Esimerkiksi vuonna 2018 Suomeen rekisteröitiin lähes 2 200 uutta yhdistystä, mutta viime vuonna uusia yhdistyksiä rekisteröitiin noin 500 vähemmän.

Samaan aikaan yhdistysten lakkautukset ovat lisääntyneet. Vuonna 2018 purettiin noin 1 100 yhdistystä, viime vuonna noin 100 enemmän.

Ratkaisu voisi olla yhteistyön lisäämisessä

Porin CP-yhdistyksen puheenjohtaja Timo Saarinen toivoo, että yhdistys löytäisi pikaisesti uuden puheenjohtajan. Toimintaa pitäisi kehittää ja viedä eteenpäin.

Saarinen itse yrittää jatkaa puheenjohtajana siihen saakka, kunnes uusi puheenjohtaja ottaa vetovastuun.

– Täytyy toivoa että omaa terveyttä riittää, Saarinen sanoo.

Siltä varalta että ketään ei löydy, Saarinen on miettinyt myös muita vaihtoehtoja. Hän on ollut aikanaan myös valtakunnallisen CP-liiton puheenjohtajana 20 vuotta, joten hän tuntee kentän.

Timo Saarinen sanoo tietävänsä, että muillakin Suomen CP-liiton aluejärjestöillä on samanlaisia ongelmia. Siksi hän pohtiikin, pitäisikö eri yhdistysten harkita voimien yhdistämistä.

