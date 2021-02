Junaliikenteessä isoja ongelmia tietoliikennehäiriöiden takia – junia pisimmillään 2 tuntia myöhässä

Ongelma tietoliikenneyhteyksissä vaikeuttaa junaliikennettä koko maassa, kerrotaan Finrailin rataliikennekeskuksesta.

Esimerkiksi pääradalla on junia jonossa, koska junien kuljettajat eivät saa radan tiedoista kertovia ajotulosteita.

Matkustajien kannattaakin rataliikennekeskuksen mukaan varautua viivästyksiin.

Esimerkiksi Tikkurilasta Helsinkiin junia on jokaisella opastimella odottelemassa pääsyä eteenpäin. Junat liikkuisivat muuten, mutta Helsingin asemalla kaikki raiteet ovat täynnä, kerrottiin rataliikennekeskuksesta illansuussa.

VR tiedottaa tarkemmin myöhästymisistä verkkosivuillaan. (siirryt toiseen palveluun)

Junaliikenne on ruuhkautunut pahimmin pääradalla ja Etelä-Suomessa. VR:n liikennetietojen mukaan myöhästymiset ovat tällä hetkellä puolesta tunnista kahteen tuntiin. Esimerkiksi Helsingistä Ouluun neljän jälkeen lähtenyt juna on myöhässä noin kaksi tuntia. Helsingistä Imatralle viiden jälkeen matkaan lähtenyt ic-juna on tällä hetkellä arviolta noin tunnin myöhässä.

Tavarajunat seisovat tällä hetkellä asemilla. Vain yksittäiset junat ovat liikkeellä, mutta ruuhkautumisen takia junat eivät pääse määränpäihin.

Rataliikennekeskus selvittää parhaillaan ongelman syitä. Aikataulua siitä, milloin vika saadaan korjattua keskus ei voi vielä antaa. Normaaliin liikenteeseen palaaminen kestää vian korjausta pidempään.

Helsingin seudun liikenteen HSL:n tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan kyse on sähkönsyöttöongelmista, jotka vaikuttavat edelleen pääradan ja lentokentän kautta kulkevan kehäradan junaliikenteeseen.