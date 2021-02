Herätys: Selvitimme tulevaisuuden töiden vaatimuksia, Katajan murhayritystä puidaan oikeudessa, tapasimme Valko-Venäjän sortoa pakoilevan

Vuorovaikutustaitoja, oppimaan oppimista ja tekoälyn ymmärrystä

Yhteishaku lukioihin ja ammattikouluihin alkaa tänään. Peruskoulusta valmistuvilla on nyt ensi kertaa velvollisuus hakea johonkin kouluun, sillä oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen saakka. Tulevaisuuden ammateissa korostuvat muun muassa tekoälyn ymmärtäminen, kestävään kehitykseen liittyvä osaaminen ja palvelujen kehittäminen. Toisaalta töitä on kaikilla aloilla, sillä nykyisistä työntekijöistä puolet on eläkkeellä jo 15 vuoden kuluttua.

Oikeudenkäynti Pekka Katajaan kohdistuneesta poliittisesta murhayrityksestä alkaa

Perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikkö Pekka Kataja Jämsän torilla elokuussa 2020. Hannu Rainamo / Lehtikuva

Keski-Suomen käräjäoikeudessa alkaa tänään äärimmäisen harvinainen oikeudenkäynti, jossa on syyttäjien mukaan kyse poliittisen murhan yrityksestä. 17. heinäkuuta 2020 tapahtunut hyökkäys perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan kimppuun saattaa olla ensimmäinen poliittisesta motiivista kumpuava murhayritys Suomessa sitten 1930-luvun.

Järjestö: Outokummun alihankkija tuhoaa ympäristöä Amazoniassa

Bep Krokroti Xikrin on yksi Finnwatchin raporttiin haastatelluista xikrin-kansan edustajista. Repórter Brasil / Finnwatch

Kansalaisjärjestö Finnwatchin raportin mukaan teräsyhtiö Outokummun brasilialainen alihankkija aiheuttaa vakavia tuhoja Amazonian alueella. Finnwatch kertoo, että Outokumpu tuo Suomeen raaka-ainetta Vale-yhtiön kaivoksesta, joka on muun muassa saastuttanut alkuperäiskansan aluetta halkovan joen. Vale kiistää saastutuksen. Outokumpu puolestaan kertoo valvovansa alihankkijoitaan kattavasti.

Yle tapasi Virossa Valko-Venäjän sortotoimia pakoilevan naisen

Nadia Zeliankovan mies viruu valkovenäläisessä vankilassa yhtenä noin 25 000:sta viime vuonna vangitusta. Jyri Pitkänen / Yle

Valkovenäläisen Nadia Zeliankovan kuopus syntyi muutama kuukausi sitten kaukana kotoa. Zeliankova pakeni lapsineen Viroon sen jälkeen, kun hänen miehensä pidätettiin. Zeliankovan mukaan syy on poliittiinen – perheeseen kohdistuva ajojahti alkoi oppositioehdokkaalle tehdyn vaalityön jälkeen.

Utsjoki on Suomen kylmin ja kuumin paikka, mutta paikallisia ääriolot eivät haittaa

Utsjoella on totuttu suuriin sään vaihteluihin. Vesa Toppari / Yle

Utsjoki-Kevolla on tänäkin talvena mitattu Suomen pakkasennätys, -41,1 astetta. Myös kesähelteet ovat tavallisia, esimerkiksi vuosina 2016 ja 2017 Utsjoki-Kevo oli maan lämpimin paikka. Paikalliset ovat tottuneet äärioloihin, ja kovillakin pakkasilla pärjätään.

Lännestä saapuu lumipyry

Kerttu Kotakorpi / Yle Sää

Aamulla lunta sataa laajalti lännessä ja pohjoisessa. Maan länsiosassa osa sateista tulee jälleen jäätävinä, joten ajokeli muuttuu jopa erittäin huonoksi.

Tiistaipäivään mennessä lumipyry valtaa jo suurimman osan maasta. Runsaan lumisateen lisäksi keliä hankaloittaa puuskainen etelän ja kaakon välinen tuuli. Lounaassa sade tulee osittain vetenä, ja pakkasella oleville pinnoille voi jälleen muodostua jääkerros.

