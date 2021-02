Raumalla kahden viikon aikana noin 300 koronatartuntaa – ilmaantuvuus Satakunnassa nousi maan toiseksi korkeimmaksi

Rauman telakan työt on keskeytetty.

Raumalla on todettu kahden viimeisen viikon aikana 301 koronatartuntaa, joista 237 liittyy Rauman telakkaan.

Telakalla on testattu noin tuhat henkilöä ja tartunnan saaneet on asetettu eristykseen. Sairastuneita ei ole tällä hetkellä sairaalahoidossa, kerrotaan Rauman kaupungin tiedotteessa. Telakan tuotanto on ollut pysähdyksissä perjantaista saakka.

Rauman johtavan ylilääkärin Hannu Nordqvistin on arvioinut, että ulkomaalaisten telakkatyöläisten asuinolot ovat merkittävä syy koronan leviämiselle Rauman telakalla.

Riski tartunnan saamiseen lisääntynyt

Koko Satakunnan alueella on todettu kahden viimeisen viikon aikana 401 koronatartuntaa. Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä luonnenhtii Satakunnan koronavirustilannetta tällä hetkellä vaikeaksi.

Ilmaantuvuusluku oli maanantaina koronakartassa 185 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden ajalta, mikä on pääkaupunkiseudun jälkeen toiseksi korkein luku.

– Satakunta on selkeästi leviämisvaiheessa. Riski tartunnan saamiseen on lisääntynyt.

Sairaalahoidon tarpeen nousuun varaudutaan

Satasairaalassa oli maanantaina hoidossa seitsemän koronaviruspotilasta. Teho-osastolla ei ole koronapotilaita. Sairaalahoidon tarpeen arvellaan kuitenkin nousevan Rauman tapausten vuoksi.

– Sairaalahoidon tarve voi olla noin 20 potilasta, joista arvioidaan 2-4 vaativan tehohoitoa, toteaa Uusitalo-Seppälä.

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjuntaryhmä esitti sunnuntaina eilen vakavan vetoomuksen maakunnan kaikille asukkaille. Kolmen seuraavan viikon aikana pitäisi välttää kaikkia ylimääräisiä ihmiskontakteja.

Rauman kaupunki puolestaan on asettanut kuuden hengen rajoituksen yleisötilaisuuksille koronatilanteen takia. Yksityistilaisuuksia ei suositella lainkaan.

