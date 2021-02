Tänään selviää, mihin tiukennuksiin virustaistelussa päädytään – pääkaupunkiseudun koronaryhmä koolla, HUS vaatii nopeita kiristyksiä

HUSin Asko Järvisen mukaan toisen asteen paluu osittaiseen lähiopetukseen on kaksipiippuinen juttu. Millaisia päätöksiä on luvassa?

Korona leviää nyt nopeasti pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä pohtii tänään uusia rajoituksia viruksen hillitsemiseksi.

Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren mukaan kiristyksiä on varmasti tulossa.

Yle kertoi eilen maanantaina, että kunnat ja viranomaiset ovat saaneet lisää valtuuksia rajoitusten kiristämiseen, kun viime kesästä asti valmisteltu tartuntatautilain muutos astui voimaan.

Lain nojalla viranomaiset voivat esimerkiksi rajoittaa yksityisten tilojen käyttöä tai jopa sulkea niitä. Tämä on kuitenkin viimeinen vaihtoehto, jos muut keinot ovat lopussa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen kertoi tänään Ylen Ykkösaamussa toivovansa, että uusia rajoituksia saadaan jo tällä viikolla voimaan.

– Viime kädessä pyritään ihmisten välisten kontaktien välttämiseen. Suomalaiset ovat keskimäärin noudattaneet ohjeistuksia hyvin, mutta niihin, joilla on enemmän kontakteja, tai niitä tulee sattuman kautta, pyritään vaikuttamaan rajoitustoimenpiteillä.

Toisen asteen lähiopetus herättää närkästystä ja ymmärrystä

Viime viikolla pääkaupunkiseudun koronaryhmä päätti, että toisen asteen opiskelijat eli lukiolaiset ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat palaavat osittaiseen lähiopetukseen talviloman jälkeen maaliskuun alussa.

Tämä on herättänyt närkästystä hallituksessa.

Kaupungit perustelivat päätöstä sillä, että mielenterveysongelmia esiintyy yhä enemmän. Nuoria myös katoaa oppilaitosten tavoittamattomiin.

Asko Järvinen ymmärtää päätöstä osittain.

– Se on kaksipiippuinen tilanne. Tietoisuus siitä, miten pitkä etäopetus ja poikkeustila on kohdellut nuoria, on lisääntynyt, ja haitat on ymmärretty. Nyt tilanne on vaikeutumassa ja siinä mielessä rajoitusten purku voi tuntua hankalalta.

Järvinen tietää, että kouluissa tapahtuneiden tartuntojen osuus kaikista tartunnoista on pienehkö. Esimerkiksi Helsinki ei todennut loppuvuodesta juurikaan eroa kyseisen ikäryhmän tartunnoissa, vaikka etäopetukseen oltiin siirrytty. Koulujen sijaan nuoret kokoontuvat muun muassa kauppakeskuksissa vapaa-ajalla.

– Tartunnoista valtaosa kuitenkin tulee niissä tilanteissa, vaikka niitä saattaa rekisteröityä kouluihin. Koulujen merkitys tosin on siinä iso, että niistä tulee paljon altistuneita, eli tulee paljon työtä tartunnanjäljitykselle.

Samalla Järvinen on huolissaan terveydenhuollon kantokyvystä.

– Husissa potilasmäärät ovat olleet viikonlopun aikana selvästi nousussa, mutta eivät jyrkässä. Potilasmäärät ovat kuitenkin jo sillä tasolla, että se alkaa pian vaikuttamaan muiden tautien hoitoon.

Ylilääkäri: Pubit pitäisi sulkea

Vielä eilen oli pitkälti epäselvää, mitä tartuntatautilain muutoksen voimaantulo käytännössä tarkoittaa.

Suositusten ja päätösten tekemisessä, valvonnassa ja toimeenpanossa on mukana monta tahoa: kunnat, aluehallintovirastot, sairaanhoitopiirit, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL sekä valtiovalta.

Järvisen mukaan uuteen tilanteeseen liittyy harjoittelua, mutta hän uskoo, että päätökset saadaan tehtyä riittävän nopeasti.

– On hyvä, kun ne vaikuttavat laajalti kansalaisten toimintaan ja elämiseen, että niitä pohditaan riittävän laajalla joukolla ja usealta kantilta.

THL on suositellut, että yökerhot, pubit ja ravintolat sulettaisiin kokonaan maaliskuun puoleenväliin saakka. Tartuntatautilain muutos ei sitä kuitenkaan mahdollista.

Järvisen mukaan se olisi tehokkain toimenpide.

– Samantyyppisiä toimenpiteitä on tehty Euroopassa jo alkusyksystä lähtien, eli se tiedetään se tehoavaksi toimenpiteeksi. Tällä hetkellä meillä ei ole siihen lainsäädäntöä, että ihan juuri näillä näppäimillä se ei ole voimaantulossa.

