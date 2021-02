Korona ajoi laulajat pakkaseen harjoittelemaan – katso, kuinka toppavaatteisiin pukeutuneet suomalaiset kajauttavat puistossa

Harjoituksia vetävä Outi Aro-Heinilä aloittaa Forssan Wahren-opiston laulutunnin puistossa kevyellä liikunnalla. Koronapandemian turvatoimet ovat pakottaneet kuorolaiset ulos harjoittelemaan, mutta tilanteessa on hyvätkin puolensa. Liikunta rentouttaa lihakset ja kun ihminen liikkuu, hän hengittää luonnollisesti.

– Kun ihminen keskittyy liikkumiseen, kehoa huijataan. Ulkona liikkuessa hengitys on luonnollista ja vapautunutta. Kun ihminen seisoo paikallaan, hän on jäykkä ja eloton, kertoo Aro-Heinilä.

Forssan Yhtiönpuistossa on hyisen kylmä, pohjoistuuli puhaltaa ja on hirvittävän liukasta. Toppavaatteisiin pukeutunut lauluporukka on iloinen. Kaikki nauravat ja nauttivat siitä, että saavat tavata toisensa ja laulaa yhdessä.

Aro-Heinilän mukaan liikkeen kanssa oppii hyvin laulamaan. Tämän takia harjoituksiin kuuluu usein pieniä laululeikkejä.

– Laulu, kävely ja tanssi ovat loistava yhdistelmä.

Kehon lämmittely on laulajalle erittäin tärkeää, muistuttaa Suomen Naiskuoroliiton puheenjohtaja Anne Härkönen. Hän kertoo, että oikea lämpötila kropassa vaikuttaa ääneen. Ilma virtaa ja ääni kulkee.

– Ulkona on hapekas tila harjoitella. Toisaalta ulkona laulamisen huono puoli on se, että äänet häviävät, kun niillä ei ole kaikupohjaa.

Pakkasessa laulaminen vaatii omaa tekniikkaansa

Outi Aro-Heinilä muistuttaa, että ulkona kovalla pakkasella pitää hengittää eri tavalla kuin leudossa säässä. Ilmaa täytyy vetää nenään.

– Käy äänihuuliin, jos vetää pakkasilmaa suoraan keuhkoihin. Parasta on vetää ilmaa nenän kautta hitaasti.

Kielet kalkattavat, kun kuorolaiset tapaavat toisensa, sanoo Outi Aro-Heinilä. Dani Branthin / Yle

Puistolaulajiin kuuluva Arja Lehtovirta sanoo, että ulkona pakkasessa laulaminen on hiukan raskaampaa kuin sisällä laulaminen.

– Muuten tämä on mukavaa. Tuntuu, että äänikin lähtee tulemaan ihan kunnolla, kun on ensin laulanut muutaman laulun ja ääni on avattu. Hengitän nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Ei tule sisäistä vilua.

Lehtovirran mielestä liikunta rentouttaa laulamista.

Korona-aika on pinnistelyä kuoroille

Outi Aro-Heinilä sanoo, että korona-aika on hankala monille laulajille. Harrastukseen liittyy paljon muutakin kuin pelkkä laulamisen ilo.

– Monissa minun ryhmissäni on kyse siitä, että saa olla ihmisten kanssa. Yhdessä laulaminen on osa yhteisöllisyyttä. Kielet kalkattavat, kun tapaamme täällä puistossa.

Yhtiönpuistoon laulamaan lähtenyt Tarja Mäkelä ymmärtää, että laulamista vältetään sisätiloissa turvallisuussyiden takia.

– On ihanaa, kun saa laulaa edes ulkona, sanoo Mäkelä.

Naiskuoroliiton Anne Härkösen mukaan on harvinaista, että kuoro harjoittelee ulkona talvella, vaikka nyt ei voida harjoitella sisällä. Laulajien ja kuorojen täytyisi Härkösen mielestä ehdottomasti harjoitella.

– Laulaja ei voi olla laulamatta, jos haluaa kehittyä. Viime keväänä ja kesänä jaksettiin vielä harjoitella. Nyt on syntynyt liian pitkiä taukoja ja tilanne alkaa olla sietämätön.