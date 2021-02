Ratsia puoluetoimistoon: Poliisi otti Georgian oppositiojohtajan kiinni

Kaukasiassa Georgiassa poliisi on tehnyt rynnäkön maan oppositiojohtaja Nika Melian toimistoon ja ottanut tämän kiinni.

Mediatietojen mukaan poliisi käytti ratsiassa kovia otteita. Suorassa televisiolähetyksessä näkyi, kun Meliaa raahattiin ulos UNM-puolueen toimistosta.

Poliisi ampui kyynelkaasua kohti Melian tukijoita, jotka ovat pitäneet leiriä tämän toimiston ympärillä viime viikosta lähtien. Useita heistäkin otettiin kiinni.

Taustalla syyte väkivallan lietsomisesta

Georgialainen oikeusistuin määräsi viime viikolla, että Melia on otettava kiinni ja vietävä tutkintavankeuteen. Häntä epäillään väkivaltaisuuksien lietsomisesta kesällä 2019, ja häntä uhkaa jopa yhdeksän vuoden tuomio.

Venäläisen uutistoimisto Tassin siteeraaman georgialaisen tv-kanavan mukaan pidätysmääräyksen perusteena olisivat maksamattomat takuut.

Melia johtaa maan suurinta UNM-oppositiopuoluetta. Melian mukaan häntä vastaan nostetussa oikeusjutussa on kyse poliittisesta ajojahdista.

Maanpaossa elävä Georgian entinen presidentti Mihail Saakašvili on UNM:n kunniapuheenjohtaja.

Pääministeri erosi, pelkää levottomuuksia

Maan pääministeri Giorgi Gakharia erosi torstaina maan oppositiojohtajan tilanteesta syntyneen kiistan vuoksi. Gakharian mukaan Melian pidättäminen saattaisi johtaa laajoihin levottomuuksiin maassa.

Georgian poliittinen tilanne on kärjistynyt sen jälkeen, kun hallituspuolue voitti lokakuussa järjestetyt vaalit. Opposition mukaan vaalit olivat vilpilliset ja se on kehottanut kannattajiaan protesteihin. Myös Saakashvili on syyttänyt vaalit voittanutta valtapuoluetta Georgialaista unelmaa vaalituloksen vääristelystä.

Liki koko Georgian oppositio tukee Meliaa ja on luvannut estää hänen kiinniottonsa.

EU, Yhdysvallat ja Britannia ovat ilmaisseet huolensa kriisin kärjistymisestä.

– Olen järkyttynyt tapahtumista UNM:n toimistolla tänä aamuna. Väkivalta ja kaaos ovat viimeisiä asioita, joita Georgia nyt tarvitsee. Kehotan kaikkia osapuolia malttiin, Britannian Georgian-suurlähettiläs Mark Clayton kirjoitti Twitterissä.

Lähteet: AFP, Reuters, Tass