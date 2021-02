Opiskelijoiden koronaryppäässä nyt yhteensä 48 tartuntaa Lappeenrannassa – ylilääkäri: "Kokonaisuus on rauhoittumassa"

Yhteensä reilu sata ihmistä on eristyksessä tai karanteenissa tartuntaryppään vuoksi. Ensimmäisenä tartunnan saaneiden osalta eristykset päättyvät pian. Kuvituskuva.

Opiskelijoiden koronaryppäässä on todettu nyt yhteensä 48 tartuntaa Lappeenrannassa.

Rypäs on kasvanut maanantaina uutisoidun jälkeen viidellä tartunnalla. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten mukaan osa ryppääseen liittyvistä koronatestituloksista puuttuu vielä.

– Testattuja on reilu sata, ja vastauksia vielä jonkin verran puuttuu. Olettaisin, että positiivisia tulee vielä, mutta tämä kokonaisuus on rauhoittumassa, sanoo ylilääkäri Sami Raasakka Eksotesta.

Hänen mukaansa tartunnan saaneet ovat eristyksessä ja altistuneet noin 60 henkilöä karanteenissa.

– Kaikki karanteenissa olevat testataan, kun epäillään varianttia, Raasakka sanoo.

Hän on aiemmin kertonut, että ryppääseen liittyvissä näytteissä on havaittu viitteitä virusmuunnoksesta. Kyseessä on mahdollisesti koronaviruksen brittimuunnos, mutta varmuutta asiasta ei vielä ole.

Opiskelijoiden koronaryppäässä on kyse tartunnoista, jotka alkoivat levitä opiskelijapiireissä toissa viikolla.

Ryppään on katsottu alkaneen kylpyläreissusta, jonka opiskelijoiden kaveriporukka teki vapaa-ajallaan. Sen jälkeen tartunnat ovat levinneet opiskelija-asunnoissa. Rypäs keskittyy pääosin yhteen opiskelijataloon.

LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu ovat varotoimenpiteenä sulkeneet Skinnarilan kampuksen opiskelijoilta kahdeksi viikoksi.

