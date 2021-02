Janne “Rysky” Riiheläisen kolumni: Pienen on oltava fiksu ja siksi Suomi tarvitsee uusia ulkopolitiikan osaajia

Selviytyminen on Suomen ulkopolitiikan perusidea. Ulkopolitiikkaa pitää osata kunnolla yhä epävakaammalta näyttävässä maailmassa, kirjoittaa Janne Riiheläinen.

Kun ulkoministeri Pekka Haavisto tapasi venäläisen kollegansa Sergei Lavrovin, jännitettiin tapaamista Suomessa suuresti. Mukana oli myös aimo annos mitä muut meistä ajattelevat -huolta. Haaviston tapaamista kun seurattiin tarkkaan kaikkialla Euroopassa, sillä EU:n korkea edustaja Josep Borrell oli juuri saanut melkoista kyytiä venäläisten kanssa.

Helpotus oli suuri, kun tapaaminen meni hyvin. Haaviston ulkopoliittinen osaaminen sai ansaitsemaansa ylistystä. Sitä ei kuitenkaan pohdittu, mitä oikeastaan on se ulkopoliittinen osaaminen, jota Haavisto osoitti.

Olennainen osa osaamista on tietää mitä haluaa. Haavisto kertoi ennen matkaa, että oli valmistautunut huolella tapaamiseen. Hän tiesi, mitä halusi sanoa ja mihin sanoa vastaan. Borrellin pyöritys johtui osin siitä, että Euroopan unionin jäsenmaat eivät ole pystyneet luomaan (siirryt toiseen palveluun) yhtenäistä Venäjä-strategiaa.

Ulkopoliittinen osaamista pystyy kehittämään käymällä ja seuraamalla julkista keskustelua.. Tästä keskustelusta poliitikot ovat pitkään lintsanneet, mutta nyt on nähtävissä merkkejä paremmasta (siirryt toiseen palveluun).

Ulkopolitiikka on päihdepoltiiikan tapaan poliitikoille aihe, jossa voi vain menettää ääniä. Äänestäjien sallivampi suhtautuminen ulkopoliittiseen puheeseen edistäisi keskustelua. Sitä voisi tukea se, että ulko- ja turvallisuuspolitiikasta puhuttaisiin eduskunnassa useammin kuin vain kerran hallituskaudessa, alan selontekoa tehtäessä. (siirryt toiseen palveluun)

Ulkopoliittiset linjanvedot rakennetaan puolueiden ohjelmaryhmissä. Niissä kasvavat myös uudet ulkopolitiikan osaajat, jotka luotsaavat Suomea tulevaisuudessa. Muutamaa konkarikansanedustajaa lukuunottamatta nämä ulkopolitiikan pohjatyötä tekevät pysyvät tai jopa pidetään piilossa.

Poliitikkojen poissaollessa ovat tutkijat median avulla ja ohella olleet tärkein keskustelua ylläpitävä ryhmä.

Viime aikoina on noussut esiin merkkejä keskustelua vilkastuttavan ulkopoliittisen opposition syntymisestä. Perussuomalaisten kannattajista enemmistö (siirryt toiseen palveluun) pitää Suomen ulkopolitiikkaa huonosti hoidettuna. Hyvin kielteinen kanta EU-jäsenyyteen (siirryt toiseen palveluun) ja muiden puolueiden kannattajia selvästi pehmeämpi suhtautuminen Venäjään (siirryt toiseen palveluun) poikkeavat myös selvästi nykyisestä Suomen peruslinjasta.

Poliitikkojen poissaollessa ovat tutkijat median avulla ja ohella olleet tärkein keskustelua ylläpitävä ryhmä. Erityisesti tässä on kunnostautunut Ulkopoliittinen instituutti (siirryt toiseen palveluun), jonka asiantuntijat eivät arastele esiintyä julkisuudessa. Vanhan liiton hitaampaa, mutta asiallista keskustelua löytyy muun muassa Paasikivi-seuroista (siirryt toiseen palveluun) ja Kanava-lehden sivuilta.

Mediassa erityisen tärkeitä ovat päiväkuohujen yli näkevät analyysit ja kokonaiskuvat. Esiin kannattaa nostaa myös The Ulkopolitist-verkkosivusto (siirryt toiseen palveluun), joka tarjoaa laajan valikoiman nuoren polven asiantuntijoiden näkemyksiä maailmasta.

Osana ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua pitää nähdä myös tiedustelutiedon tuottajat. Juuri uudelleenvalintansa varmistaneen Suojelupoliisin johtajan Antti Pelttarin haastattelut ja viraston muu, viime aikoina kiitettävästi aktivoitunut viestintä, tarjoaa osaltaan raameja yleiseen keskusteluun. Toivoisi, että myös sotilastiedustelu ja eduskunnan tiedusteluvaliokunta osallistuisivat mahdollisuuksien mukaan julkiseen keskusteluun.

Yksi ulkopoliittisen osaamisen arvioinnin alalajeista on myös pikkuhiljaa käynnistynyt presidenttipeli. Kun Sauli Niinistöä valittiin aikoinaan ensimmäistä kertaa, oli hänen ulkopoliittinen osaamisensa harvan mielessä. Kuitenkin hänestä kasvoi tapahtumien paineessa ulkopolitiikan jättiläinen. joka on hyvistä syistä suomalaisten silmissä se kaikkein tärkein, jopa ainoa auktoriteetti.

Tulevissa presidentinvaaleissa ehdokkailta tullaan vaatimaan ulkopoliittista osaamista.

Niinistön aloittamat Kultaranta-keskustelut olivat raikas avaus, joka kuitenkin on jo institutionalisoitunut. Suomi kaipaisi Ruotsin Sälenin tapaista, (siirryt toiseen palveluun) eläväisempää turvallisuuspoliittista keskustelutapahtumaa.

Niinistön ehdoton asema kävi hyvin ilmi keskustelusta, joka syntyi, kun pääministeri Sanna Marin otti tilaa ulkopoliittisena keskustelijana. Marinin twiitit Aleksei Navalnyin vapauttamisesta ja Kiinan uiguureihin kohdistamasta järjestelmällisestä sorrosta (siirryt toiseen palveluun) kertovat, että meillä on taas ulkopolitiikkaan halukkaasti vaikuttava ja keskusteluun rohkaiseva pääministeri.

Tulevissa presidentinvaaleissa ehdokkailta tullaan vaatimaan ulkopoliittista osaamista. Varsin harvalla poliitikolla kuitenkaan on kovinkaan painavaa asemaa ulkopoliittisessa keskustelussa.

Kuten vanha isäntä Seppo Kääriäinen vastikään kirjoitti (siirryt toiseen palveluun), niin “kylmät tuulet puhaltavat nyt maailmassa ja siksi puolueiden kannattaa rohkaista nousevia kykyjään perehtymään kansainvälisiin kysymyksiin ja ulkopolitiikkaan, Suomen tärkeimpään asiaan.”

Kääriäisen kylmät tuulet ovat kiertoilmaisu autoritaaristen maiden aggressioille, suurvaltakilpailulle, ilmastonmuutoksen seurauksille ja muille uhkille. Tilanteisiin sopeutuva Suomi voi lähitulevaisuudessa joutua tekemään isoja ratkaisuja nopeasti. Silloin ulkopoliittista osaamista.on tärkeää löytyä sekä päättäjiltä että kansalta.

Janne "Rysky" Riiheläinen

Kirjoittaja on joensuulainen bloggari, joka on aktiivinen turvallisuuspolitiikan keskustelija. Riiheläinen on vapaa toimija, joka ei ole sidottu mihinkään asemaan, organisaatioon tai ajatussuuntaan.

