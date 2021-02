Euroopan isoin litiumkaivos lähellä toteutumista Kaustiselle – Kaivosyhtiö Keliberille 40 miljoonan euron rahoitus eteläafrikkalaiselta kaivosjätiltä

Sijoittajana on eteläafrikkalainen kulta- ja platinajätti Sibanye-Stillwater.

Kokkolassa toimiva suomalainen kaivosyhtiö Keliber on saanut 40 miljoonan euron rahoituksen.

Sijoittaja on Etelä-Afrikassa päämajaansa pitävä Sibanye-Stillwater, joka on merkittävä toimija muun muassa platinan ja kullan tuotannossa.

Sopimuksen mukaan Sibanye-Stillwater merkitsee Keliberin osakkeita 15 miljoonalla eurolla ja rahoittaa hankkeen kehittämistä toisella 15 miljoonalla eurolla. Lisäksi nykyiset osakkeenomistajat rahoittavat hanketta 10 miljoonalla eurolla.

Rahoitus on niin sanottu siltarahoitus, jolla kaivoshankkeen on suunniteltu etenevän kesällä 2022 alkavaan rakennusvaiheeseen asti. Tämän jälkeen Sibanye-Stillwaterin on määrä ryhtyä pääsijoittajaksi varsinaiseen kaivokseen.

– Olemme iloisia tästä sopimuksesta. Sopimus on pitkä askel kohti hankkeen toteuttamista, joka vastaa nopeasti kasvavaan litiumin tarpeeseen sähköisen liikenteen, uusiutuvan energian ja kannettavien elektronisten laitteiden aikakaudella, Keliberin toimitusjohtaja Hannu Hautala kommentoi.

Tavoitteena Euroopan suurin litiumkaivos

Keliberin kaivoksesta odotetaan Suomen mittakaavassa ja myös kansainvälisesti erittäin merkittävää hanketta.

Kokkolan ja Kaustisen rajalla sijaitsevia litiumesiintymiä pidetään Euroopan rikkaimpiin kuuluvina. Euroopassa ei ole vielä yhtään toimivaa litiumkaivosta, mutta Keliber on hankkeista pisimmällä.

Keliber on laskenut, että se pääsisi aloittamaan kaivosalueen loppusuunnittelun ja rikastamon rakentamisen kesällä 2022. Siinä tapauksessa kaivos aloittaisi toimintansa loppuvuonna 2024.

Kaivoksen lisäksi Keliber aikoo rakentaa kaivosalueen yhteyteen rikastamon ja Kokkolan satama-alueelle kemiantehtaan. Siellä on määrä jatkojalostaa rikastettua litiumia. Yhtiö on allekirjoittanut tonttia koskevan vuokrasopimuksen Kokkolan Energian kanssa, ja aluehallintovirasto käsittelee parhaillaan tehtaan ympäristölupaa.

Kaivosalue sijaitsee melko syrjässä asutuksesta, ja hanke on ollut paikallisesti erittäin kannatettu.

Litiumin kysyntään ennustetaan voimakasta kasvua

Litiumin kysyntään maailmalla ennustetaan voimakasta kasvua, sillä se on akkuteollisuuden keskeinen raaka-aine.

EU-komissio nosti viime vuonna litiumin ensi kertaa EU:n kriittisten raaka-aineiden listalle. Se tarkoittaa, että raaka-aine on Euroopalle tärkeä, mutta EU on muualta tulevan tuonnin varassa.

Litiumista on ollut toistaiseksi ylitarjontaa, mikä on pitänyt hinnat odotettua matalampina ja hidastanut myös Keliberin rahoituksen saantia. Erityisesti sähköautojen yleistymisen odotetaan kuitenkin nostavan kysyntää ja hintoja voimakkaasti viimeistään vuonna 2025.

Maailmalla on käynnissä useita muitakin suuria litiumhankkeita. Viime viikolla uutisoitiin, että australialainen Mount Hollandin litiumhanke (siirryt toiseen palveluun) on saanut noin miljardin euron rahoituksen, ja tähtää toiminnan aloittamiseen samoin loppuvuonna 2024.

Keliberin kaivosalueen tunnetut malmivarat ovat yli yhdeksän miljoonaa tonnia. Malmivarojen on laskettu riittävän vähintään 13 vuoden laajamittaiseen tuotantoon. Kaivauksissa alueelta on jatkuvasti löydetty myös uusia malmivaroja.

