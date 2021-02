Koronaviruksen jäljityskoulutus kiinnostaa – kurssin on suorittanut jo yli 4 000 ihmistä

Sairaanhoitaja Johanna Martikainen on yksi koronatartuntojen jäljityskoulutuksen suorittaneista. Hän määrittää kuvassa Tarja Heikkisen verenohennuslääkkeen pitoisuuden.

Kurssin suorittaminen on usein edellytys sille, että henkilö pääsee jäljittämään koronaviruksen tartuntaketjuja.

Siilinjärveläinen sairaanhoitaja Johanna Martikainen ei peittele innostustaan.

– Olen innokas aloittamaan koronan jäljitystehtävät. Hyvinkin innokas.

Innostuksen syynä on koronavirustartuntojen jäljityskoulutus, jonka Martikainen on juuri suorittanut loppuun.

Kurssin suorittaminen on edellytys sille, että Siilinjärven terveyskeskuksessa työskentelevä sairaanhoitaja voi tästä eteenpäin toimia työpaikallaan päivystävänä koronajäljittäjänä.

– Haluan oppia uutta ja toki myös taistella koronaa vastaan, Martikainen sanoo.

Kurssilla myös eläkeläisiä

Näyttöruudulle ilmestyy animaatio, jossa kerrotaan 43-vuotiaasta Juhasta.

– Laboratorio ilmoittaa uudesta Covid-positiivisesta tapauksesta. Nimi Juha, sosiaaliturvatunnus, Covid-positiivinen, ääni kertoo.

Kyseessä on tapausharjoitus, joka on osa Itä-Suomen yliopiston, Tampereen yliopiston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdessä tuottamaa verkkokurssia (siirryt toiseen palveluun). Maksuton kurssi kestää 27 tuntia, ja sen tavoitteena on antaa valmiudet virusten tartuntojen jäljittämistoimintaan.

Itä-Suomen yliopiston jatkuvan oppimisen suunnittelijan Ville Valkosen mukaan koulutus on kiinnostanut ihmisiä.

– Opintojaksolle on ilmoittautunut 8 200 opiskelijaa, joista yli 4 000 on jo valmistunut. Eli opiskelijoita riittää.

Jäljityskurssi on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, mutta sille voi osallistua periaatteessa kuka tahansa.

– Kurssilla on ollut mukana myös paljon eläkeläisiä, Valkonen selittää.

Suunnittelija Ville Valkosen mukaan kurssi on kiinnostanut kaikenlaisia ihmisiä. Antti Karhunen / Yle

”Salapoliisityötä”

Siilinjärven terveyskeskuksen työntekijöistä kurssin on käynyt jo kymmenkunta hoitoalan ammattilaista, joista kaksi terveydenhoitajaa tekee jäljitystyötä arkipäivisin.

Jäljittäjien mukaan tartuntaketjujen selvittäminen on eräänlaista salapoliisityötä.

– Joudumme miettimään, miten saamme kaikki ihmiset kiinni, ja kaiken lisäksi vielä mahdollisimman nopeasti, kuvaa tilannetta terveydenhoitaja Päivi Räsänen.

Hänen kollegansa Marjo-Riitta Kurikka kiittelee jäljitystyötä antoisaksi.

– Tietää, miten tärkeää on saada kiinni korona-altistuneet ja positiiviset.

Terveydenhoitajat Päivi Räsänen (vas.) ja Marjo-Riitta Kurikka jäljittävät koronan seurantaketjuja Siilinjärven terveyskeskuksessa. Antti Karhunen / Yle

Jäljitystyöhön uutena tuleva Johanna Martikainen puolestaan uskoo, että edessä on paljon puhumista puhelimessa.

Oletko sinä aina halunnut olla salapoliisi?

– En, mutta joskus sitä joutuu ehkä tässäkin työssä tekemään, hän hymyilee.

