Kiinan nuoret it-osaajat paiskivat töitä kellon ympäri kuusi päivää viikossa, mutta yhä useampi haluaa muutosta: "Olen aivan poikki"

It-ammattilaisista on tullut Kiinan uusi liukuhihnaväki, josta otetaan kaikki irti.

PekingXiaohangin päätä särkee.

– Haluan lopettaa työni. Olen aivan poikki, hän puuskahtaa ja silmäilee kanalounastaan pikaruokalassa.

24-vuotias Xiaohang työskentelee isossa pelialan yrityksessä. Työpäivät venyvät kellon ympäri. Tänään Xiaohang on saapunut toimistolle yhdeksältä. Aamupäivä kului opetuspeliprojektin parissa, kaksi tuntia vierähti kokouksessa. Xiaohangin vastuulla ovat pelin design ja asiakassuhteet.

Työaika on virallisesti 11 tuntia, mutta tänäänkin päivä kestää ainakin iltayhdeksään. Vapaa-aika on vähissä.

– Työmatka kestää tavallisesti tunnin. Joudun vaihtamaan metrolinjaa monta kertaa. Se väsyttää, Xiaohang sanoo.

Nyt on kuitenkin helpompaa kuin vuosi sitten, jolloin Xiaohang työskenteli myös lauantaisin. Sen jälkeen hänet ylennettiin johtamaan projektia. Hän joutuu seuraamaan sitä usein myös vapaa-ajallaan.

– Aikatauluun ja rutiiniin tottuu pikkuhiljaa, hän hymyilee vähän.

Xiaohang haluaa lisää vapaa-aikaa ja elämänlaatua. Pekingissä voi takoa rahaa, mutta siitä nauttimiseen ei jää aikaa. Karsten Hohmann

Xiaohangin ja muiden it-alan työläisten puolen vuorokauden mittaiset työvuorot ovat nostaneet Kiinassa kohun.

Ilmiöstä puhutaan numerokoodilla 996. Se tarkoittaa puurtamista aamuyhdeksästä iltayhdeksään, kuusi päivää viikossa.

Yhä useampi pohtii nyt, onko tahdissa mitään järkeä.

Xiaohang ei halua kertoa julkisesti oikeaa nimeään eikä työnantajansa nimeä. Raatamisen arvostelulla voisi olla työpaikalla ikävät seuraukset.

Siitä huolimatta, että 12 tunnin työpäivät ovat laittomia jopa Kiinan oman työlainsäädännön mukaan, sanoo tutkija.

– Ilmiötä pitää yllä kuuma kilpailu työpaikoista, selittää tutkija Aidan Chau China Labour Bulletin -kansalaisjärjestöstä. Hongkongissa toimiva järjestö puolustaa työntekijöiden oikeuksia Kiinassa.

Monet työntekijöistä ovat Xiaohangin tavoin vasta yliopistosta valmistuneita, Chau sanoo. It-alalla lähtöpalkat ovat jopa monta kertaa isompia kuin tavallisilla tehdastyöläisillä, joten kilpailu on kovaa.

– Pitääkseen työpaikkansa ja saadakseen ylennyksen työntekijöiden täytyy työskennellä mahdollisimman lujasti ja pyrkiä täydellisyyteen, Chau kuvaa.

Kaikki vihaavat 996-työkulttuuria. Jokainen lähtee, kunhan löytää oman paikkansa. It-ammattilainen Xiaohang

Pekingin aamuruuhkassa ollaan koronavirusaikanakin lähekkäin. Kirsi Crowley / Yle

Töistä saa helposti potkut, jos ei yllä tavoitteisiin. Sen lisäksi esimerkiksi Kiinan valtavissa verkkokauppayhtiöissä työskentelevät it-ammattilaiset ovat kuluttajien armoilla. Jos jonkin tuotteen suosio nousee äkisti vaikkapa alennuskampanjan takia, verkkosivu voi kaatua.

– Siksi nämä nuoret elävät valtavassa paineessa. Heidän pitää olla valmiina 24 tuntia vuorokaudessa korjaamaan ongelmat.

Myös työntekijöiden taidot vanhenevat nopeasti. Esimerkiksi koodaus muuttuu koko ajan.

996-työkulttuurista keskustellaan nyt kiivaasti Kiinan sosiaalisessa mediassa. Juuri ennen vuodenvaihdetta verkkokauppa Pinduoduon 22-vuotias työntekijä menetti tajuntansa ja kuoli kävellessään töistä kotiin aamuyhden jälkeen. Nainen työskenteli Shanghaissa päämajaansa pitävän Pinduoduon palvelukeskuksessa Xinjiangissa.

Vajaat kaksi viikkoa myöhemmin yhtiön toinen, 23-vuotias työntekijä teki itsemurhan hyppäämällä kotitalonsa 27. kerroksesta Changshassa Hunanin maakunnassa. Pinduoduon mukaan työntekijä oli pyytänyt päivää aiemmin pääsyä vapaalle.

Voit valita helpon ja mukavan elämän, mutta ota vastaan myös sen seuraukset. Verkkokauppayritys Pinduoduo

Kiinan viranomaiset ovat aloittaneet tutkinnan Pinduoduon työoloista.

Yritys vastasi (siirryt toiseen palveluun) 996-työkulttuuria ja työntekijänsä kuolemaa arvostelleille Zhihu-verkkosivulla näin:

– Kaikki tienaavat uhraamalla fyysisen terveytensä. Voit valita helpon ja mukavan elämän, mutta ota vastaan myös sen seuraukset.

Yhtiö poisti kommentin nopeasti, kun nettikansa vastasi rajulla kritiikillä.

Xiaohangin matka Pekingin laitamilta työpaikalle kestää yleensä tunnin. Kirsi Crowley / Yle

Pinduoduo on yksi Kiinan suurimmista verkkokauppajäteistä Alibaban, Tencentin, JD.comin ja muiden rinnalla. Yritysten kilpailu on rajua: asiakkaiden pitää saada tuotteet mahdollisimman halvalla, nopeasti ja luvatussa ajassa.

– Siksi näemme yhä useampien työntekijöiden oireilevan. Käytännössä työympäristö on järjetön, tutkija Aidan Chau sanoo.

Huonosta maineestaan huolimatta it-ala houkuttaa jatkuvasti uusia työntekijöitä sitä mukaa kun pitkien työpäivien uuvuttamat työntekijät lähtevät tai irtisanotaan.

Kymmenen tai kaksikymmentä vuotta sitten urakehitys olisi ehkä vielä ollut mahdollista. Tutkija Aidan Chau

Chaun mukaan alasta on brändätty unelma, jossa lujasti työskentelevä ammattilainen perustaa lopulta oman yrityksen ja nousee uudeksi Jack Maksi. Opettajasta teknologiaguruksi tiensä raivannut Ma on Alibaban perustaja ja Kiinan kolmanneksi rikkain ihminen yli 50 miljardin euron omaisuudellaan.

Ma itse on hehkuttanut pitkiä työpäiviä. Nuorten täytyy jaksaa, on ollut hänen viestinsä.

Tutkija Chaun mukaan Man kaltainen nousu tähtiin on nykyään pelkkää päiväunta.

– Kymmenen tai kaksikymmentä vuotta sitten urakehitys olisi ehkä vielä ollut mahdollista. Kilpailu ei ollut yhtä kiivasta, ja it-ala oli vielä uutta Kiinassa.

Xiaohang kulkee töihin lukuisien muiden kanssa. Työntekijöillä ei ole yhteisvoimaa vaatia siedettävämpiä työaikoja. Kirsi Crowley / Yle

Nyt moni nuori ammattilainen on Xiohangin tavoin alkanut kyseenalaistaa osaansa.

Xiaohang on perustanut ystävineen chat-ryhmän, jossa keskustellaan työstä ja suunnitelmista. Ryhmässä on jo 200 jäsentä.

– Kaikki vihaavat 996-työkulttuuria. Jokainen lähtee, kunhan löytää oman paikkansa, hän sanoo.

Siinä, missä kommunistinen puolue valjasti työläiset aiempina vuosikymmeninä liukuhihnalle ilman oikeutta valittaa, parikymppiset kiinalaiset haluavat urakehitystä eivätkä suostu vaikenemaan ylilyönneistä.

He ovat aloittaneet työuransa yhteiskunnassa, jossa yritykset toimivat markkinatalouden ehdoilla ja hinnat nousevat vauhdilla. Muun muassa asuntojen hinnat suurkaupungeissa ovat nousseet (siirryt toiseen palveluun) nuorten ammattilaisten ulottumattomiin.

Avoin protestoiminen on usein vaikeaa. Riippumattomat, työntekijöiden etuja valvovat ammattiliitot ovat kiellettyjä. Viranomaiset lopettavat lakot ja mielenosoitukset usein jyrkästi, ja lakkoilusta voi saada potkut.

Kiinan somessa arvostellaan rajusti työkulttuuria, jossa nuoret it-ammattilaiset ja verkkokauppojen työläiset nääntyvät. Karsten Hohmann

Viime aikoina virallinen Kiina ei kuitenkaan ole sensuroinut kritiikkiä it-firmoja kohtaan.

Kritiikki näyttää sopivan Kiinan johdolle, joka on alkanut suitsia maailmanlaajuisestikin jättimäisiksi kasvaneita yrityksiä tottelemaan valtion komentoa. Muun muassa kartellin vastaisia lakeja on tiukennettu. Itse presidentti Xi Jinping esti Jack Man omistaman Ant Group -yhtiön listautumisen pörssiin.

Kiinan johdolle sopii, että somessa arvostellaan myös markkinataloutta.

– Pinduoduon perustaneet kapitalistit juhlivat. He ovat huomanneet voivansa orjuuttaa käytännössä maan älykkäimmät ihmiset ja pakottaa nämä työskentelemään 996-kulttuurissa, kunnes nämä kuolevat, sanoo Wang Taixu somessa julkaisemassaan videossa (siirryt toiseen palveluun).

Wang sai potkut Pinduoduosta arvosteltuaan yritystä. Kommentit nousivat uutisiin ympäri maailman. Esimerkiksi sanomalehti Financial Times raportoi (siirryt toiseen palveluun) Wangin sanoneen, että Pinduoduon työntekijät joutuvat työskentelemään 300–380 tuntia kuukaudessa.

Muutkin entiset työntekijät ovat kertoneet somessa huonoista työoloista. Jos kellokortti leimataan minuuttiakaan työajan alkamisen jälkeen, kuukausipalkasta vähennetään kolmen tunnin palkka, he sanovat. Vessat ovat kaukana työpisteeltä, ja lounas pitää syödä oman työpöydän ääressä.

Kovassa prässissä ovat myös it-alan ravintoketjun pahnanpohjimmaiset.

Ruokalähettien työ on stressaavaa. Monet heistä ovat siirtotyöläisiä. Kirsi Crowley / Yle

Xiaohangin työpaikan ulkopuolella käy kova kuhina. Harmaassa toimistotalossa olevista ravintoloista tuodaan portille ruokalaatikoita.

Hengästyneen näköiset moottoripyörälähetit hakevat laatikoista annoksia. He huutavat tilausnumeroitaan pakettien jakajille kuin meklarit ja säntäävät moottoripyörilleen.

Lähetit ovat osa verkkokaupan kuluttavaa työkulttuuria. He ovat linkki verkkokaupan ja kuluttajan välissä.

Tammikuussa kiinalaisia hätkähdyttivät uutiset Alibabaan kuuluvan Ele.me-noutoruokapalvelun lähettien kohtelusta. Yksi lähetti lyyhistyi Pekingissä ja kuoli toimitettuaan 34 ruokalähetystä päivän aikana. Toinen, alle viisikymppinen mies sytytti itsensä tuleen Jiangsussa protestiksi maksamattomille palkoille.

Ruokalähetti Zhao Ling on pysähtynyt tutkimaan kännykkäänsä. Tänään ei ole yhtä kiire kuin edellisinä päivinä. Silloin sää oli kylmä, ja monet tilasivat ruokaa kotiin.

Työnantajat alentavat ruokalähettien palkkaa, jos nämä saavat asiakkaalta huonon arvostelun verkossa, Zhao Ling sanoo. Kirsi Crowley / Yle

Zhao kertoo työvuoron kestävän yli kymmenen tuntia. Hän sanoo tienaavansa 7 000–16 000 yuania kuussa. Euroissa se on liki tuhannesta kahteen tuhanteen.

– Kaikki menee hyvin, kunhan emme saa asiakkailta huonoa palautetta. Meitä sakotetaan valituksista, Zhao sanoo.

Asiakkaiden klikkaamalla arviolla lähetin suoriutumisesta on suora vaikutus palkkaan. Zhao kertoo, että huonosta arvostelusta palkasta vähennetään 40 euroa ja valituksesta 60 euroa.

Lisäksi lähettejä luokitellaan ryhmiin heidän saamiensa kehujen perusteella. Valitus vaikuttaa kuljetettavien pakettien määrään. Siksi lähetit juoksevat Pekingin kaduilla moottoripyöriltään asiakkaan kotiovelle pikavauhtia.

Elanto riippuu nopeudesta ja tarkkuudesta.

Noutoruokapalvelu määrittelee, miten nopeasti ruoan on oltava perillä. Siksi lähetit kiitävät kaduilla pikavauhtia. Kirsi Crowley / Yle

– Työ on rankkaa. Mutta kaikki on rankkaa nykyisin joka alalla, Zhao huokaa.

Hän siirtyi ruokalähetiksi, kun rakennusalalta ei löytynyt enää työtä.

Pelialan ammattilainen Xiaohang sanoo puurtavansa pitkää päivää samasta syystä kuin muutkin.

– Haluan tienata, hän sanoo.

Hän ei valita tienesteistään. Palkka on noussut 2 500 euroon kuussa, vaikka Xiaohang on ollut alalla vasta kaksi ja puoli vuotta. Tällainen palkka on alalla hyvä. Elinkustannuksiin kuluu noin tuhat euroa, joten rahaa jää säästöön.

Mutta vanhempiensa ainoa lapsi haluaa elämältä enemmän laatua. Siksi Xiaohangilla on jo varasuunnitelma.

Xiaohang asuu vuokralla yhdessä muiden it-työläisten kanssa. Asunto on yhdessä Pekingin laitamien korkeista kerrostaloista. Karsten Hohmann

Hän on käynyt pääsykokeissa, jotka mahdollistavat työnhaun Kiinan julkiselta sektorilta. Se on hektisen it-alan täydellinen vastakohta: työpaikka on varma ja työajat siedettävät.

Xiaohang haluaisi töihin Pekingiä pienempään kaupunkiin, jossa tienestit ovat vielä hyvät mutta elinkustannukset pienemmät. Hän toivoo karistavansa Pekingin saasteet kolmen vuoden kuluessa.

– Joka tapauksessa lähden viimeistään ennen kuin täytän 30 vuotta, Xiaohang sanoo.

