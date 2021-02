Uusi tartuntatautilaki voi tuoda helpotusta ruuhkabusseihin: matkustajilla pitää olla mahdollisuus puhdistaa kädet ja pitää turvaväli

Uusi tartuntatautilaki asettaa liikennöitsijöille konkreettisia vaatimuksia. Lain mukaan matkustajilla on oltava mahdollisuus puhdistaa käsiä ja pitää riittäviä turvavälejä.

Jos tämä ei ole mahdollista, voi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sairaanhoitopiirin suosituksesta rajoittaa joukkoliikenteen matkustajamäärää enintään 50 prosenttiin normaalista.

Lahden aamuruuhkassa on huomattu, että rajoitukset taitavat olla tarpeen. Kiireisimpään aikaan matkustajat istuvat ja seisovat vieri vieressä, eikä turvavälejä ole mahdollista pitää.

Lahtelainen Johanna Tiusanen halusi Facebookissa herättää keskustelua bussien aamuruuhkista. Mika Halme / Yle

Etenkin Lahti-Heinola välin muutamat aamuvuorot ovat täpötäynnä. Matka kestää puolisen tuntia, joten ahtaassa bussissa vietetään pidemmän aikaa kuin lyhyillä matkoilla Lahden kaupungin sisäisillä vuoroilla. Vuorolla liikennöi Lehtimäen liikenne oy.

– Ruuhkaisimmilla vuoroilla on haasteita pitää turvavälejä, kun kaikki ovat samaan aikaan tulossa kouluun ja töihin. Hienosti ihmiset kuitenkin käyttävät maskeja ja yrittävät ottaa toisiaan huomioon, sanoo myyntijohtaja Sanna Lehtimäki.

Lehtimäen mukaan yhtiöllä on autoja ja kuljettajia vapaana, jos lisävuoroja tarvitaan. Siitä pitää ensin neuvotella tilaajan, eli Lahden seudun liikenteen, kanssa.

Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja Ulla Vaara (sdp) ei suoraan uskalla luvata lisävuoroja, mutta sanoo lautakunnan tietävän missä lisäkapasiteetti olisi tarpeen.

– Olemme kilpailuttaneet vuorot ja toivoneet, että ne riittävät. Nyt on ilmennyt, että ne eivät riitä. Meidän täytyy pohtia lisävuorojen tilaamista Heinolan ja Orimattilan linjoille, sanoo Vaara.

Päijät-Häme on koronan kiihtymisvaiheessa, mutta tilanne voi muuttua nopeasti. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän johtajaylilääkärin Tuomo Niemisen mukaan uusia rajoituksia ei ole nyt suunnitteilla, eikä linja-autoliikenne ole erityisesti syynissä.

Liikennöitsijältä odotetaan omatoimisuutta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki kannustaa liikennöitsijöitä huomioimaan uuden lain toiminnassaan itse.

– Lähtökohtana on se, että turvavälit pystytään mahdollisimman hyvin järjestämään kaikissa liikennevälineissä.

Saarimäen mukaan viranomaiset voivat ottaa harkinnassaan huomioon liikennevälineen erityispiirteet. Harvassa bussissa voidaan taata jokaiselle kahden metrin turvavälit. Se ei silti vapauta liikennöitsijöitä turvavälien huomioimisesta.

Traficom voi puuttua tilanteeseen, jos se saa sairaanhoitopiiriltä ilmoituksen alueella pahentuneesta koronatilanteesta. Sen perusteella Traficom alkaa selvittää, onko tarpeen määrätä ehdoton maksimimäärä matkustajia joukkoliikenteessä.

– Silloin voimme viranomaistoimin puuttua tehokkaasti ruuhkahuippuihin.

Äkkinäisiä päätöksiä Traficomissa ei aiota tehdä, vaan matkustajamääriin puuttuminen veisi muutamia päiviä.

Lehtimäen liikenne on valmis vuorojen lisäykseen pikaisella aikataululla, jos joukkoliikennelautakunta näin päättää. Lautakunnalla sen sijaan saattaa mennä oma aikansa, ennen kuin vuorojen lisäyksestä on sovittu.

– Valtiolta on saatu koronarahaa myös joukkoliikennettä varten. Kaupunkien ja kuntien päätöksenteko ei ole ihan samanlaista kuin yksityisellä puolella. Terveys edellä kuitenkin mennään, sanoo Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja Ulla Vaara.

Lahden joukkoliikennepäällikkö Katja Suhosen mukaan yksittäisille vuoroille voi olla helppo lisätä vuoroja. Jos kaupungin kaikille ruuhkaisille vuoroille pitäisi hankkia lisäkapasiteettia, raja tulisi äkkiä vastaan.

– Kunnilla on rahat tiukassa ja korona on vaikuttanut lipputuloihin merkittävästi, joten joukkoliikenteen hankkiminen on selvästi kalliimpaa.

