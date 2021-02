Alkaako Suomi laskuttaa Facebookia Australian malliin?

– Kyse on monimutkaisesta ja samalla erittäin yksinkertaisesta asiasta: kyse on mainostuloista.

Tekijänoikeusneuvos Viveca Still viittaa Australian valtion ja digijätti Facebookin taistoon uudesta medialaista. Se velvoittaisi Facebookin ja toisen jättiläisen Googlen maksamaan korvausta Australian mediataloille uutissisältöjen levittämisestä.

– Google ja Facebook dominoivat Australian mainosmarkkinoilla, mikä vaikuttaa vahvasti mediatalojen talouteen, Still selittää kiistan taustaa.

Facebook ehti jo estää australialaismedian sivuiltaan, mutta viime yönä kiistassa päästiin jonkinlaiseen kompromissiin.

Australian tilannetta seurataan tarkkaan myös Euroopassa, sillä Facebookin ja Googlen vaikutus on täällä samankaltainen.

Myös täällä digijättien valtaa yritetään suitsia lainsäädännöllä. EU:n tekijänoikeusdirektiivi hyväksyttiin vuonna 2019, mutta sen toimeenpano on yhä kesken valtaosassa jäsenmaita. Myös Suomessa.

Viveca Stillin mukaan Australian ja EU:n lainsäädännössä on oleellisia eroja.

– Australiassa laki koskee nimettyjä yrityksiä - Googlea ja Facebookia - ja niiden maksuvelvollisuus syntyy linkittämisestä.

Stillin mukaan Australian linjaus on periaatteellisesti merkittävä: se näyttäisi edellyttävän sitä, että saadaan lupa linkittää internetissä vapaasti saatavilla olevaan aineistoon. Muun muassa internetin perustaja Tim Berners-Lee on arvostellut lakia juuri tästä syystä.

Euroopassakin käytiin keskustelua linkittämisen luvanvaraisuudesta, mutta se jätettiin pois direktiivistä.

Viveca Stillin mukaan Euroopan malli poikkeaa Australiasta muutenkin niin paljon, ettei se käy esikuvasta täällä.

– Lähtökohtaisesti sillä ei ole vaikutusta Eurooppaan. Täällä lehtikustantajat saavat yksinoikeuden sisältöihinsä ja ne voivat itse neuvotella sisältöjen online-käyttöä koskevista mahdollisista korvauksista.

Australiassa siis laki määrittää pakollisen korvauksen.

Jäsenmailla on kesäkuuhun asti aikaa panna käytäntöön tekijänoikeuksia koskeva niin sanottu DSM-direktiivi. Toistaiseksi valmista on saatu vain Ranskassa ja Alankomaissa.

Suomen on arvioitu olevan pahasti myöhässä lain toimeenpanon kanssa.

– Teemme kovasti töitä, mutta en uskalla luvata, että laki on voimassa kesäkuuhun mennessä. Tavoitteena kuitenkin on antaa hallituksen esitys eduskunnalle kevään aikana, opetus- ja kulttuuriministeriössä työskentelevä Viveca Still sanoo.

