24-vuotias nainen esitti tervettä eikä kertonut lievistä flunssaoireistaan muille: "Hävettää" – sadat kertovat toimineensa korona-aikana samoin

Moni suomalainen on jättänyt menemättä koronavirustestiin, vaikka heillä on ollut pandemian aikana koronaan mahdollisesti viittaavia lieviä oireita. Asia selviää yli 1 300 vastauksesta, joita saimme Ylen nettisivuilla aiemmin julkaisemamme lomakkeen kautta.

Vastaajista ylivoimainen enemmistö, yli 1 100, kertoi jättäneensä testin joskus välistä, vaikka suosituksen mukaan koululaisten ja aikuisten tulisi hakeutua testiin lievistäkin koronatartuntaan sopivista flunssaoireista. Useat sadat ihmiset kertoivat myös syystä tai toisesta peitelleensä oireitaan muilta.

Kyse ei ollut tieteellisestä tutkimuksesta eikä virallisesta kyselystä, vaan kokemuksiaan sai kertoa kuka tahansa. Voi olla, että meitä lähestyivät etenkin henkilöt, jotka ovat esimerkiksi jättäneet testejä välistä. Vastausten perusteella ei siis voida varmuudella päätellä, miten yleistä tällainen toiminta on.

Sosiaalipsykologi, Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Jenni Savonen pitää kuitenkin vähintään mahdollisena, että tulos edustaa laajemman joukon ajattelua. Savosen mukaan ihmisten suhtautuminen jo miltei vuoden kestäneeseen koronapandemiaan on luultavasti arkipäiväistynyt, ja se voi näkyä esimerkiksi juuri siten, ettei testiin välttämättä mennä niin herkästi.

Miten Ylelle kirjoittaneet yli tuhat ihmistä perustelivat testien sivuuttamista ja oireiden peittelyä?

Siitä kerromme tässä jutussa.

"Tokkopa se on korona"

Yleisin syy siihen, miksi ihmiset kertoivat jättäneensä koronatestin lieväoireisena välistä, oli oletettu varmuus siitä, ettei heillä ollut koronaa.

Oletin ripulioireen johtuvan siitä, että olin syönyt huomaamattani jotain outoa. Oletin nenän tukkoisuuden johtuvan kuivasta pakkasilmasta. Oireet ilmenivät eri aikaan, kertoo 40-vuotias nainen.

Kausiflunssaa ja pikkunuhaa on koko ajan liikenteessä. Ei jokaiseen pienempään oireeseen tarvitse suhtautua hysteerisesti. Jos aamulla on pikkuisen nenä tukossa, niin tokkopa se on korona, pohtii 35-vuotias mies.

44-vuotias lieviä flunssaoireita potenut nainen kertoo, että hänen lapsensa olivat flunssassa ja osa heistä testattiin. Heillä ei ollut koronaa, joten nainen ei mennyt itsekään testiin, koska hän arvioi varmaksi, ettei hänelläkään ollut.

Moni vastaaja sanoi puolestaan kärsivänsä esimerkiksi allergiaoireista tai kroonisesta nuhasta ja tunnistavansa omien oireidensa alkuperän. Sen vuoksi testiin meno ei ole ollut heidän mielestään lieväoireisena tarpeellista.

Näin toteaa esimerkiksi 31-vuotias nainen:

Kylmyys, pölyt ja hajut aiheuttavat toistuvasti flunssaoireita, jotka katoavat, kun oireiden aiheuttajasta päästään eroon. Jos kävisin testeissä joka oireesta, voisin muuttaa testauspaikalle asumaan.

"Enää ei vaan jaksa"

Muita kerrottuja syitä koronatestin ohittamiselle olivat esimerkiksi hankaluus saada testiin lähetettä tai päästä kulkemaan testauspaikalle. Jotkut pelkäsivät, että testi sattuu.

Osa totesi, ettei ole käynyt lieväoireisena testissä, koska on liikkunut kodin ulkopuolella niin vähän, eikä pitänyt tartuntaa siksi mahdollisena. Jotkut suhtautuivat koko virukseen välinpitämättömästi, kun taas toiset olivat täysin kyllästyneitä juoksemaan monta kertaa testattavana.

Seitsemän kertaa jo käynyt samojen oireiden takia ja aina ollut nega. Enää ei vaan jaksa, 54-vuotias nainen sanoo.

Infektiolääkäri Teija Puhto Oulun yliopistollisesta sairaalasta kertoo pitävänsä huolestuttavana ajatusta siitä, ettei lievissä oireissa hakeuduttaisi koronatestiin. Puhto sanoo ymmärtävänsä ihmisten koronaväsymyksen mutta haluaa samalla muistuttaa: sitä, mikä on flunssan taustalla, ei voida varmuudella tietää mitenkään muuten kuin testillä.

Kroonisia allergiaoireita potevien kohdalla Puhto ymmärtää, jos testiin ei hakeuduta, mutta muiden kohdalla tilanne on eri.

– Ohjeen mukaan testiin ei tarvitse mennä, jos on esimerkiksi krooninen nuha eikä ole syytä epäillä virustautia. Mikäli oireet ovat äkillisesti tulevia ja uusia, suositellaan koronatestiin menemistä, OYSissa infektioiden torjunnan osastonylilääkärinä toimiva Puhto kertoo.

Useat vastaajat kertoivat sairastaneensa lievät oireensa ilman testausta lähinnä kotona eristyksissä.

Sitten oli niitä, jotka toimivat toisin.

"Ei töistä jäädä nuhan takia pois"

Kun etätyöt eivät ole mahdollisuus, ei töistä viitsi koko ajan olla pois testitulosta odottaessa, vaikka esimerkiksi kurkku olisi vähän käheä, toteaa 32-vuotias nainen.

Yrittäjälle kotona oleminen ei ole vaihtoehto, sanoo noin 30-vuotias mies.

Kova kilpailutilanne työpaikalla. Karanteenin jälkeen ei olisi samaa työtä, vaan huonompi ja huonommalla palkalla. Samoja oireita on muillakin, mutta ei kukaan mene testiin, koska ei töistä jäädä nuhan takia pois. Meillä ei ole etätyötä, valitettavasti. Etätyö eriarvoistaa entisestään, 45-vuotias mies kirjoittaa.

Lähes 300 Ylelle vastannutta kertoi, ettei halunnut testauttaa itseään koronan varalta, koska ei halunnut joutua odottamaan testitulosta olemalla kotona tai ottaa riskiä karanteeniin joutumisesta. Edellä esitellyt kolme vastaajaa kuuluvat tähän joukkoon.

He kertoivat myös peitelleensä tilanteen takia lieviä flunssaoireitaan muilta ihmisiltä – eiväkä he olleet ainoita.

Kaikkiaan yli 700 vastaajaa kertoi, että on koronapandemian aikana salaillut lieviä oireitaan tuttaviltaan, julkisilla paikoilla liikkuessa tai töissä.

Enemmistö heistä kertoi kokeneensa, etteivät heidän oireensa olleet vakavia, mutta he eivät tuoneet niitä esille, koska eivät halunneet muilta paheksuntaa.

"Hävettää, mutta en tiedä, mitä muutakaan olisin tehnyt"

Työhön liittyvien syiden lisäksi oireita on peitelty muun muassa siksi, ettei jotakin itselleen tärkeää menoa ole haluttu perua, jättää asioita hoitamatta tai jäädä istumaan kotiin.

Syksyllä oli tärkeät yo-kirjoitukset tulossa, ja oli ehdottoman tärkeää olla kertaustunneilla läsnä, perustelee 18-vuotias nainen, joka piti varmana, etteivät hänen oireensa olleet koronaa.

24-vuotias nainen kertoo saaneensa flunssaoireita muuttoa edeltävänä yönä. Hän kuitenkin päätti olla mukana muutossa ja esitti tervettä, koska hänellä ei olisi ollut mahdollisuutta eristäytyä minnekään.

Illalla koin huonoa omatuntoa, kun pelkäsin altistaneeni kaikki. Menin koronatestiin seuraavana aamuna ja väitin läheisilleni sairastuneeni vasta muuton jälkeisenä iltana. Onneksi ei ollut koronaa, eikä edes flunssa tarttunut muuttoapulaisiin. Hävettää, mutta en tiedä, mitä muutakaan olisin tehnyt.

Lieviä oireitaan peitellyt 34-vuotias perheenäiti kertoo, että lasten kanssa on välillä pakko päästä kotoa pois tuulettumaan, esimerkiksi kerhoihin:

Pieni kurkkukipu ei näy kenellekään, joten en ole siitä kenellekään maininnut. Pienempi paha vältellä lähikontakteja kerhossa, kuin hajoilla kotona niin kuin keväällä. Yritän myös saada jatkuvuutta lapselleni, joka ei haluaisi jäädä kerhoon. Lasten nuhan aikana olemme toki vain kotona.

"Kestäkää ihmiset vielä muutama kuukausi"

Sosiaalipsykologi Jenni Savonen ei usko, että lieväoireisena liikkuvat tai töissä käyvät haluaisivat tahallaan levittää tautia muihin ihmisiin.

Hänen mukaansa kyse voi olla enemmänkin esimerkiksi siitä, että ihmiset eivät oikeasti usko kantavansa juuri koronaa. Savonen puhuu ylioptimistisuuden harhasta.

– Esimerkiksi tupakoitsijat tietävät, että tupakointi aiheuttaa syöpää, mutta jostakin syystä he usein ajattelevat, että ei se varmaankaan juuri minuun iske. Uskon, että koronassa on jotakin samaa. Sen myötä ihmiset oikeuttavat itselleen, miksi nuhaisena on ihan OK liikkua.

Oulun yliopistollisen sairaalan infektiolääkäri Teija Puhto toivoo, että ihmiset jaksaisivat vielä pitää kiinni suosituksesta, jonka mukaan testiin tulisi lievissäkin oireissa mennä.

Lääkäri arvioi, että loppusuora koronapandemiassa häämöttää jo.

– Kestäkää ihmiset vielä muutama kuukausi. Kun kesä tulee, tauti vähenee, kuten aina hengitystieinfektioiden kohdalla. Samaan aikaan saamme riskiryhmät ja ikäihmiset rokotettua. Syksyllä tähän nykytilanteeseen ei varmastikaan tarvitse enää palata.

Tavoittelimme juttua varten myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoita, mutta haastattelupyyntöihin ei vastattu.

