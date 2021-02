Siitepölyä on jo ilmassa: kevään ensimmäiset kaukokulkeutumat havaittiin Etelä-Suomessa – herkimmille allergikoille voi tulla oireita

Ensimmäisenä on kulkeutunut pähkinäpensaan siitepölyä. Arkistokuva.

Ensimmäisenä on kulkeutunut pähkinäpensaan siitepölyä. Arkistokuva. Metsähallitus/Tapani Mikkola

Mahdollisesti pieniä kulkeutumia on tullut myös jo Keski-Suomeen.

Keski-Euroopasta on kulkeutunut jo ensimmäiset siitepölyn kaukokulkeutumat viikonloppuna ja alkuviikon aikana. Kulkeutumia on tullut koko Etelä-Suomeen, mahdollisesti pieniä kulkeutumia on tullut myös jo Keski-Suomeen.

Ensimmäisenä on kulkeutunut pähkinäpensaan siitepölyä.

– Herkimmät allergikot voivat saada siitepölystä johtuvia oireita. Voi olla silmien ja kurkun kutinaa, pientä juoksevaa nuhaa sekä tukkoisuutta, sanoo projektitutkija Sanna Pätsi Turun yliopiston siitepölykeskuksesta.

Pätsin mukaan oireita saavat voivat ottaa lääkärin määräämiä lääkkeitä, jos on todettu allergiaa pähkinäpensaan ja lepän siitepölylle. Myös jotkut koivuallergikot voivat jo saada oireita.

Kaukokulkeumien ajankohta on hyvin tyypillinen eli tähän aikaan vuodesta yleensä tulee ensimmäiset kevätterveiset Keski-Euroopasta. Tällä viikolla voi tulla lisääkin kaukokulkeutumia, sillä on eteläisiä ilmavirtauksia, mutta sitä pidemmälle ennusteet eivät vielä yllä.

– Tällä hetkellä siitepölyn määrä on vielä säästä ja ilmavirtauksista kiinni, koska paikallinen kukinta ei ole vielä alkanut, Pätsi sanoo.

Ensimmäisinä siitepölyä tuottavat pähkinäpensaat, lepät ja koivut. Loppukesästä ja alkusyksystä voi tulla myös tuoksukin kaukokulkeutumia. Tuoksukkia ei Suomessa kasva, mutta sen kaukokulkeutumia tulee Suomeen.

Ajankohtaiset siitepölytiedotukset löytyvät Norkko.fi (siirryt toiseen palveluun)-sivustolta.

Lue myös:

Tutkimus: Kukat vaihtavat väriä otsonikerroksen ja ilmaston muuttumisen myötä

Kutittaako nenääsi sienimetsässä? Tattien ja rouskujen itiöt voivat aiheuttaa siitepölyallergian kaltaisia oireita

Ilmastonmuutos voi edistää allergisoivan marunatuoksukin leviämistä – Turun yliopisto kerää kasvihavaintoja

Nuhaisten lasten koronatestaus pistää perheet lujille – allergialapsen äiti: "Kaksivuotiaalle annetaan kuutta lääkettä joka ilta, jotta voi mennä päiväkotiin"