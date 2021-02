Säästöuhka piinasi ainutlaatuista suomalaisorkesteria – rahoitus varmistuikin vuosiksi eteenpäin: "Olemme tosi iloisia, että saamme jatkaa toimintaa"

Kotkan ja Kouvolan kaupunkien yhteinen sinfoniaorkesteri Kymi Sinfonietta on saanut turvattua rahoituksensa vuosiksi eteenpäin.

Kymi Sinfonietta on Suomen ainoa kahden kaupungin omistama orkesteri.

Kaupungit ovat järjestelleet omistusosuuksiaan uusiksi yhteisessä orkesteriyhtiössä, koska Kouvolan kaupunki pienensi rahoitusosuuttaan kaupungin mittavan säästöohjelman takia.

– Olemme tosi iloisia, että sopimus on syntynyt. Se on iso asia, että sekä Kotka että Kouvola haluavat olla mukana orkesterin osakeyhtiössä, Kymi Sinfoniettan toimitusjohtaja Riikka Luostarinen sanoo.

Uuden sopimuksen mukaan Kotkan omistusosuus on yhtiöstä 66,5 prosenttia ja Kouvolan 33,5 prosenttia. Kotka maksaa osakkeista Kouvolalle noin 38 600 euroa. Aiemmin kaupungit omistivat orkesterin puoliksi.

Uudessa osakassopimuksessa on sovittu yhtiön rahoituksesta vuoteen 2025 asti. Kotkan kaupunki maksaa yhtiön toiminnasta vuosittain liki 980 000 euroa, Kouvola vähintään 580 000 euroa.

Lisäksi Kotka sitoutuu vuosina 2021–2023 rahoittamaan yhtiön Kotkassa sijaitsevat vakituiset toimitilat. Tämä tapahtuu joko vuokra-avustuksena tai siten, että kaupunki antaa tilat maksutta orkesterin käyttöön. Vuokra-avustus on tänä vuonna enintään 169 000 euroa.

Toimitusjohtaja Riikka Luostarinen on helpottunut siitä, että Kymi Sinfoniettan rahoitus varmistui vuosiksi eteenpäin.

Toiminta Kouvolassa vähenee

Kouvolan omistusosuuden pieneneminen tarkoittaa sitä, että konserttien määrä kaupungissa vähenee. Seuraavaksi Kymi Sinfonietta alkaa ratkoa, minkä verran toimintaa karsitaan.

– Teemme parhaamme, että vaikka toiminta Kouvolassa vähenee, niin kuitenkin saadaan yleisö pysymään meidän matkassamme ja saadaan vielä uusia ystäviä orkesterille, Riikka Luostarinen sanoo.

Tänä keväänä orkesteri järjestää muutenkin konsertteja verkkoyhteyksien välityksellä, koska tapahtumien järjestäminen on vielä kielletty koronarajoitusten takia.

Korona-aika on karsinut myös Kymi Sinfoniettan konserttiohjelmistoa. Samalla orkesteriyhtiössä on jouduttu miettimään, miten esimerkiksi etäkonsertit voidaan järjestää soittajien kannalta koronaturvallisesti. Konsertteja on järjestetty entistä pienemmillä kokoonpanoilla, jotta soittajat saavat pidettyä kahden metrin turvavälin lavalla.

Orkesterin soittajat harjoittelivat tiistaina Kotkan konserttitalolla. Antro Valo / Yle

Uusi pitkäaikainen rahoitussopimus tuo helpotusta orkesterin tulevaisuuden suunnitteluun.

– Kun ajattelee tällaista korkealla tasolla toimivaa ammattiorkesteria, meidän täytyy pystyä suunnittelemaan useita vuosia eteenpäin saadaksemme tänne kuultavaksi huipputaiteilijoita sekä Suomesta että kansainvälisesti. Silloin täytyy olla mahdollisuus varata heitä usean vuoden päähän.

Luostarinen nostaa toiseksi tärkeäksi seikaksi sopimuksen syntymisessä sen, että valtion rahoitus vaatii pitkäjänteistä sitoutumista orkesterin ylläpitäjältä eli omistajakunnilta. Valtio kattaa rahoituksesta kolmasosan.

– Valtion rahoitus muuttui juuri siten, että sitä haetaan kuudeksi vuodeksi. Sopimus on meille tosi tärkeä siksi, että meillä on taata ylläpitäjä useaksi vuodeksi, jotta voimme saada valtion rahoitusta.

Sama jako

Kotkan ja Kouvolan omistusosuudet ovat uuden sopimuksen myötä samat kuin 22 vuotta sitten, jolloin niiden kaupunginorkesterit yhdistyivät Kymi Sinfoniettaksi. Silloinkin Kotka omisti orkesterista kaksi kolmasosaa ja Kouvola kolmasosan.

Kun Kymi Sinfonietta perustettiin, orkesteriin tuli Kotkasta 20 soittajaa ja Kouvolasta 10 soittajaa.

Tilanne on nyt erilainen sikäli, että omistusosuudet vaikuttavat orkesterin toimintaan kaupungeissa.

– Toki suuri muutos on toiminnan jakautuminen Kotka–Kouvola-akselilla, sanoo Luostarinen.

Hän pitää kuitenkin tärkeänä, että yhteistyö paikallisten musiikkiopistojen, kuorojen, tapahtumanjärjestäjien sekä esimerkiksi kaupunkien mielenterveys- ja nuorisotyön kanssa säilyy.

Orkesteri järjestää vuosittain 120–180 konserttia pienryhmille esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, vanhusten hoivakodeissa ja sairaaloissa. Korona-aikana esityksiä on videoitu ja lähetetty yleisölle.

– Tämän sopimuksen synnyttyä olemme tosi iloisia, että me saamme jatkaa tätä toimintaa. Korona-aikana on tosi tärkeää kaikki se, millä voidaan tukea ihmisten jaksamista, mielenterveyttä ja hyvinvointia, Riikka Luostarinen sanoo.

