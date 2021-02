Näistä kolmesta asiasta valitetaan eniten aurausyrittäjälle – "Liukkaudelle ei mahda mitään ennen kuin sade loppuu"

Lunta on nyt enemmän kuin kuuteentoista vuoteen, muistelee kunnossapitopäällikkö Timo Tillgren Jyväskylästä.

Laukaalainen yrittäjä Tero Partti istuu nyt tiiviisti aurausauton hytissä. Päivät ja osin yötkin ovat kuluneet tien päällä, sillä Keski-Suomessa on pyryttänyt lunta lähes taukoamatta perjantaiaamupäivästä asti.

– Viime yö oli ensimmäinen, jona minä nukuin kuin pieni porsas. Eilen lunta tuli aamuyöstä, joten saimme tiet edellispäiviä aikaisemmin puhtaaksi, Laukaan koneen ja kuljetuksen yrittäjä sanoo.

Ajokeli on nyt koko maassa erittäin huono. Lunta pyryttää ja tuuli pöllyyttää sitä, mikä heikentää näkyvyyttä, kertoo Sami Räihä Tienkäyttäjän linjalta. Autoilijoita kiusaa myös alijäähtynyt vesi, joka liukastuttaa teitä.

Tilanne on nyt pahin Keski-Suomessa.

– Kitkat näyttäisivät olevan Keski-Suomessa kaikista huonoimmillaan. Tilanteen pitäisi helpottaa siellä huomenna, ja ylihuomenna on ennusteen mukaan normaali talvikeli. Siitä huono keli etenee Savon päälle, jossa on samanlaista tilannetta luvassa.

Autot hautautuivat lumen alle Jyväskylässä. Heli Kaski

Valituksia liukkaudesta ja lumisuudesta

Lumikaaos kuumentaa tunteita, ja teiden kunnossapidosta sataa palautetta niin YIT:lle kuin Jyväskylän kaupungillekin.

YIT saa vuosittain viitisentuhatta palautetta valtateiden kunnossapidosta Keski-Suomessa. Luvussa ovat tosin mukana myös kevään routavauriovalitukset ja palautteet kesäkunnostuksesta.

– Kun tieto palautteesta tulee, lähdemme tielle heti, ellemme ole jo siellä. Toivoisin, että turhia palautteita ei annettaisi, koska aiheellisetkin hukkuvat herkästi massaan, sanoo Tero Partti.

Hän listaa kolme yleisintä valituksen aihetta.

– Eniten soittoja aiheuttaa tienpinnan liukkaus. Seuraavaksi tulee teiden lumisuus ja lumen pöllyävyys. Kolmas ongelma tällaisena kovalumisena talvena ovat näkemäalueet. Kun tullaan risteävältä tieltä päätielle, penkat ovat niin isoja, ettei sieltä näe kunnolla.

Kuokkalan sillan kupeeseen kertyi massiivinen lumikasa Jyväskylässä. Heli Kaski / Yle

Aura-auton kuski voi jonkin verran vaikuttaa yleisimpiin palautteen syihin.

Auratessa hän saatta miettiä tuulen suuntaa ja välttää ajamasta kovalla vauhdilla tuiskupaikkoihin. Se vähentää lumen pöllyämistä. Liukkautta auraajat torjuvat pistehiekoittamalla pahimpia risteyskohtia ja mäkiä.

– Hiekan vetäminen koko tielle on tällä kelillä suorastaan haasteellista, Partti sanoo.

Tämän talven erityinen ongelma ovat aura-auton kuljettajan mukaan liukkaat tienpinnat. Yli kymmenen asteen pakkasessa lumi sataa puuterimaisena ja pöllyävänä. Pöllyävä lumi jää kiinni tienpintaan ja kiillottuu autojen renkaiden alla.

Nyt lunta on tullut yhtä soittoa lähes tauotta.

– Sille liukkaudelle ei mahda mitään ennen kuin sade loppuu, Partti toteaa.

Lumikasoja ei ehditä kuskata pois

Lunta on nyt enemmän kuin kuuteentoista vuoteen. Näin muistelee Jyväskylän kaupungin kunnossapitopäällikkö Timo Tillgren, jonka ura kaupungilla ulottuu 16 vuoden taa.

– Harvinaista herkkua tämä on.

Tilanne on Tillgrenin mukaan vaikea, koska lumitilat alkavat olla kaupungissa monissa paikoissa täynnä, eikä suurinta osaa lumikasoista ole ehditty vielä ajaa pois teiden varsilta viikonlopun kovan myräkän jäljiltä.

Tienviitta hautautui lumeen Jyväskylässä Alvar Aalto -museon kupeessa. Jaana Polamo / Yle

Keskustan alueelta kasoja on ehditty kuljettaa pois jonkin verran parina yönä, mutta asuinkatujen varsilla on täyttä. Huomio on mennyt auraukseen.

– Nyt ennuste näyttää kuutta senttiä tälle päivälle. Aloitamme aurauksen iltayöstä, ja huomenna iltapäivästä pitäisi olla paikkojen auki.

Loppuviikolle Jyväskylään luvataan jo plussakeliä, jota nyt ennakoidaan teiden kunnossapidossa. Paikat koetetaan saada mahdollisimman puhtaaksi ennen kuin lumi ehtii sulaa ja aiheuttaa ongelmia.

– Kiinteistön omistajille on vieno toive, että kiinteistöjen lumet pitäisi säilyttää tontin puolella, eikä missään nimessä työntää kolalla ajoradalle. Ne ovat muuten seuraavassa naapurin liittymässä. Ja jos suinkin voi, autoja kannattaa sijoittaa muualle kuin kadun varteen parkkiin, jotta saisimme mahdollisimma puhdasta jälkeä tehtyä, Tillgren sanoo.