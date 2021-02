Vaaleissa ehdolla oleva tunnettu bloggari Eino Nurmisto mainostaa korkeakorkoista kulutusluottoa: "En näe vihreiden arvojen vastaisena"

Eino Nurmisto on tullut tunnetuksi Homopojan opas -kirjasta sekä blogista. Nyt hän on ehdolla Helsingin kaupunginvaltuustoon Vihreiden ehdokkaana.

Anyfin on valjastanut lukuisat somevaikuttajat mainostamaan kulutusluottoa. Vihreiden puoluesihteeri tukee edelleen Nurmiston ehdokkuutta.

Helsingin vihreiden kuntavaaliehdokas ja somevaikuttaja Eino Nurmisto mainostaa somessa kulutusluottoja kesken vaalikampanjan.

Nurmisto on julkaissut tämän vuoden puolella Instagramissa ainakin kaksi kaupallista yhteistyötä, joissa hän mainostaa ruotsalaisen luotonantajan Anyfinin kulutusluottoja.

Tämän kylän homopoika (siirryt toiseen palveluun) -blogista tunnetuksi vitullut Nurmisto ei näe ongelmallisena mainostaa korkeakorkoista kulutusluottoa kuntavaalien alla.

– Tein ensimmäisen kerran yhteistyötä tämän yrityksen kanssa syksyllä. Silloin pohdin tarkkaan asiaa, mutta tulin siihen tulokseen, että tämä ei ole arvojeni vastaista, sanoo Nurmisto.

Anyfin tarjoaa niin sanottuja järjestelylainoja, joissa useampi laina yhdistetään yhdeksi lainaksi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV katsoo järjestelylainojen olevan kulutusluottoja siinä missä pikapivitkin.

Monessa Anyfinin mainoksessa pääosassa on ilmainen talouden hallinnan kurssi – näin myös Nurmiston kaupallisessa yhteistyössä.

KKV on joutunut suitsimaan luotonantajia harhaanjohtavasta markkinoinnista, jossa luotonanto on naamioitu velkaneuvonnaksi tai lainan kilpailuttamiseksi.

"Pikavippejä en mainostaisi"

Suomalaisten velkaantuminen on kiihtynyt 2000-luvulla, ja yksi syy ovat korkeakorkoiset kulutusluotot.

Erityisen halvasta kulutusluotosta ei Anyfinin tapauksessa ole kyse, sillä sen korko on hyvin lähellä lain sallimaa maksimia. Anyfinin tarjoama nimelliskorko 24 kuukauden laina-ajalla olevalle 2 000 euron luotolle on 9,88%, kun kuluttajien suojelemiseksi asetettu korkokatto on 10 prosenttia.

Vertailun vuoksi: luottokorttien vuosikorko on 7 prosentin tienoilla.

Nurmisto ei katso, että mainokset olisivat vihreiden arvojen vastaisia.

– Kyseessä ei ole pikavippifirma, vaan vanhoista vipeistä pääsee eroon matalammalla korolla. Uutta lainaa ei siis anneta. Haluan tehdä selväksi, että pikavippejä en mainostaisi, sanoo Nurmisto.

Myös Anyfinin Ruotsissa työskentelevä markkinointijohtaja Johanna Eklund sanoo, että yhtiö tarjoaa pelkästään lainoja, joilla maksetaan pois entisiä velkoja. Se ei siis anna uusia lainoja.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo sekä pikavippien että Anyfinin tarjoamien järjestelylainojen olevan kulutusluottoja.

Somejulkkikset ryhtyivät vippien mainoskasvoiksi

Luotonantajat etsivät nyt uusia kanavia mainostamiseen, koska kulutusluottojen ja luotonvälityspalveluiden suoramarkkinointi on kielletty syyskuuhun asti. Hallitus asetti väliaikaisen kiellon suojellakseen kuluttajia koronapandemian aikana.

"Suoramarkkinointikiellon tarkoituksena on estää se, että markkinointia kohdistettaisiin päällekäyvin keinoin suoraan kuluttajiin, jotka ovat koronavirustilanteen johdosta taloudellisissa vaikeuksissa", lakiluonnoksessa kirjoitetaan.

Suoramarkkinointi on esimerkiksi sähköpostin, tekstiviestin tai somessa yksityisviestin lähettäminen kuluttajalle. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan velkaantuneet ovat kokeneet pikavippifirmojen tekstiviestit ja sähköpostit erityisen ahdistavina ja velanottoon painostavina.

Kun kulutusluottojen suoramarkkinointi on kiellettyä, mainontaa tehdään somevaikuttajien välityksellä. Muun muassa Martina Aitolehto mainostaa Anyfin-palvelua. Yle / Catariina Salo

Anyfinin markkinointi on ollut aggressiivista Instagramissa: kymmenet suomalaiset somevaikuttajat ovat julkaisseet Anyfinin mainoksia vuoden alusta lähtien. Mukana ovat muun muassa televisiosta tuttu Martina Aitolehto sekä fitnesstähti Pia Lamberg, joista molemmilla on yli 100 000 seuraajaa Instagramissa.

Kulutusluottojen markkinointi on ollut viranomaisten hampaissa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ryhmäpäällikkö Paula Hannula ei lähde arvioimaan Anyfinin toimintaa, koska virasto ei ole tehnyt yrityksestä virallista selvitystä.

Yleisellä tasolla hän kuitenkin sanoo, että kuluttajaluottoa antavien tai välittävien yritysten markkinoinnissa on löydetty puutteita. Luotonantoa on verhoiltu velkaneuvonnaksi tai lainojen kilpailutukseksi.

– Mainonnassa pitää tulla selkeästi ilmi, että kyse on kulutusluotoista. Ei saa markkinoida velkaneuvontaa, jos kyse on luottojen markkinoimisesta, sanoo Hannula.

Esimerkiksi Nurmiston Instagram-tilillä julkaistussa Anyfinin mainoksessa pääosassa on ilmainen kurssi vastuullisesta rahankäytöstä, vaikka tarkoituksena on myydä asiakkaalle kulutusluottoa järjestelylainan muodossa.

Hannulan mukaan tänä päivänä ollaan kaukana pikavipeistä, jotka tulivat markkinoille 2005 tienoilla. Pikavippi oli pieni, parin sadan euron kertaluotto, jonka sai nopeasti tilille. Nykyään luotot ovat parista tuhannesta eurosta ylöspäin, ja ne ovat luottokortin tapaan jatkuvia luottoja.

KKV:n mukaan Suomessa joka kolmannella ihmisellä velkaantumisen taustalla on kuluttaminen.

Helmikuun puolessa välissä julkaistussa kulutusluoton mainoksessa Nurmistolla on kädet täynnä ostoskasseja. Hänen mukaansa tarkoituksena ei ole kannustaa muita shoppailemaan tai kuluttamaan, vaan tuoda esille, mistä velkaantuminen voi johtua.

– Meemikulttuurissa toimivat yksinkertaiset viestit ja kärjistys, jota ostoskassit tässä ovat. Minulla on sisällöissäni ennemminkin kulutuskriittinen kuin shoppailuun kannustava kulma, sanoo Nurmisto.

Anyfinin Johanna Eklund sanoo, että yhtiö tarjoaa myös täysin ilmaista palvelua, jossa yleisö voi oppia lisää taloustaitoja. Palvelu on laadittu yhdessä psykologin kanssa.

Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen ja Eino Nurmisto keskustelivat Anyfin-mainonnasta Ylen yhteydenoton jälkeen. Liikanen ei näe mainoksissa ongelmaa. Kimmo Hiltunen / Yle

Puolueessa ei nähdä ongelmana

Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen ei ollut kuullut Nurmiston kulutusluottomainoksesta ennen Ylen yhteydenottoa. Liikasen kommentoi asiaa keskusteltuaan ensin Nurmiston kanssa.

– Kyseessä on ehdokkaan periaatteiden mukainen yhteistyö, joten minulla ei ole mitään syytä puuttua siihen. En näe mitään estettä hänen ehdokkuudelleen, sanoo Liikanen.

– Viime kädessä äänestäjät päättävät.

Liikasen mukaan Nurmistolta ei ole tulossa enempää kaupallisia yhteistöitä Anyfinin kanssa ennen kuntavaaleja.

– Vihreät ei kiellä ehdokkaita tekemästä kaupallista yhteistyötä, sillä se on ihmisten työtä ja elinkeino. Ehtona on, että se tehdään läpinäkyvästi eli kerrotaan kyseessä olevan mainos.

Fatim Diarran sähköpyörä aiheutti kohun

Ilkka Kemppinen / Yle

Keskustelu poliitikkojen tekemästä mainonnasta leimahti elokuussa 2020, kun vihreiden varapuheenjohtaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Fatim Diarra mainosti somekanavissaan Helkaman pyörää.

Kritisoijat vertasivat kaupallista yhteistyötä jopa korruptioon, kun taas puolustajat näkivät vaikuttajamarkkinoinnin samanlaisena palkkatyönä kuin muutkin työt.

Lue lisää: Saako poliitikko mainostaa? Eduskunnassa on kohta kansanedustajia, joille kaupalliset yhteistyöt yritysten kanssa somessa ovat arkipäivää

Kohun jälkeen vihreät laati sisäisen ohjeistuksen puolueväen tekemästä markkinoinnista. Se laadittiin myös tulevia kuntavaaleja mielessä pitäen. Nurmiston mukaan ohjeistus käytiin hänen kanssaan läpi ennen ehdokkaaksi asettumista.

Vihreiden ohjeistuksen mukaan puolueen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja puoluesihteeri eivät saa tehdä kaupallista yhteistyötä. Muut puolueen luottamustehtävissä olevat poliitikot saavat tehdä vaikuttajamarkkinointia, kunhan mainostaminen on läpinäkyvää ja sidonnaisuudet tuodaan esille päätöksenteossa.

Myös vaaleissa ehdolla olevat ihmiset saavat tehdä kaupallista yhteistyötä, kunhan se on läpinäkyvää ja puolueen arvojen mukaista.

Vihreiden puoluesihteeri Liikanen on ajanut puolueiden yhteistä ohjeistusta poliitikkojen kaupalliseen yhteistyöhön, mutta työ on vielä kesken.

Monessa puolueessa ohjeistuksen laatiminen on kesken

Markkinoinnin ohjeistuksen ovat saaneet valmiiksi myös nyt-liike, jonka kaupunginvaltuutettu Joel Harkimon kaupallisista yhteistöistä kohistiin myös viime syksynä.

Nyt-liikkeen poliitikot ja ehdokkaat saavat tehdä markkinointia, kunhan mainoksista kerrotaan avoimesti, ja luottamustehtävässä jäävää itsensä tarvittaessa.

– Vaikuttajamarkkinointi on joidenkin elinkeino. Emme halua rajata, että yrittäjillä ei olisi mahdollisuutta osallistua politiikkaan, sanoo nyt-liikkeen puoluesihteeri Juhani Klemetti.

– Katson kuitenkin oman asemani sellaiseksi, että en lähtisi tekemään kaupallista yhteistyötä, sanoo Klemetti.

Keskustassa ja SDP:ssä markkinointiohjeistusten laatiminen ei ole juuri edennyt syksyn jälkeen eikä niitä tulla saamaan valmiiksi ennen kuntavaaleja.

Keskustan viestintäpäällikkö Laura Ruoholan mukaan ohjeistus halutaan laatia rauhassa ja ajatuksen kanssa.

– Somevaikuttajien ammattimaisuus on noussut viime vuosina siihen mittakaavaan, että se on työ muiden joukossa. Siksi ohjeistusta pitää rauhassa miettiä ja katsoa kaikilta kanteilta, että ei summan mutikassa päätetä, sanoo Ruohola.

