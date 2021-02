Tutkimus osoittaa, että iltavirkut jaksavat töissä aamuvirkkuja huonommin – jos erilaiset vuorokausirytmit ymmärrettäisiin, moni voisi paremmin

Ihmisen sisäinen vuorokausirytmi, eli kronotyyppi, kannattaisi ottaa entistä paremmin huomioon työelämässä. Tätä ehdottaa Oulun yliopistossa ihmisten vuorokausirytmejä ja niiden vaikutusta työkykyyn selvittänyt tutkijaryhmä.

Luontaisen rytmin huomioiminen voisi parantaa työssä jaksamista ja jopa pidentää työuria.

Tutkimuksessa mukana lähes 6 000 ihmistä Tutkimus on maailmanlaajuisesti ensimmäinen väestöpohjainen tutkimus, jossa on selvitetty vuorokausirytmin yhteyttä työkykyyn ja eläkkeelle jäämiseen. Ihmiset voidaan jakaa vuorokausirytminsä mukaan aamu-, päivä- ja iltatyyppeihin. Rytmin mukaan ihmisen suorituskyvyn huippukohta osuu aamuun, iltaan tai niiden välille. Tutkimusryhmässä iltatyyppejä oli reilut 10 prosenttia. Tutkimukseen osallistuneet vastasivat 46-vuotiaina laajaan tutkimukseen, jossa selvitettiin muun muassa vuorokausirytmiä, terveyttä, unirytmiä ja työelämää. Oulun yliopiston Elinikäisen terveyden tutkimusyksikön ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteistyössä tekemässä tutkimuksessa oli mukana lähes 6 000 miestä ja naista. He kuuluvat laajaan Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortin seurantatutkimukseen. Tutkimusartikeli on julkaistu työterveysalan Occupational & Environmental Medicine -lehdessä.

Vuorokausirytmi olisi hyvä huomioida esimerkiksi työaikojen suunnittelussa ja työkyvyn tukemisessa, toteaa yksi tutkimuksen tekijöistä, lääketieteen lisensiaatti Tapio Räihä Oulun yliopiston Elinikäisen terveyden tutkimusyksiköstä.

– Ja jos ihmiset tiedostavat oman vuorokausirytminsä, voi olla hyödyllistä hakeutua tehtäviin, jotka olisivat lähempänä omaa sisäistä rytmiä.

Iltavirkuille kertyy useammin univelkaa

Tutkimuksen mukaan keski-ikäiset iltavirkut kokevat työkykynsä huonoksi jopa kaksi kertaa useammin kuin aamuvirkut. Myös riski ennenaikaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen on tutkimuksen mukaan kohonnut, erityisesti iltavirkuilla miehillä.

Jo aiemmissa tutkimuksissa on selvinnyt, että iltavirkuilla on aamu- ja päiväkronotyypin ihmisiä useammin psyykkisiä tai fyysisiä oireita ja sairauksia. Iltaihmisten elintavoissa on huomattu myös eroavaisuuksia esimerkiksi liikunnallisen aktiivisuuden suhteen.

Tutkimukseen osallistuneet iltavirkut nukkuivat aamu- ja päiväihmisiin verrattuna vähemmän, mutta samalla he kärsivät useammin unettomuudesta. Univaje voi aiheuttaa terveysongelmia ja heikentää myös työssä pärjäämistä, toteaa professori Leena Ala-Mursula Oulun yliopiston Elinikäisen terveyden tutkimusyksiköstä

– Yhteiskunta pyörii pitkälti aamuajassa, jolloin iltavirkuilla on alttius olla arkipäivinä lievässä jetlagissa. Uni tahtoo jäädä lyhyeksi ja sillä on muun muassa terveysvaikutuksia.

Iltavirkut kärsivätkin siis aamuihmisiä useammin sosiaalisesta jetlagista. Silloin henkilön oma sisäinen kello ja sosiaalisen ympäristön kello kulkevat eri rytmissä. Vastaavasti vapaapäivinä nukutaan pois univelkaa.

Iltavirkkujen olisikin tutkijaryhmän mukaan syytä kiinnittää erityistä huomiota terveellisiin elintapoihin ja tarpeelliseen unen määrään.

Ihmiselle luontainen vuorokausirytmi on pitkälti synnynnäinen ominaisuus, mutta siihen voivat vaikuttaa myös erilaiset ympäristötekijät, kuten päivänvalolle altistuminen, työaika ja perhe-elämä.

Lisäksi ihmisen ikä vaikuttaa kronotyyppiin. Vuorokausirytmi on myöhäisimmillään parikymppisenä.

– Elämässämme on myös tekijöitä, jotka tekevät rytmistä myöhäisemmän kuin se luontaisesti olisi. Esimerkiksi älylaitteista tuleva valo iltaisin myöhentää rytmiä, Tapio Räihä sanoo.

