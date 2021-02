Maltaa kuohuttaneessa toimittajamurhassa ensimmäinen tuomio – Autopommilla murhattu Daphne Caruana Galizia tutki poliitikkojen korruptiota

Yksi maltalaisen toimittajan Daphne Caruana Galizian murhasta syytetyistä miehistä on tuomittu 15 vuoden vankeustuomioon. Ennen tuomiota hän tunnusti teon oikeudessa.

Korruptiota tutkinut Caruana Galizia murhattiin autopommi-iskussa lokakuussa 2017.

Murhasta on syytteessä kolme miestä, joista kaksi kiistää syyllistyneensä tekoon.

Syyllisyyden tunnustanut mies teki yhteistyötä rikoksen tutkijoiden kanssa ja tämä alensi tuomarin mukaan hänen tuomiotaan.

Poliisi tutkivat räjähdyspaikkaa, jossa toimittaja Daphne Caruana Galizia murhattiin pommi-iskulla 17. lokakuuta 2017. Domenic Aquilina / EPA

Caruana Galizian omaiset toivovat, että yhden epäillyn tunnustus johtaisi koko murhan selviämiseen, kertoo Malta Today -lehti (siirryt toiseen palveluun). Omaisten mukaan murha olisi ollut estettävissä.

Pääministeriä syytettiin epäiltyjen suojelemisesta

Tunnetun tutkivan toimittajan ja blogistin murha on kuohuttanut Maltan sisäpolitiikkaa.

Caruana Galizia syytti entistä pääministeriä Joseph Muscatia ja muita poliitikkoja sekaantumisesta korruptioon ja rikollisten suojelemisesta.

Muscat joutui eroamaan reilu vuosi sitten, kun häntä epäiltiin murhasta vastuullisten suojelemisesta.

Caruana Galizia muun muassa paljasti Maltan johdon epäiltyjä yhteyksiä veroparatiisiyhtiöihin Panaman tietovuodon yhteydessä vuonna 2016.

Murhan suunnittelusta epäillään tunnettua maltalaista liikemiestä, jolla on ollut yhteyksiä korkean tason poliitikkoihin. Hän ei ole vielä ollut oikeuden edessä.

The Times of Malta -lehti (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että tänään saarivaltiossa on pidätetty kolme miestä, joita epäillään Caruana Galizian surmanneen pommin toimittamisesta.

Lähteet: AFP, Reuters