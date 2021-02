Varusmiehiä alettiin siirtää tuvista telttoihin – Karjalan prikaatissa jo 70 koronatartuntaa

Karjalan prikaatissa on tehty erikoisjärjestelyjä majoitukseen koronaepidemian vuoksi.

Asepalvelusta suorittavia voidaan tilapäisesti majoittaa kasarmialueella esimerkiksi koulutushalliin tai telttaan. Kasarmialueella on tällä hetkellä vajaa sata telttapaikkaa, joista alle puolet on käytössä.

– Näin pystymme pitämään eri osastot erillään toisistaan ja varmistamaan sitä kautta turvallisuus, perustelee Karjalan prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Juhana Skyttä majoitusjärjestelyjä.

Lähtökohtaisesti asepalvelusta suorittavat majoittuvat Skytän mukaan kuitenkin edelleen omissa tuvissaan, mutta esimerkiksi karanteenien vuoksi tai erilaisten kurssien ollessa käynnissä varusmiehiä saatetaan majoittaa tilapäisjärjestelyin.

– Karanteenikäyttöön sitoutuu aika paljon majoitustupia. Tämä voi myös tuoda tarpeen majoittaa muita osastoja poikkeusjärjestelyin.

Tarvittaessa myös karanteenissa olevia voidaan majoittaa telttaan. Tämä koskee oireettomia ja niitä, jotka eivät ole sairastuneet.

Tavallista isompi teltta

Kasarmialueen telttamajoitus poikkeaa tyypillisestä telttamajoituksesta. Kasarmialueella varusmiehet majoittuvat esikuntateltassa, joka on suurempi kuin tavallinen puolijoukkueteltta. Sinne mahtuu koottavat telttasängyt. Lisäksi niissä on joko kamiina tai dieselpolttoainelämmitys.

– Teltat ovat sellaisia, joissa on ehkä vähän mukavampi majoittua kuin tavallisissa kamiinalla lämmitettävissä teltoissa maanrajassa. Niissä on seisomakorkeus, jossa on mukavampi olla ja vaihtaa vaatteita, Juhana Skyttä selittää.

Yhteen telttaan majoittuu kasarmialueella enintään kymmenen henkeä.

Esimerkiksi koulutushallissa majoittuvilla puolestaan voivat olla käytössä omat telttapatjat ja makuupussit. Suihkut ja vessat ovat myös lähellä koulutustiloissa majoittuessa. Sen sijaan telttamajoituksessa voidaan joskus käyttää myös bajamajan tyyppisiä siirrettäviä tiloja.

Vaikka majoitukseen on tehty nyt tilapäisjärjestelyjä koronaepidemian vuoksi, ihan uudesta asiasta ei kuitenkaan ole kyse. Skyttä kertoo, että esimerkiksi isojen harjoitusten yhteydessä on tehty vastaavia järjestelyjä ennenkin.

– Varusmiehet ovat suhtautuneet järjestelyihin erittäin hyvin ja ymmärtävästi. He ovat ymmärtäneet tarpeen, minkä takia järjestelyjä tehdään.

Majoitusjärjestelyistä kertoi ensin Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).

Liikuntatiloja terveysaseman käyttöön

Karjalan prikaatissa on tänä vuonna todettu useita kymmeniä koronavirustartuntoja. Puolustusvoimien mukaan (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) tänä vuonna tartuntoja on viime torstaihin mennessä todettu 70.

Tällä hetkellä sairaana on 20 henkilöä. Heistä 18 on varuskunnassa ja kaksi kotona. Varuskunnassa viimeisimmät uudet tartunnat on todettu viime viikon lopulla. Kotona vapaajaksolla olleilla uusin tartunta on todettu tällä viikolla.

Kaikki varuskunnassa olevat sairastuneet ovat hoidossa sen omalla terveysasemalla.

Prikaatilla on otettu liikuntatiloja terveysaseman lepokäyttöön.

– Liikuntahallitiloihin on majoitettu terveysaseman potilaita. Sillä on lisätty terveysaseman kapasiteettia, Juhana Skyttä kertoo.

Lue lisää: Karjalan prikaatissa jälleen uusia koronavirustartuntoja: yhteensä 38 varusmiestä sairastunut – 50 karanteenissa varuskunnassa ja useita kymmeniä kotikaranteenissa