Vuosi etätöissä mullisti elämän: pomoja katosi, mutta sitten osa oppi, että työntekijöitä ei tarvitse aina vahtia kello kädessä

Asiakaspalvelutyötä tekevä Marianne Rosenström on ollut vuoden etätöissä. Päällimmäiseksi hänelle on jäänyt vaikutelma, että pomot ovat kadonneet.

– Muutaman kanssa ole jutellut, mutta työkavereista en enää tiedä, että onko se sama porukka. Vähän on semmoinen ahdistava olo, kun ei tiedä missä mennään.

Helsinkiläinen Rosenström tekee töitä omassa keittiössään. Työpäivien aikana esihenkilöt näyttäytyvät tietokoneen ruudulla silloin, kun on aika antaa seuraava tehtävä. Silloin ruudulle pamahtaa flash-viesti.

– Aina välillä voisi kysyä, että miten jaksat. Näin on tehty viimeisen vuoden aikana muutaman kerran.

Rosenström on pohtinut, että työn tulos on ainoa asia, joka esihenkilöitä tuntuu kiinnostavan.

Rosenström on yksi lähes miljoonasta suomalaisesta, jotka siirtyivät vuosi sitten etätöihin.

Yle Uutiset kysyi lukijoilta etätöiden sosiaalisista suhteista siitä, miten työn johtaminen on muuttunut. Kyselyyn vastasi 178 etätyöntekijää.

Etäkokouksissa ei kehtaa kertoa huolistaan

Vastauksista selviää, että ihmiset kokevat etätyön hyvin eri tavoin. Osa kertoo vaikeuksistaan: pomoa ei tavoita eikä tukea saa.

Kun kaikki höpötys ja satunnaiset kohtaamiset on karsittu pois, ei lähin esimies ole juurikaan ottanut yhteyttä.

En saa työssäni tukea tarvittavalla tasolla. Esimieheltä tulee lähinnä tavoitteita, joihin tulisi päästä, mutta ilman ohjausta miten.

Kaikkea kehittämistä on nyt jopa enemmän kuin koskaan, mutta arkinen työ ja sen sujuvuus jääneet huomiotta. Ihmiset huomioidaan näennäisosallistamalla ja aito huomiointi jäänyt pois kokonaan. Kukaan ei näe, kukaan ei ole kiinnostunut.

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen pitää ilmiötä epäterveenä: esimies ei saisi koskaan kadota kokonaan. Päinvastoin, hänen pitäisi uskaltautua olemaan samassa veneessä työntekijöiden kanssa.

– Inhimillistä ja hyvää johtamista on myös se, että johtaja uskaltaa itse sanoa, miten hän itse on mahdollisesti kärsinyt tilanteesta.

Etäaikana on ensin huolehdittava, että työvälineet ovat kunnossa. Sitten on kirkastettava työntekijöiden vastuut ja tavoitteet. Sen jälkeen on tärkeintä, että esihenkilö kysyy, mitä sulle kuuluu? Miten sinä voit? Mitä voin tehdä hyväksesi?

– Korostetaan onnistumista, annetaan hyvää palautetta, painotetaan ihmisten onnistumisia vaikeassa tilanteessa, Hakanen sanoo.

Aikaa ei kulu matkoihin eikä yksiön vuokraan

Osa vastaajista kertoo myös nauttivansa etätöistä, itsenäisyydestä ja työrauhasta. Ei aikaa vievää small talkia, eikä kiistoja hankalien ihmisten kanssa. Tyytyväisimpiä näyttävät olevan asiantuntija-tehtävissä toimivat:

Suurin osa ei-olennaisten ihmisten kanssa tapahtuvasta pakkososialisoinnista on jäänyt pois (kuten pakotetut kahviautomaattikohtaamiset). En erityisesti pidä ihmisistä.

Kaikki työntekijät ovat itseohjautuvia eivätkä tarvitse pomoa kovinkaan paljon. Henkilöstöjohtaja soitti kerran ja kysyi miten menee. En kehdannut sanoa että paremmin kuin siellä.

Olen asiantuntijatyössä, jossa tiimeissä on mahdollisuus päättää omien töiden priorisoinnista, ja tämä on sujunut etätöissä ihan yhtä hyvin kuin konttorillakin. Esimieheni on onneksi järkevä ihminen, ja olemme muokanneet käytäntöjä koko ajan paremmiksi.

Tilanne voi kuitenkin mutkistua, kun muutoksia tulee yhtaikaa paljon. Mikkelissä asuva projektijohtaja Marita Kajander vaihtoi noin vuosi sitten työpaikkaa. Uusi työpaikka oli Lahdessa. Viikon päästä alkoi koronaepidemia ja Kajander siirtyi etätöihin.

Työkavereihin piti alkaa tutustua etänä tietokoneruudun kautta. Se oli yksinäistä.

– Ei istuttu kahvipausseilla saman pöydän ääressä, ei lähdetty lounaalle käymään työkavereiden kanssa. Ne ovat asioita, joita ei ennen tullut ajatelleeksi, että ne ovat olennainen osa työyhteisöä ja porukkaa.

Kajander oli vuokrannut Lahdesta yksiön, mutta etätyöt vain jatkuivat eikä sille ei enää ollut käyttöä. Hän irtisanoi asunnon. Töitä voi yhtä hyvin tehdä töitä kotona Mikkelissä.

Työ tehostuu, mutta kone ei korvaa ihmistä

Kajander löytää kuitenkin tilanteesta hyviäkin puolia: Työ tehostuu, kun kokouksista toiseen siirtyminen ei vie aikaa. Työtahti on rivakka.

Projektijohtajan piti alkaa myös kehitellä keinoja, miten ihmisiä johdetaan etänä. Hiljaiset eivät pidä ääntä itsestään etäkokouksissa. Kehonkielestäkään ei voi päätellä mitään, kun kopiokoneella ei enää törmätä eikä käytävillä liikuta.

– Siinä olisi omat haasteensa, vaikka oltaisiin saman pöydän ääressäkin. Itse olen kannustanut ottamaan hyvin matalalla kynnyksellä yhteyttä sähköpostitse tai muiden kanavien kautta.

Kajander ei kuitenkaan usko, että mikään teknologia voi koskaan korvata ihmisten välistä aitoa kanssakäymistä.

Johtaminen voi myös parantua

Kaikille etätyöt eivät ole jatkuvaa piinaa. Päinvastoin; moni myös kiittelee, että etätöissä aikaa jää enemmän puolison kanssa olemiseen ja työt voi tehdä itselleen sopivina aikoina. Voi kerrankin keskittyä asiaan.

Mitä vähemmän pomo sotkeutuu asioihin sen paremmin työt sujuvat.

Aikaisemmin en puhunut esimieheni kanssa kuukausiin. Nyt etätöiden myötä meillä on joka viikko tunnin pituinen kahdenkeskinen keskustelu. Ihan täydellistä!

Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara on huomannut, että koronaepidemian aikana asiajohtaminen ei enää yksin riitä. On myös hyvä pitää mielessä, että työntekijät tarvitsevat eri asioita.

– Osa työntekijöistä on itseohjautuvia ja osa vaatii paljon enemmän ohjausta ja seurantaa. Palautteen antaminen on erittäin tärkeää.

Myös itseohjautuvat tarvitsevat tukea

Rytivaara muistuttaa, että myös itseohjautuvat työntekijät pitää ottaa huomioon heidän toivomallaan tavalla.

– Pitää luoda se reitti, että on helppo olla yhteydessä esimieheen, jos sitä tarvitsee.

Hyviä keinoja ovat kahdenkeskiset tapaamiset joko verkossa tai ulkona kävellen. Tämän ovat huomanneet myös kyselyyn vastanneet etätyöläiset.

Pomon kanssa voi sopia tarvittaessa palaverin, ja lisäksi hän järjestää kahvitilaisuuksia zoomissa. Siellä voi jutustelun ohella hoitaa ihan asioitakin.

Kaikilla kohtaamiset eivät ole onnistuneet yhtä hyvin:

Johtaminen on surkeaa. Työ on hyvin itseohjautuvaa, johtajuus on typistynyt kokouksen vetämiseksi kerran viikossa. Esimies on kerran vuoden aikana etäyhteydellä halunnut kanssani keskustella etätyöstä ja työn sujumisesta, tämä tapahtui lähes vuosi sitten.

Etätyö koettelee etenkin nuoria

Eniten etätyö on Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan koetellut nuoria ihmisiä. Perehdyttäminen on hankalaa ja kynnys kysyä neuvoja vanhemmilta työntekijöitä nousee.

Kaikki työntekijät eivät kuitenkaan kaipaa sitä, että esimies pitää tiiviisti yhteyttä. Myönteistä palautetta tarvitsee silti jokainen.

Nyt voisi olla myös aika pohtia, miten työtavat muuttuvat, kun koronaepidemia helpottaa. Voi olla, että isojen avokonttoreiden aika on ohi. Työtä voi ehkä tulevaisuudessa tehdä siellä, missä se parhaiten sujuu.

Rytivaraa puhuu hybridi-mallista ja Hakanen korostaa sitä, miten meillä voisi olla vastaisuudessakin kaksi hyvää työpaikkaa: koti ja se varsinainen konttori.

– Uskon, että luottamus annetaan, ei ansaita. Ihmiset voivat tehdä asioita hyvin, vaikka eivät ole aina siinä silmien alla, Hakanen sanoo.

