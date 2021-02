Herätys: Selvitimme millainen on koronaviruksen laumasuoja, Ranskan luvut kasvavat tiukoista rajoituksista huolimatta, korkeakoulujen todistusvalinta suosii pitkää matematiikkaa

Koronan laumasuojan kriittinen raja vielä epäselvä

Koronaviruksen laumasuojan kriittinen raja on vielä hämärän peitossa. EU on asettanut tavoitteekseen, että kesän loppuun mennessä EU:n aikuisväestöstä noin 70 prosenttia olisi rokotettu. Laumasuoja vaihtelee eri tautien välillä. Mitä herkemmin tauti tarttuu, sitä suuremman osan väestöstä on oltava rokotettu tai tauti sairastettu. On myös tauteja, joita ei voi rokotuksilla hävittää. Kysyimme mitä koronaviruksen laumasuojasta tiedetään nyt.

Kahtiajakautunut Ranska kipuilee koronarajoitusten kanssa

Testiteltta Pariisin kaupungintalon luona. Jari Mäkinen / Yle

Ranskassa uusien tartuntojen ja käytössä olevien tehohoitopaikkojen määrää kuvaavat käyrät kipuavat ylöspäin, vaikka maassa on kipristelty suomalaisittain tiukkojen rajoitusten alla jo lokakuun lopusta. Epidemiakartalla itä hohtaa punaisena, lännessä on helpompaa. Pääkaupunki Pariisi on kuin varjo entisestään.

Moni yhdistys taistelee olemassaolostaan, vaikka rahasta ei olisi pulaa – uusia vetäjiä on usein vaikea löytää

Sannamari Hirvimäki, Jouni Nordlund, Nelli Vanhanen ja Mika Taimi käyvät keilaamassa Porin Seudun CP-yhdistyksen vuoroilla. Tapio Termonen / Yle

Timo Saarinen on johtanut Porin Seudun CP-yhdistystä lähes 40 vuoden ajan ja haluaisi jo luopua pestistään. Hän on tuloksetta etsinyt seuraajaa jo kymmenkunta vuotta. Rahankeruuseenkaan ei tulevan puheenjohtajan tarvitsisi lähteä, sillä yhdistyksen varallisuus on noin 350 000 euroa. Lakimies Varpu Norilo Patentti- ja rekisterihallituksesta kertoo, että samassa tilanteessa on moni muukin yhdistys.

Pitkän matematiikan ja luonnontieteiden suosio räjähti todistusvalinnan takia

Ella Pullinen paranteli mahdollisuuksiaan hammaslääketieteeelliseen syksyllä ja korotti yhden arvosanan. Nyt hän valmistautuu fysiikan, kemian ja biologian kokeisiin. Dani Branthin / Yle

Korkeakoulujen käyttöön ottama laaja todistusvalinta on lisännyt paljon pisteitä tuottavien ylioppilaskokeiden kirjoittamista. Häviäjiä ovat kielet ja reaaliaineista terveystieto ja yhteiskuntaoppi. Hyväksyttyjä arvosanoja korotetaan myös aiempaa useammin. Kilpailluille aloille hakevat pyrkivät kirjoittamaan laudatureita. Kokeen uusijoiden suosikki on englanti.

Lunta tupruttaa maan keskiosiin ja pohjoiseen

Aamu on enimmäkseen poutainen. Etelässä sataa paikoin heikkoa lumisadetta tai jäätävää tihkua. Lämpötila on aamulla pakkasella lähes koko maassa. Iltapäiväksi lännestä saapuu voimistuva lumisadealue maan keskiosiin ja pohjoiseen. Eniten lunta kertyy maan keskiosassa, monin paikoin 5–10 senttimetriä. Lounaaseen virtaa lauhempaa ilmaa, ja lämpötila kohoaa plussan puolelle.

