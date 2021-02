Sairaala- ja tehohoidon tarve saattaa kasvaa reippaasti koko maassa – professori: "Nouseva kolmas aalto voi hyvinkin olla tulossa"

Koronatartuntojen runsas lisääntyminen viime aikoina voi johtaa sairaala- ja tehohoidon tarpeen merkittävään kasvuun koko maassa. Anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen sanoo, että huoleen on syytä, koska uusi virusvariantti on selvästi tartuttavampi kuin aiempi.

– Kun koronatapausten määrä nousee, niin parisen viikkoa siitä eteenpäin kasvaa myös sairaala- ja tehohoidon tarve.

Reinikaisen mukaan epidemian kiihtymisestä on merkkejä.

Reinikainen työskentelee Kuopiossa toimivassa kansallisen tehohoidon koordinoinnin toimistossa, joka seuraa päivittäin tehohoidon tilannetta koko maassa ja raportoi siitä muun muassa sosiaali- ja terveysministeriölle (STM).

Tällä hetkellä koronapotilaita on tehohoidossa koko maassa 34 ja näistä noin puolet on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

– Nyt näyttää uhkaavasti siltä, että tällainen nouseva kolmas aalto voi hyvinkin olla tulossa, Reinikainen sanoo.

Lääkäri perää kovia rajoituksia

Reinikainen sanoo, että taudin eteneminen riippuu paljon siitä, minkä verran ihmisten välillä on kontakteja.

Hän perää kovempia rajoituksia ja toimia taudin etenemisen hillitsemiseksi. Hän ei ota tarkemmin kantaa keinoihin.

– Sellaisia rajoituksia ja toimia tarvitaan, millä ihmisten välisiä kontakteja vähennetään tehokkaasti.

Reinikainen sanoo, että tartuntaryppäät eivät ole näkyneet kasvavana sairaalahoitona niissä tapauksissa, joissa tartunnat ovat olleet voittopuolisesti nuoremmissa ikäryhmissä.

– Siinä vaiheessa, kun tartuntoja on keski-ikäisissä ja vanhemmassa väestössä, niin silloin väistämättä sairaalahoidon tarve kasvaa.

Ollaanko rajoitusten kanssa jo myöhässä?

Reinikainen korostaa, että pandemian torjunnassa pitäisi aina pyrkiä toimimaan etupainotteisesti, koska tautia on vaikeampi saada kuriin siinä vaiheessa, kun se on ehtinyt kiihtyä sellaiselle tasolle, että sairaalahoidon tarvetta on paljon.

– Jää nähtäväksi, ollaanko myöhässä, Reinikainen sanoo.

Reinikainen toteaa, että vuosi sitten keväällä, kun potilasmäärät olivat tätä luokkaa kuin ne nyt ovat, seuraavatkin viikot potilasmäärärät kasvoivat reippaasti.

Reinikaisen mukaan tähän asti on pystytty hoitamaan hyvin myös muita potilaita koronan kuormituksesta huolimatta.

– Jos koronapotilaiden sairaala- ja tehohoidon tarve kasvaa rajusti, joudutaan muuta hoitoa ajamaan alas, Reinikainen sanoo.

Reinikaisen mukaan koko maan osalta tehohoidon saatavuus ei ole uhattuna, mutta Uudellamaalla sen kapasiteettia voidaan joutua selvästikin lisäämään, jos tautitilanne pahenee.

– On merkkejä siitä, että epidemia on kiihtymässä ja sairaalahoidon tarve kasvaa, Reinikainen sanoo.

