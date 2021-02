Korona-aika on lisännyt soittoharrastusta valtavasti – Eveliina Leskinen aloitti lapsuuden soittoharrastuksen uudelleen: "Se tekee päälle tosi hyvää"

Leskinen osti viulun viisi vuotta sitten odottaessaan kuopustaan. Vauva vihasi viulun ääntä, joten soittaminen jäi. Korona-aika on saanut tarttumaan viuluun uudelleen.

Keskittynyt katse hakee nuotteja, jotka on kiinnitetty sinitarralla kirjahyllyn päätyyn. Eveliina Leskinen vetää viulustaan ensisoinnut ja silmät hymyilevät, suuta ei näe maskin alta. Ääni tuottaa mielihyvää, mutta jännitys saa viulun välillä särähtämään.

– En ole tottunut, että vieraita on kuuntelemassa.

Eveliina Leskinen tarttui viuluunsa viime kesänä pitkän tauon jälkeen, kun veljensä pyysi häntä säestämään siskon 40-vuotissyntymäpäiville. Toivekappaletta hän ei koskaan kunnolla oppinut, mutta kipinä lapsuuden soittoharrastukseen syttyi uudelleen.

– Aloitin syksyllä harjoitella ihan oikeasti. Oli koronakevät vielä tuoreena mielessä ja syksykin alkoi olla yhtä kotoilua.

Soitinkauppiaiden ennätysvuosi

Aika monella on Leskisen tapaan tullut nyt tarve tarttua soittimeen. Tämä on havaittu myös soitinliikkeissä. Lue lisää.

Kevään seisahdus ensin hieman pelästytti Tampereen Musiikin yrittäjän Kimmo Virtasen. Kevään jälkeen kysyntä alkoi palautua ja kasvaa entistä isommaksi. Virtasella on käynyt kaupaksi eniten digitaaliset pianot.

Yrittäjä Kimmo Virtasen mukaan joulun alla ei ollut enää myydä asiakkaille suosituimpia digitaalisia pianoja. Myös muista maista on kuulunut kauppiaan korviin ennätyksellisiä myyntilukemia. Mari Vesanummi / Yle

– Viime vuosi oli meillä kaikkien aikojen paras. Kesästä eteenpäin harrastajia tuli koko ajan lisää ja lisää.

Tampereen Musiikin alakerrassa omaa yritystään pyörittävä Pasi Riikonen on havainnut saman. Kitaroita ja ukuleleja on saanut myydä enemmän kuin normaalisti. Asiakkaat saapuvat liikkeeseen myös selvästi ostomielellä.

Viime vuosi oli meillä kaikkien aikojen paras. Kimmo Virtanen

– Selvästi asiakasmäärät ovat olleet nousussa. Nyt on ollut aikaa harrastaa, kun keikoille ei pääse ja matkatkin on peruttu. Aloitetaan ehkä herkemmin myös uusia harrastuksia, Riikonen pyörittelee.

Moni aloittaa uuden harrastuksen, mutta todella moni myös tarttuu ikivanhaan harrastukseen Leskisen lailla.

– Lähes joka toinen asiakas sanoo, että on aina haaveillut aloittavansa soittamisen uudelleen, Virtanen kertoo.

Yrittäjä Pasi Riikonen on huomannut, että korona-aikana kauppaan tullaan ostomielellä. Asiakkaat ovat myös enemmän juttutuulella kuin normaalisti. Asiakaspalvelussa huomaa, että ihmisillä on tarve puhua. Mari Vesanummi / Yle

Soittokierros liikkeisiin vahvistaa samaa säveltä. Harrastajien ansiosta soitinkauppiailla menee hyvin. F-musiikilla verkkokaupan myynti on yli tuplaantunut korona-aikana vähittäiskaupan johtajan Timo Sahlströmin mukaan. Seitsemässä kivijalkaliikkeessä ympäri Suomen on tehty hyvää tulosta nimenomaan harrastajien ansiosta. Kahdeksas myymälä Helsingissä on poikkeus.

– Helsingin myymälää lukuun ottamatta myymälöissä on kasvua koronaa edeltävään aikaan, Sahlström sanoo.

Soiko viulu vielä koronan jälkeenkin?

Jos on koronatilanteesta paljoa soimaaminen, niin ainakin viulun se saa Leskisen taloudessa soimaan useammin.

– Jos ei olisi koronaa, niin se viulu saattaisi maata tuolla nurkassa.

Soittaminen tekee päälle tosi hyvää. Varmaan siinä käyttää eri osia aivoista kuin normaalisti. Eveliina Leskinen

Viulu ei ole ehkä helpoin soitin aloittelijalle. Leskinen yritti herättää lapsuusajan harrastuksen henkiin jo viitisen vuotta sitten odottaessaan kuopusta, mutta lapsen syntymä sai lopettamaan taas harrastuksen.

– Hän hyvin voimakkaasti ilmaisi mielipiteensä. Reaktio oli sellainen, ettei motivoinut jatkamaan, Leskinen naurahtaa.

Nyt soitto maistuu myös lapsille, vaikka Leskinenkin tunnustaa ettei viulu ole kaikista armollisin soitin.

– Kyllä sitä välillä on miettinyt, että olisiko pitänyt valita se piano. Toisaalta on ollut hauska huomata, että saa niitä kauniitakin ääniä viululla jo aikaan.

Soittimia työkseen myyvällä Kimmo Virtasella on yksi selitys korona-ajan musisointi-innostukseen kotoilun ohella.

– Musiikki on semmonen, mihin ihmiset pystyy tuntojansa purkamaan ja saamaan hyvää mieltä kotona.

Eveliina Leskinen nimittelee kaunista viuluaan halpisviuluksi. Korona-ajan soittoinnostus on saanut harkitsemaan paremman viulun ostamista. Mari Vesanummi / Yle

Leskinen tunnistaa tämän myös. Viulusta saa onnistumisen iloa. Soittaminen palkitsee, kun se alkaa kuulostaa jo vähän siltä miltä pitäisi.

– Soittaminen tekee päälle tosi hyvää. Varmaan siinä käyttää eri osia aivoista kuin normaalisti.

Mutta jatkuuko soittoharrastus vielä silloinkin, kun pääsee keikoille kuuntelemaan muita?

– Toivon ja uskon. Itsestähän se on paljon kiinni.

