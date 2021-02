Latutiedot ovat jo hyvin netissä, mutta vielä hajallaan – hiihdon harrastajille toivotaan selkeää valtakunnallista palvelua

Latutiedot pitäisi koota kattavaksi valtakunnalliseksi palveluksi, sanoo Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson. Hänen mukaansa kunnilla ja kaupungeilla on netissä runsaasti tietoa latujen sijainnista ja kunnosta, mutta tiedot ovat hajallaan.

– Karttapalvelujen löydettävyys on heikkoa, koska niitä on paljon erilaisia. Tarvitsisimme valtakunnallisen, asuntohakupalvelun tapaisen karttapalvelun, jossa olisi kaikkien paikkakuntien latutilanne.

Tämänkaltaisia kokoavia palveluja on jo olemassa, mutta kaikki kunnat eivät ole jakaneet tietojaan niissä tai tiedoissa voi olla puutteita.

Osa kunnista kertoo latukartoillaan jopa reaaliaikaisesti, missä latukone on menossa. Aloittelija voi kaivata myös perustietoja. Karttapalveluihin tulisi Karlssonin mielestä merkitä selkeästi, miten laduille pääsee, missä voi pysäköidä, miten sinne pääsee julkisilla kulkuneuvoilla ja minkätasoinen lenkki on.

Hän muistuttaa, että hiihtämistä harrastaa arviolta 30 prosenttia suomalaisista.

– Jos saamme sen nousemaan erilaisten palvelujen avulla vaikka prosentillakin, puhutaan huikeasta määrästä suomalaisia, jotka saadaan liikkumaan enemmän ja pitämään itsestään parempaa huolta. Tämä on tärkeää etenkin nyt, kun sisäliikuntapaikat ovat kiinni.

Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson on sitä mieltä, että latutiedot pitäisi koota kattavaksi valtakunnalliseksi palveluksi. Nyt tiedot ovat hajallaan. Toimittaja Sini Ojanperä haastatteli Karlssonia.

Netissä on myös latukarttapalveluja, joissa käyttäjät voivat ilmoittaa itse latujen kunnosta ja yksityiskohdista, kuten esimerkiksi ladulla olevista esteistä tai hiekasta. Karlssonin mukaan käyttäjien antamista latutiedoista on paljon hyötyä varsinkin silloin, kun latukone ei ole vielä käynyt urilla.

Hänestä paras vaihtoehto olisi virallisen tiedon ja käyttäjäkokemusten yhdistäminen.

– Olisi hienoa, jos palveluihin voisi lisätä kuvia siitä, missä kunnossa latu oikeasti sillä hetkellä on.

Karlsson haaveilee lisäpalvelusta, jossa kerrottaisiin, millainen voitelu juuri sillä hetkellä ja kelillä olisi paras.

Lahti uudisti latutietopalvelunsa

Tarkkaa latutilannetietoa on tarjottu monin paikoin Suomessa jo vuosia. Suomen Ladun toiminnanjohtajan Eki Karlssonin mukaan Helsinki on ollut latutilannetietojen julkaisussa edelläkävijä, ja Lapin lomakeskuksissa kattavat latutietopalvelut ovat palvelleet pitkään myös matkailua.

Lahden kaupungin nettisivuilla asukkaat ovat voineet tutkia latukarttoja ja tietoja siitä, onko ladut ajettu vai ei. Tieto on saatu vasta viiveellä, koska se on tullut maastosta tekstiviestinä ja syötetty käsin nettiin. Nyt kaupunki on uudistanut palvelun.

Liikuntapalvelupäällikkö Markku Ahokkaan mukaan latukoneen kuljettaja voi pian valita ladun kunnon viidestä vaihtoehdosta ja päivittää tiedon paikan päältä.

Lahden uudessa latutietopalvelussa eri lenkeillä on omat latukortit. Ahokkaan mukaan kortteihin on merkitty esimerkiksi pysäköintialueita, ja niihin on mahdollista lisätä vaikkapa läheltä kulkevien bussilinjojen numerot. Ehdotuksia korttien sisällöstä ja palvelun kehittämisestä otetaan Lahden liikuntatoimessa mieluusti vastaan.

ahden kaupunki on uudistanut latutietopalveluaan. Latukoneiden liikkeet välittyvät nyt reaaliaikaisesti nettiin, ja kuntotiedotkin saadaan pian entistä nopeammin kartalle. Toimittaja Sini Ojanperä haastatteli Lahden liikuntapalvelupäällikkö Markku Ahokasta.

Käyttäjien kommentteja tai kuvia ei uuteenkaan latupalveluun oteta, mutta valmisteilla on mahdollisuus ottaa kuvia ja lähettää niitä kunnossapidon työnjohdolle.

– Esimerkiksi ilmoitus puun kaatumisesta maastossa on arvokasta tietoa.

Ahokas kannattaa ideaa valtakunnallisesta, kaikki tiedot yhteen kokoavasta latusivustosta. Lahden kaupungin järjestelmästä tiedot tullaan siirtämään automaattisesti kahteen nykyisin toimivaan nettipalveluun, joista toinen on laajasti käytössä oleva ladulle.fi.

– Aika näyttää, onko tämä se lopullinen alusta, jota Suomen Latukin ajaa takaa. Mutta olemme yhtä mieltä siitä, että kaikki tiedot olisi kiva löytää yhdestä paikasta.

Lahden tavoitteena on saada samaan nettijärjestelmään tiedot luistelupaikkojen kunnosta. Ahokas uskoo sen säästävän virkamiesten aikaa, koska kyselyjä luistelujäistä tulee välillä taajaan.

Lue myös:

Kuntohiihtäjän tekniikkakurssit ovat olleet suosittuja tänä talvena: helmasynteihin löytyy helposti apua – katso video

Suomalainen hiihtää yhä pertsaa eli perinteisellä tyylillä – katso miltä täysillä pyörivässä suksitehtaassa näyttää

Hiihtoladut vetävät nyt väkeä enemmän kuin aikoihin – yleisimmät suksikoot loppuvat kaupoista