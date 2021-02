Euroopan viimeinen villipeurojen populaatio kasvoi Suomenselällä huomattavasti – tutkija iloitsee: "En muista tällaista peurarunsautta"

Talvisin metsäpeura on tuttu näky Etelä-Pohjanmaalla.

Talvisin metsäpeura on tuttu näky Etelä-Pohjanmaalla. Birgitta Vuorela / Yle

Satunnainen ohikulkija saattaa hieraista silmiään Kauhavan kohdalla, sillä lakeuksia laiduntamassa voi näkyä monikymmenpäinen metsäpeuralauma.

Vaikka metsäpeura on yhä harvinaisuus Suomessa, lajin talvilaiduntamisen ydinalueilla Etelä-Pohjanmaalla näky on talvikuukausina tuttu.

Suomenselällä metsäpeuralaskenta saatiin tehtyä helmikuussa erinomaisissa olosuhteissa. Laskenta suoritetaan helikopterilla noin sadan metrin korkeudessa. Edellytyksenä on, että sää on lentokelpoinen ja lunta on riittävästi.

– Ilman lunta tehtävä on mahdoton, sillä metsäpeura sulautuu maastoon todella hyvin, kertoo tutkija Antti Paasivaara Luonnonvarakeskuksesta.

Jos maa on lumeton, metsäpeuraa on vaikea havaita. Nyt sää suosi laskentaa. Petri Timonen / Luonnonvarakeskus

Muun muassa lumipulan vuoksi laskentaa ei pystytä joka vuosi tekemään. Tänä vuonna jo ensimmäinen parituntinen Etelä-Pohjanmaan yllä antoi osviittaa lopputuloksesta.

– Ensimmäinen lento tehty ja jos ei nyt ihan kahtasataa, niin reilu sata peuraa löytyi jo, Paasivaara sanoo.

Paasivaaran mukaan pantapeurat ovat tärkeä apu laskennassa, mutta myös kansalaisilta tulleet tiedot laumojen liikkeistä ovat olleet suureksi avuksi.

Tutkija Antti Paasivaara Luonnonvarakeskuksesta on iloinen metsäpeurakannan kehityksestä. Birgitta Vuorela / Yle

Suomeselän kanta kasvoi neljänneksen

Kun lennot oli lennetty ja kuvat tutkittu, laskenta vahvistaa, että metsäpeurakanta Suomenselällä on kasvanut tuntuvasti.

Tuoreen laskennan mukaan Suomenselällä laiduntaa nyt arviolta 2000 metsäpeuraa.

Edellisen kerran laskenta saatiin tehtyä vuonna 2018, jolloin Suomenselän kannan kooksi arvioitiin 1450-1500 yksilöä.

Neljänneksen kasvu vuosia lähes sukupuuton partaalla kituneen metsäpeuran kannassa ilahduttaa tutkijaa.

– En muista tällaista peurarunsautta, Antti Paasivaara myhäilee.

Kauhavalla monikymmenpäinen metsäpeuralauma on tuttu näky talvisin. Birgitta Vuorela / Yle

Metsäpeurakanta on ollut muutoksessa koko 2000-luvun ajan.

Metsäpeura eli Rangifer tarandus fennicus - Poron luonnonvarainen "serkku" - Suomessa Kainuussa 720 (2019) ja Suomenselällä 2000 (2021) yksilöä - Venäjällä Karjalassa enintään 2400 - Lisäksi Arkangelissa ja Komissa elää yhteensä nelisen tuhatta metsäpeuraa, mutta nykytiedon valossa ne ovat eri alalajin edustajia - Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2015): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT) lähteet: Metsähallitus ja Luonnonvarakeskus

Suomessa kanta jakaantuu kahteen pääpopulaatioon, Kainuu ja Suomenselkä, joilla ei ole tekemistä keskenään. Suomenselän populaation lisäksi tänäkin talvena on tarkoitus laskea myös Kainuun kannan tilanne.

Viime vuosikymmen aikana metsäpeurakannan painopiste on siirtynyt idästä länteen. Kainuussa laskenta tehtiin viimeksi vuonna 2019 ja tuolloin kannan kannan kooksi arvioitiin 720 yksilöä.

Siirtoistutuksista se lähti

Suomenselän kanta on saanut alkunsa Perhon Salamajärven kansallispuistoon 1970-luvun lopulla Kuhmosta siirtoistutetuista kymmenestä yksilöstä. Ne tuotiin totutustarhaan ja vapautettiin vähitellen.

Tarhaus lopetettiin vuonna 1984, jolloin Suomenselän kannan kooksi arvioitiin 40 yksilöä.

Nyt siirtoistukset ovat jälleen ajankohtaisia. Metsähallituksen vuoteen 2023 yltävässä metsäpeuraLIFE - hankkeessa (siirryt toiseen palveluun) metsäpeuroille on perustettu totutustarhoja Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistoihin.

Salamajärven siirtoistutukset olivat menestystarina. Viiden vuosikymmenen aikana kymmenestä yksilöstä on kasvanut 2000 peuran populaatio.

Antti Paasivaara suhtautuu kuiten epäillen siihen, että sama voisi toistua nykytilanteessa.

– Tilanne on nyt aivan toisenlainen esimerkiksi suurpetojen osalta kuin 1980-luvulla. Pedot vaikuttavat paljon peurakantoihin.

Kannan toivotaan kasvavan, mutta kasvulla on rajansa

Tällä hetkellä Suomenselän metsäpeurojen talvilaitumet löytyvät Etelä-Pohjanmaalta Kauhavan, Lapuan ja järviseudun alueilta.

Kesäksi ne siirtyvät muualle ja myös talvilaiduntenkin osalta laumat siirtyvät sitä mukaan sitä kun ne on kaluttu. Pian aika vaihtaa maisemaa, uskoo Antti Paasivaara.

– On mielenkiintoista nähdä, mihin nämä tästä parin vuoden aikana päätyvät. En usko, että ovat tässä kauhean monta vuotta. On tämä niin iso porukka ja kankaiden kantokyky tuskin on sellainen, että nämä tässä kymmeniä vuosia olisivat.

Antti Paasivaara uskoo, että talvilaitumet siirtyvät lähivuosina Kauhavan ympäristöstä muualle. Birgitta Vuorela / Yle

Hirvien ja kauriseläinten kanssa ollaan välillä helisemässä niin liikenteessä kuin metsätaimikoissakin. Miten suuren jalansijan metsäpeura voi tässä joukossa ottaa?

– Jos läntisimmän taigan viimeinen villi populaatio on reilut 2000 yksilöä, niin eihän se nyt iso ole. Voisi Euroopan unionin alueen viimeinen villikanta isompikin olla, Paasivaara sanoo.

Metsäpeuralaskennan olosuhteet olivat Suomenselällä nyt erinomaiset. Ilman lunta tehtävä on mahdoton. Petri Timonen / Luonnonvarakeskus

Paasivaara muistuttaa, että muita hirvieläimiä on yli satakertaisesti enemmän kuin metsäpeuroja. Toki kannan kasvulla on rajansa.

– Kun on porojäkäläpeurasta kysymys ja metsätalous vaikuttaa, niin ei näitä kymmeniätuhansia voi olla. Jos populaatio olisi 2-3 kertainen, oltaisiin aika lailla sen maksimirajoissa.

