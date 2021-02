Yhtä vaille kaikki ministerit ovat ehdolla kuntavaaleissa – ministeri saattaa olla poissa jopa puolet valtuuston kokouksista

Ministereille voi tulla useita poissaoloja valtuuston kokouksista, vaikka yleinen oletus on, että luottamustehtävään valittu hoitaa tehtäväänsä. Lähes tuhat äänestyskoppia odottaa kuntavaaleja Helsingin kaupungin maanalaisessa varastossa

Ministereille voi tulla useita poissaoloja valtuuston kokouksista, vaikka yleinen oletus on, että luottamustehtävään valittu hoitaa tehtäväänsä. Lähes tuhat äänestyskoppia odottaa kuntavaaleja Helsingin kaupungin maanalaisessa varastossa Silja Viitala / Yle

Tutkija: Yleensä kunnissa ajatellaan, että on etu, kun on omia miehiä ja naisia valtakunnan johtavissa asemissa.

Hallituksen ministereistä yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat ehdolla huhtikuun kuntavaaleissa. Ainoan poikkeuksen tekee ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.), joka ei ole asettumassa ehdolle. Haavisto keskittyy ministeritehtäviensä hoitoon.

Kuntavaaleissa nähdään yli vuosikymmenen jälkeen ehdokkaana myös pääministeri. Sanna Marin (sd.) on ehdolla Tampereella. Hän sai neljä vuotta sitten eniten ääniä Tampereella ja oli nostamassa SDP:tä kaupungin suurimmaksi puolueeksi niukasti ohi kokoomuksen.

Keskustan Juha Sipilä ja kokoomuksen Jyrki Katainen eivät olleet kuntavaaliehdokkaina pääministeriaikanaan. Sen sijaan keskustan Matti Vanhanen oli kahteen otteeseen vuosina 2008 ja 2004.

Sanna Marin on pääministerinä osallistunut kotikuntansa valtuuston kokouksiin useita ministereitä ahkerammin. Marinilta on jäänyt väliin vain noin joka viides Tampereen valtuuston kokous pian päättyvällä valtuustokaudella.

Tässä jutussa kaksi ministeriä ja tutkija kertovat, miksi ministeri pyrkii valtuustoon, vaikka kaikkiin kokouksiin ei ehdikään.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepällä menevät EU:n ministerikokoukset ja Pertunmaan valtuuston kokoukset usein päällekkäin. Pekka Tynell / Yle

Jari Leppä on ollut poissa puolet valtuuston kokouksista

Aloitetaan Etelä-Savosta.

Pertunmaan valtuustossa istuva maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) on ollut läsnä vain puolessa valtuuston kokouksista tällä valtuustokaudella. Maaliskuussa 2018 Leppä ehti 40 minuuttia kestäneeseen kokoukseen paikalle seitsemäksi viimeiseksi minuutiksi.

Selitys on Euroopan unionin maatalous- ja kalastusministerien kokoukset valtuustopäivinä. Jari Leppä kokee, että valtuutetun tehtävä on muutakin kuin kokouksessa istumista, yhteydenpitoa kuntalaisiin.

– Kyllä se mielenkiinto on kova. Terveisiä laitetaan hyvin voimakkaasti ja paljon: mitä pitää tehdä, minkälaisia ajatuksia valmisteilla olevat asiat kuntalaisissa ja kunnan päättäjissä herättävät. Viestiä sekä viedään että tuodaan ihan jatkuvasti. Se on merkittävä rooli. Kyllä siinä myöskin pystyy vaikuttamaan, Leppä kertoo.

Leppä ei pidä demokratialle ongelmana sitä, että sama ihminen toimii ministerinä, kansanedustajana ja valtuutettuna.

– Kun kyse on vaaleilla valituista henkilöissä, niin kuin valtuutetut ovat, tässä ei ole ristiriitaa, Leppä arvioi.

Lepän mielestä puheenjohtajatason tehtäviin kunnissa ei ministerin kuitenkaan pidä tarttua.

Työministeri Tuula Haataisella hallituksen koronaneuvottelut ja Helsingin valtuuston kokoukset ovat osuneet päällekkäin. Benjamin Suomela / Yle

Tuula Haataisella jää väliin useampi kuin joka kolmas kokous

Helsingin valtuustossa työministeri Tuula Haatainen (sd.) on ollut poissa useammasta kuin joka kolmannesta kokouksesta. Tämän jutun tekohetkellä käytettävissä oli 77 kokouksen pöytäkirjat. Haatainen oli ollut poissa 33 kokouksesta.

Tuula Haatainen kertoo, että viime vuonna hallituksen neuvottelut koronaviruksen torjunnasta menivät usein päällekkäin valtuuston kanssa. Silloin valtuustossa oli varajäsen paikalla.

Helsinkiläisministeri haluaa pitää Itä-Helsingin asioita esillä valtuustossa, päivähoidosta vanhusten hoitoon. Valtuutetun tehtävä taas antaa tietoa ja osaamista kansanedustajan ja ministerin työssä.

– On tärkeää, että pysyy tuntuma siihen, mitä ihmisten arjessa tapahtuu. Valtuutetun työ on hyvin laajaa, monenlaista vaikuttamista. Niin kansanedustajan kuin ministerinkin työssä on tärkeää, että yhteys säilyy, Haatainen perustelee ehdokkuuttaan.

Haataisen mukaan hän huolehtii tarkoin, ettei valtuutettuna ja ministerinä tule esteellisyyteen johtavaa päällekkäisyyttä eri päättäjän rooleissa.

– Silloin olen jäävännyt itseni, jos joku asia on kuntapolitiikassa päätetty eikä ministerinä pysty olemaan päättämässä. Näitä tulee hyvin harvoin, Haatainen kertoo.

Valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari ei pidä ongelmana ministerien halua pyrkiä valtuustoon. Valtuutetuksi valikoidutaan vaalien kautta eli demokratia valinnassa toteutuu. Markku Rantala / YLE

Tutkija ymmärtää ministerien pyrkyä valtuustoihin

Politiikan tutkija ymmärtää ministerien perusteluja. Ministerin tehtävä on tilapäinen ja Suomen vaalijärjestelmä on henkilökeskeinen.

– Myös ministereiden täytyy huolehtia yhteydenpidosta äänestäjäkuntaan. Kannatusta täytyy hakea jatkuvasti, Ilkka Ruostetsaari summaa.

Ruostetsaari on Tampereen yliopiston valtio-opin professori. Hän arvioi, että monet edut yhdistyvät siinä, kun ministeri on ehdolla valtuustoon.

– Kuntalaisten kannalta olennainen kysymys on, minkälaisia hankkeita koetetaan ajaa eteenpäin näiden omien miesten ja naisten kautta valtakunnantason päätöksenteossa. Palvelevatko ne tasapuolisesti kuntalaisia vai ajetaanko hankkeita, jotka palvelevat kunnassa vain joitakin kohtuullisen pieniä väestöryhmiä, Ilkka Ruostetsaari pohtii.

Professorin kiteytys: näistä syistä ministeri pyrkii valtuustoon Yhteydenpito äänestäjiin.

Valovoimaiset ehdokkaat keräävät ääniä puolueelleen.

Kunta saa valtuuston ministerijäsenen kautta yhteyden valtakunnan johtopaikoille. Ilkka Ruostetsaari, valtio-opin professori, Tampereen yliopisto

Ilkka Ruostetsaari ei paheksu ministerejä, jotka kansanedustajatehtävän lisäksi pyrkivät valtuustoon, vaikka aina ei kokouksiin olekaan aikaa. Näihin tehtäviin tullaan valituksi kuitenkin vaalien kautta.

– Tietenkin voidaan puhua valta-asemien kasautumisesta, mikä ei ole hyvä asia. Valta-asemien kasaaminen kohtuuttomasti samoille henkilöille ei palvele välttämättä demokratiaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Tutkijan mielestä ministerien poissaolot valtuustoista ei ole hyvä asia. Lähtökohta on, että luottamustehtävään valittu hoitaa tehtäväänsä.

Yhtä lailla on ongelma, että ylipäätään harva pystyy hakeutumaan kunnallisiin luottamustehtäviin, koska ne vievät paljon aikaa.

Yksi ratkaisu on pormestarimalli, jossa pormestari ja apulaispormestarit ovat päätoimisia. Tai kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävä on esimerkiksi puolipäivätoiminen tai päätoiminen.

– Tämä johtaa helposti siihen, että vallankäyttöasemat kasautuvat aika pienelle joukolle, mikä voi turhauttaa muita luottamushenkilöitä, Ruostetsaari arvioi.

Tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist ehtii usein valtuuston kokoukseen

Nykyisessäkin hallituksessa moni ministeri on myös valtuutettu. Tässä vielä esimerkit jokaisesta hallituspuolueesta ja ministerin osallistumisesta valtuuston kokouksiin.

Oululainen eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) on ollut poissa joka kolmannesta valtuuston kokouksesta.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on ollut poissa useammasta kuin joka kolmannesta Helsingin valtuuston kokouksesta, 29 poissaoloa.

Keski-Uudellamaalla Tuusulassa puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on ollut poissa joka kolmannesta valtuuston kokouksesta.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) on ollut poissa liki joka neljännestä Riihimäen valtuuston kokouksesta.

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r.) on yksi ahkerimmista ministereistä valtuustoissa.

Blomqvist on ollut poissa suunnilleen vain joka kuudennesta Raaseporin valtuuston kokouksesta. Hän on toiminut aiempina vuosina myös valtuuston puheenjohtajana tässä läntisellä Uudellamaalla sijaitsevassa kaupungissa.

Kunnissa on eroja valtuustotyössä. Esimerkiksi Raaseporissa ja Pertunmaalla kokouksia on vajaan neljän vuoden aikana pidetty harvemmin, 25 – 26 kertaa, kun Helsingissä kokouksia on kertynyt kohta 80.

Voit keskustella ministerien osallistumisesta kuntapolitiikkaan sunnuntaihin 28.2.2021 kello 23 asti. Napauta jutun jälkeen keskustele-painiketta.

