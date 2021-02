Koirat Alepan edessä -tili Instagramissa syntyi viikko sitten ja lähti hurjaan nousuun – söpöt postaukset innoittivat myös toisenlaista keskustelua

Koirat_alepan_edessä-tili on perustettu reilu viikko sitten. Perustajan mukaan tili syntyi hetken mielijohteesta.

Suurin piirtein näillä saatesanoilla on moni jakanut ja kommentoinut Instagramiin ilmestynyttä tiliä, jonka idea on hyvin yksinkertainen. Tilille postataan vain ja ainostaan kuvia ruokakaupan eteen odottelemaan jätetyistä koirista.

Koirat Alepan edessä -niminen Instagram-tili (siirryt toiseen palveluun) on perustettu reilu viikko sitten, mutta sillä on nyt jo päälle 11 000 seuraajaa eli yli kymmenkertaisesti enemmän kuin myymäläketjulla, johon sen nimessä viitataan.

Söpöt kuvat uskollisista karvakavereista ovat ihastuttaneet, mutta toisaalta: onko omaa koiraansa järkevää jättää kaupan eteen siksi aikaa, kun itse on ostoksilla?

Esimerkiksi Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY on tammikuussa julkaissut kannanoton (siirryt toiseen palveluun), jossa vedotaan, ettei koiraa jätettäisi "vieraiden armoille kauppojen eteen".

Tätä asiaa on pohtinut myös Koirat Alepan edessä -tilin perustaja.

Hän haluaa pysyä haastattelussa anonyymina, sillä keskustelu somessa voi käydä epäasialliseksi eikä hän halua saada henkilökohtaisia viestejä aiheesta.

– Tilin suosion myötä olen yrittänyt muodostaa tähän jotain kantaa. Että katsotaanko tässä söpönä jotain, mikä on vain surullista tai väärin, tilin perustaja toteaa ja jatkaa:

– Mielestäni se, että jättää koiran kaupan eteen lyhyeksi aikaa ei ole yksiselitteisesti väärin tai yksiselitteisesti oikein, mutta on tosi hienoa, että lemmikkien kohtelusta keskustellaan. Ylipäätänsä kysymys siitä, onko ok omistaa lemmikkiä, on mielestäni hankala ja mielenkiintoinen asia pohdittavaksi.

HESYn mukaan yksinolo vieraassa paikassa on koiralle stressaavaa, minkä lisäksi koira voi joutua varkauden tai muun kiusanteon uhriksi. Myös Kennelliitto on ottanut asiaan kantaa joitakin vuosia sitten.

Keskustelu eskaloitui entisestään toimittaja Tuomas Enbusken ansiosta. Enbuske suositteli tiliä Twitterissä, mutta myös ehdotti, että koirille pitäisi saada kauppojen eteen paremmat oltavat, kuten eri vuodenaikoihin sopivia koppeja ja vesiautomaatti.

Enbuskella on Twitterissä yli 240 000 seuraajaa, joten hänen sanomisillaan on laaja yleisö.

Mediapersoona myös merkitsi tviittiinsä suurimmat ruokakauppaketjut – jotka kaikki vastasivatkin ehdotukseen. Lidl kiitti vinkistä, S- ja K-ryhmät puolestaan kertoivat, että osassa ketjujen myymälöitä on jo jonkinlaisia koppiratkaisuja, kuten koirakatoksia ja koiraparkkeja.

Tämän päivän Insta-seurantasuositukseni on ehdottomasti Koirat Alepan edessä -tili! pic.twitter.com/r5s9cOvd3j — Tuomas Enbuske (@TuomasEnbuske) 23. helmikuuta 2021

Kauppaketju, joka rakentaa oviensa eteen talvella lämmitetyt ja kesällä viilennetyt kopit koirille vesiautomaatein, saa 240 000 Twitter-seuraajani (humble brag) rakkauden maksutta!

Ja näitä on jo ollut Savossa, niin sen pitäisi olla mahdollista. @sryhma @kkauppias @LidlSuomi https://t.co/Tp9GDGCHqH — Tuomas Enbuske (@TuomasEnbuske) 23. helmikuuta 2021

Omistajaansa odottelevat turret herättävät monenlaisia tunteita

Mutta mikä on Koirat Alepan edessä -tilin suosion salaisuus? Miksi menemme sekaisin kaupan edessä nyhjöttävistä, kaihoisasti katsovista koirista tai iloisesti häntäänsä heiluttavista hauvoista?

– Kaupan edessä olevat koirat ovat todella tunnistettava ilmiö kaupungissa, ja omistajaansa odottava lemmikki herättää tunteita, pohtii tilin perustaja.

Ja nimenomaan monenlaisia tunteita.

– Voin tulla tosi iloiseksi nähdessäni jonkun reippaan ja rauhallisen odottajan. Osa näyttää siltä kuin ne olivat suorittamassa jotain suurta tehtävää. Ne ovat mielestäni huvittavan ja hellyyttävän näköisiä. Toisaalta tuntuu tosi pahalta, jos näen, että koira on peloissaan tai jos se on esimerkiksi jätetty kuumalla ilmalla ulos.

Tilin perustaja myöntää olevansa koirafani. Hän sanoo tuntevansa monet asuinalueensa koirat nimeltä ja käyvänsä "koirakävelyillä" turreja bongaamassa.

Lähikauppansa edessä odottavia koiria tilin perustaja on kuvannut useamman vuoden ajan. Hänellä oli jo ennen Koirat Alepan edessä -tilin perustamista samanniminen kansio puhelimessaan.

Instagram-tili syntyi hetken mielijohteesta. Aluksi hän ajatteli postaavansa vain omia kuviaan, mutta kävi ilmi, että moni muukin on kuvannut haukkuja kauppojen edessä. Tällä hetkellä siis myös seuraajien kuvat pääsevät julki.

On vielä yksi kysymys. Tilin perustajan mukaan hyvin polttava sellainen.

Instagram-tilin nimessä mainitaan tietty myymäläketju. Hyväksytäänkö jakoon kuitenkin myös kuvat K-marketin tai Lidlin edestä?

– Selkeyden vuoksi pitäydyn alkuperäisessä rajauksessani, mutta tästä tulee paljon painetta ympäri Suomea. Nyt esimerkiksi tiedän, että Kuopiossa ja Tampereella on vain Saleja, tilin perustaja sanoo.

S-ryhmään kuuluvia Alepa-myymälöitä sijaitsee lähinnä pääkaupunkiseudulla ja osassa naapurikuntia. Muualla Suomessa samanlaiset lähikaupat kulkevat Sale-nimellä.

