Ranuan eläinpuiston uusin asukas on jääkarhu Nord

Nord tuli Ranualle Tanskasta, mutta se on syntynyt Moskovassa. Ranuan eläinpuisto

Se hetki, kun Nord tuli Ranualla ulos kuljetuslaatikostaan, oli jännittävä.

– Se näytti pohtivan, pitäisikö sittenkin mennä takaisin laatikkoon. Lopulta se päätti jäädä pesätilan puolelle. Siitä alkoi kotiutuminen, Ranuan eläinpuiston intendentti Heini Niinimäki kertoo.

15-vuotias jääkarhu Nord saapui Ranualle maanantaina tanskalaisesta Skandinavisk Dyreparkista.

Jo tiistaina se tuli hoitajien luo ja otti kalterien välistä vastaan herkkuja.

– Leipää siinä oli, ja leivän päällä hunajaa.

Seinänaapurina Venus

Niinimäen ensivaikutelma on, että Nord on rauhallinen jääkarhu-uros. Se on ottanut uuteen kotiin muuttamisen tyynesti vastaan.

– Ruokakin on maistunut. Se on syönyt lihoja ja lohta, Niinimäki kertoo.

Ranuan eläinpuistossa on myös toinen jääkarhu, naaras nimeltä Venus. Jos kaikki sujuu hyvin, Nord pääsee tutustumaan Venukseen lähemmin keväällä.

Pienimuotoista tutustumista on jo tapahtunut.

– Ne ovat kuulleet ja haistaneet toisensa ja hoksanneet, että viereisessä aitauksessa onkin lajitoveri, Niinimäki sanoo.

Venus-jääkarhu on saanut Ranualla jo kaksi pentua, Ranzon ja Sisun, jotka on sittemmin siirretty eläinpuistoihin muualle. Ranuan eläinpuisto / Marko Junttila

Hitaasti hyvä tulee

Keskiviikkona Nord pääsi ensimmäisen kerran ulkotarhaan. Aidan raoista Nord ja Venus ovat myös nähneet toisensa.

Tutustuminen jatkuu niin, että jääkarhut saavat aluksi vuorotellen käyttää samoja tiloja, jotta ne tottuvat toistensa hajuun.

Kun tunnelma on rauhallinen ja kemiat kohtaavat, Nord ja Venus pääsevät samaan isoon ulkotarhaan.

– Se on aina jännä paikka. Joskus saattaa aluksi tulla pientä sanomista, Niinimäki kertoo.

Toistaiseksi Nord ja Venus asuvat omissa aitauksissaan. Jääkarhunpentuja ei ole odotettavissa vielä tänä vuonna.

Eläintarhat suojelevat lajeja

Moni eläinpuisto ja -tarha osallistuu lajiensuojeluhankkeisiin. Niin myös Ranuan eläinpuisto, joka on mukana Euroopan eläintarha- ja akvaariojärjestö EAZA:n uhanalaisten lajien suojeluohjelmassa EEP:ssä.

– Ajatus on, että lajikoordinaattorit pohtivat, mihin tarhaan eri eläimiä on järkevä sijoittaa, ja minkä lajien annetaan lisääntyä. Sillä tavoin eläimet pysyvät geneettisesti riittävän monipuolisina ja kanta sopivan kokoisena, Niinimäki kertoo.

Jääkarhu on Niinimäen mukaan luontainen ja hyvä valinta lajiksi Ranuan eläinpuistoon, Lappiin.

– Monet eläintarhat sijaitsevat eteläisemmillä alueilla. Meillä on arktinen ilmasto, joka on jääkarhulle mahdollisimman luonnonmukainen elinympäristö. Siksi se sopii meille lajina oikein hyvin.

Nord on jo nauttinut lumesta, jota Ranualla on tänä talvena paljon.

– Se meni tänään heti ensimmäisten minuuttien aikana ulkona mahaliukua ja kieri hangessa. Se kertoo, että kotiutuminen on alkanut mukavasti, Niinimäki iloitsee.