Ovatko rokotteen metsästäjät auttavia enkeleitä vai itsekkäitä riistäjiä? Los Angelesissa koronarokotetta jonotetaan päiväkausia

LOS ANGELES Tuhannet toiveikkaat ympäri Yhdysvaltoja unelmoivat saavansa koronarokotteen, vaikka he ovat ikänsä, terveydentilansa ja ammattinsa takia jonon hännillä.

Odotetumpaa hitaampi rokotustahti on saanut monet yrittämään rokotteen nappaamista, ennen kuin heidän vuoronsa tulee. Rokotteen metsästäjksi kutsutut ihmiset sanovat jonottavansa ylijäämärokotteita, jotka muuten menisivät roskiin. Joidenkin mielestä kyse on kuitenkin silkasta itsekkyydestä.

Vajaan 40 miljoonan asukkaan Kaliforniassa on rokotettu runsaat 7,3 miljoonaa ihmistä eli 14,3 prosenttia väestöstä. Kalifornia on jäljessä muista osavaltioista: esimerkiksi Alaskassa ainakin yhden annoksen on saanut jo 21 prosenttia asukkaista.

Los Angelesissa on rokotettu lähes 19 prosenttia väestöstä. Tällä hetkellä vain yli 65-vuotiaat ja terveydenhoitoalan työntekijät ovat oikeutettuja saamaan rokotuksen kaupungissa ja koko Los Angelesin piirikunnassa.

Maaliskuun alussa vuoroon tulevat myös opettajat, pelastustyöntekijät, ravintola-alan ja kauppojen työntekijät sekä muut välttämättömissä tehtävissä toimivat.

Rokotetta ei ole vieläkään tarpeeksi saatavilla, ja puolet lähiaikoina tulevasta 2,6 miljoonasta rokoteannoksesta on varattu toista pistosta odottaville.

Rokotteen saaminen kuin lottovoitto

Riskiryhmässä diabeteksen takia oleva 72-vuotias Elon Sasaki ei onnistunut saamaan rokotusaikaa lähiapteekkiinsa Los Angelesin pohjoispuolella. Niinpä hän jonotti neljänä päivänä apteekin ulkopuolella toivoen saavansa rokotteen, jos sitä jäisi jostain syystä yli.

Elon Sasaki toipuu rokotuksen saatuaan Compton Collegen jumppasalissa. Johanna Juntunen

– Olin rokotteen metsästäjä, mutta minulla ei ollut tuuria, Sasaki naurahtaa Ylelle.

Sasaki toipuu juuri rokotuksesta, sillä hän sai ajan uudesta massarokotuskeskuksesta Compton Collegessa. Vaikka se on 40 kilometriä Sasakin kotoa, hän ei epäröinyt hetkeäkään mennä paikalle.

– Uskon, että kuolisin, jos en olisi saanut rokotetta ja sairastuisin, toteaa Sasaki lakonisesti.

Yhdysvalloissa on menehtynyt koronaan jo yli puoli miljoonaa henkeä.

Maassa käytetään Pfeizer-Biontechin ja Modernan rokotteita. Ensin mainittu säilyy jääkaapissa vain viisi vuorokautta ja Modernan 30 päivää. Molemmat rokotteet on käytettävä kuuden tunnin sisällä sen jälkeen, kun pullo on lävistetty (Moderna) tai rokote laimennettu (Pfeizer-Biontech).

Rokotetta saattaa mennä hukkaan, jos ajan varannut henkilö ei tule paikalle, ajanvarausjärjestelmään tulee häiriöitä tai säilyvyys lyhenee sähkökatkon takia.

”Mikä tahansa käsivarsi on parempi kuin roskakori”

Lääkäriksi opiskeleva Brad Johnson havahtui rokotehävikkiin ja perusti vaccinehunter.org-verkkosivut sekä vastaavan Facebook-ryhmän New Orleansiin.

Nyt ryhmiä on jo 46 ympäri maata. Niihin kuuluu yli 130 000 jäsentä. Johnson sai idean Tel Avivissa asuvalta ystävältään.

Lääketieteen opiskelija Brad Johnson perusti Vaccinehunter.org verkkosivut auttamaan koronarokotuksen haluavia löytämään hukkaan meneviä annoksia. Kuvakaappaus Zoomista. Kuvakaappaus Zoomista

– Hän postasi sosiaaliseen mediaan, miten Israelin massarokotuspaikoilla valmisteltiin liian monta annosta päivää kohden. Sen myötä syntyi ryhmiä, jotka auttoivat rokotuksen haluavia saamaan hukkaan menossa olevat annokset, Johnson kertoo Ylelle Zoom-videohaastattelussa.

Hän tajusi, että sama kuvio tulisi toistumaan kaikkialla. Israelin malli osoitti ruohonjuuritason ryhmien tehokkuuden ja tarpeellisuuden.

– Kaikki eivät metsästä rokotetta itselleen, vaan osa on rokote-enkeleitä, joiksi he itseään kutsuvat. He auttavat ajanvarauksessa niitä, joilla on teknisiä tai muita vaikeuksia. Mielestäni on uskomattoman hienoa, että he auttavat ventovieraita.

Johnson, joka itse sai rokotteen yliopistonsa kautta, ei näe rokotteen metsästyksessä mitään varjopuolia.

– Ajatuksena on, että mikä tahansa käsivarsi on parempi kuin roskakori. Painopiste on ylijäävissä rokoteannoksissa. Pidän järkyttävänä, että annoksia menee hukkaan, jos kukaan rokotusvuorossa oleva ei ole enää jonossa.

Monet lääkärit ovat samaa mieltä Johnsonin kanssa, kunhan ylijäämärokotteen metsästäjät eivät yritä kiilata ajanvarauksen tehneiden edelle. Sitäkin tapahtuu. Osavaltioiden varausjärjestelmissä on aukkoja ja kriteerejä voidaan kiertää. Väärinkäytöt jatkuvat edelleen, vaikka osa puutteista on korjattu.

Floridassa kaksi nuorehkoa naista yritti saada rokotteen pukeutumalla vanhuksiksi. Metsästäjiä on tullut myös muista osavaltioista ja Meksikosta.

Rokotteen saaminen tuo mielenrauhan

South Centralissa sijaitsevan Kedren Community Care -klinikan ulkopuolella kiemurtelee satojen metrien jono, jossa turvavälit ovat minimissä.

Ajanvarausjonon toisella puolella on väljempi jono, joka koostuu pääosin nuorista valkoihoisista rokotteen metsästäjistä. Lähes kaikilla on retkituoli, eväitä, kirjoja ja muuta viihdykettä mukana. Monella on edessään kannettava tietokone ja kännykkä.

26-vuotias Angela Bautista on miehensä Enzon kanssa jonon etupäässä, koska he saapuivat paikalle jo kello 6.30 Los Angelesin itäpuolelta. Bautista oli alun perin rokotteen metsästämistä vastaan.

Enzo ja Angela Bautista toivovat saavansa koronarokotuksen, jos sitä jää yli. Johanna Juntunen

– Kuulin rokotteen metsästäjistä paikallisuutisissa, sitten Facebook-ryhmiltä. Siellä monet kertoivat saaneensa jäljelle jääneen rokotteen ilman ajanvarausta juuri ennen klinikoiden sulkemisaikaa.

– Tämän klinikan lääkärit ovat hyvin tarkkoja siitä, että rokotetta ei mene hukkaan. Listan kärkipäässä ovat lähistön asukkaat, jotka tarvitsevat rokotteen. Tästä syystä muutin mieleni, Angela Bautista kertoo.

Rokotteen saaminen on Bautistalle niin tärkeää, että hän on valmistautunut jonottamaan vaikka useamman päivän.

– Rokotus suojaisi itseäni ja perhettäni, joten olisin sen myötä rauhallisemmalla mielellä.

”Itsekkyys on korostunut pandemian aikana”

South Centralin asukkaista valtaosa on mustia ja latinoja. Nämä ryhmät ovat kärsineet eniten pandemiasta ja saaneet vähiten rokotuksia. Monet eivät tiedä, että ovat rokotusvuorossa, eivät osaa käyttää internetia tai pääsevät liikkumaan vain kotinsa lähistöllä.

St. John’s Well Child and Family Center -terveyskeskuksella on alueella 15 klinikkaa ja rokotuspaikkaa vähempiosaisten palvelemiseksi. Se on suurin Los Angelesin eteläpuolella toimiva terveyskeskus, jossa on rokotettu yli 30 000 ihmistä. Heistä 92 prosenttia on mustia ja latinoja.

Keskusta johtava lääkäri Jim Mangia on jyrkästi rokotteen metsästystä vastaan.

– Se estää eniten rokotteita tarvitsevia yhteisöjä saamasta niitä. Klinoidemme edessä jonottaa satoja rokotteen metsästäjiä joka päivä. He ovat hyvin toimeentulevia valkoisia, jotka asuvat hyvillä asuinalueilla. Heillä on aikaa jonottaa rantatuoleissaan kannettavat tietokoneet sylissä. Olemme sanoneet heille, että rokotetta ei tipu, Mangia sanoo Ylelle uuden rokotepaikan avajaisissa Comptonissa.

Lääkäri Jim Mangia tutustuu uuteen rokotekeskukseen Compton Collegessa. Claude Budin-Juteau

Kedren-klinikoilla, Los Angelesin kaupungin tai apteekkien tarjoamassa rokotevarausjärjestelmässä ei ole jonotuslistaa. Jos aikoja ei ole, on vain yritettävä uudestaan niin kauan kunnes onnistuu. Käytäntö vaihtelee suuresti sairaaloista terveyskeskuksiin. St. John's on ensimmäisiä jonotuslistan käyttöönottajia.

– Emme ole heittäneet yhtään rokoteannosta pois aloitettuamme rokotukset kuusi viikkoa sitten. Paikalliset asukkaat, joita palvelemme, tulevat klinikalle hetken varoitusajalla, vakuuttaa Mangia.

Lääkäri syyttää rokotteiden metsästäjiä itsekkäiksi.

– He aiheuttavat ruuhkaa ja häiriötä. Jotkut eivät suostu pitämään maskia. Itsekkyys on korostunut pandemian aikana, mitä on vaikea sietää. Tärkeintä on ajatella, miten pääsemme takaisin normaaliin, saamme laumasuojan ja suojelemme niitä lähimmäisiämme, jotka ovat kärsineet eniten, sanoo Mangia.

