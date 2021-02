Koronan pelätään aiheuttavan hoitajien joukkotrauman – sen vaikutukset olisivat Suomen terveydenhuollolle katastrofi

Hoitajan tuntema pelko pysäytti Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Sally Leskisen viime keväänä. Maakunnan keskussairaalassa valmistauduttiin koronapotilaiden tungokseen, jolta lopulta vältyttiin.

Leikkaussalihoitaja oli pikakoulutettu kahdessa viikossa tehohoitajaksi. Hoitaja pelkäsi potilaan kuolevan, jos hän ei osaisikaan käyttää hengityskonetta paineen alla oikein.

– Silloin ymmärsin, että erilaisia tukitoimia tarvitaan. Pitkässä kriisissä vaikutukset näkyvät vähän myöhemmin, Leskinen kertoo.

Johtajaylilääkäri puhuu koronapandemian aiheuttamasta joukkotraumasta, joka leijuu koronan kanssa työskennelleen sote-henkilöstön yllä.

Kanta-Hämeen keskussairaalan johto Sally Leskisen johdolla kiertää tasaisin väliajoin osastoilla kuuntelemassa työntekijöitä ja keskustelemassa heidän kanssaan. Ville Välimäki / Yle

Trauman vaikutuksia suitsimaan on hahmoteltu tukiohjelma.

– Ohjelman tarkoitus on estää alan ja alalle haluavien ihmisten valuminen pois koronan henkisen kuormituksen hoitamattomuuden vuoksi, Leskinen kiteyttää.

Hänen mukaansa koronan riivaamista paikoista ympäri maailman tunnistetaan, että sote-työntekijöiden psykologinen kuormitus voi jatkua pitkään.

– Se saattaa aiheuttaa jopa traumaperäisen stressihäiriön.

Kymmenen asiantuntijan koordinaatioryhmä lähetti ohjelmasuunnitelman sosiaali- ja terveysministeriölle tiistaina. Ministeriöltä toivotaan hankkeeseen rahoitusta ja yhteistyötä.

"Meillä ei ole varaa olla tekemättä mitään"

Joukkotrauman ennakointi perustuu kansainvälisen sairaanhoitajaliiton (ICN) tutkimuksiin (siirryt toiseen palveluun). ICN arvioi, että korona aiheuttaa hoitajien yli pyyhkivän ahdistuneisuuden ja masennuksen aallon. Jos 10–15 prosenttia sairaanhoitajista lopettaa työnsä pandemian seurauksena, maailmaa uhkaa 14 miljoonan sairaanhoitajan pula 2030 mennessä.

Tukiohjelman ideoinut ryhmä laski, että Suomessa se tarkoittaisi 10 000 hoitotyön ammattilaista vähemmän. Se olisi luja isku Suomelle, joka tarvitsee joka tapauksessa 30 000 uutta hoitajaa vuoteen 2030 mennessä. Tilannetta mutkistaa entisestään pandemian aiheuttama hoitovelka ja poikkeustilanteesta palautuminen.

– Meillä ei ole varaa olla tekemättä mitään. Nyt pitäisi perustaa nopean toiminnan joukko, jotta tämä tuki saadaan mahdollisimman nopeasti toimintaan, sanoo LAB-ammattikorkeakoulun johtava asiantuntija Susanna Tella. Hän ja Sally Leskinen ovat tukiohjelman johtohahmot.

Apulaisosastonhoitaja Satu Lukkala sanoo, ettei korona ole sote-alan kriisiä aiheuttanut, mutta se on painava lisätaakka. Lauri Rautavuori / Yle

Joka kolmas sote-työntekijä pelännyt koronan vuoksi Joka kolmas sote-työntekijä on koronan takia pelännyt terveytensä puolesta työssään. Pelkoa kokivat enemmän nuoret kuin iäkkäät työntekijät. Vajaa 40 prosenttia vastaajista koki koronan lisänneen työmäärä. Hoitajien kohdalla prosentti on vielä isompi. Sairaanhoitajista, terveydenhoitajista ja kätilöistä yli puolet pelkää, että työmäärä ylittää sietokyvyn. Osuus on noussut vuodesta 2019 muutamalla prosentilla. Sietokyvyn ylittämistä pelkäävät myös palautuivat työstä muita huonommin. Suomalaisen sote-henkilöstön henkistä vointia kartoitettiin viime vuoden marraskuussa. Työterveyslaitoksen kyselyyn (siirryt toiseen palveluun) vastasi lähes 25 000 sote-työntekijää. Lähde: Työterveyslaitos

Ilmassa oli paniikkia, kun pandemia rantautui Suomeen viime keväänä. Ohjeet vaihtuivat päivittäin ja hoitajat pelkäsivät oman ja läheistensä terveyden puolesta. Kesällä tartuntaluvut talttuivat ja hoitajien henkinen taakka helpottui – mutta vain hetkeksi.

– Kevät meni adrenaliinipiikissä. Nyt se ahdistus, että ei jaksaisi enää, nostaa päätään. Ihmiset ovat väsyneitä, kuvailee Kanta-Hämeen keskussairaalan tehohoidon apulaisosastonhoitaja Satu Lukkala.

Luukkalan mukaan taukohuoneessa kuulee aika ajoin puhetta alan vaihdosta.

– Vaikka se on puolivitsiä, osa varmaan miettii sitä ihan tosissaan.

Mikä avuksi?

Kuinka Suomi välttää joukkotrauman povatut vaikutukset sote-alalle?

Tukiohjelman ensimmäinen tavoite on tunnistaa tarkemmin koronan vaikutukset alaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä eri ammattiryhmien välillä. Sen pohjalta kehitetään laaja-alainen henkilöstölle ja alan opiskelijoille tarkoitettu turvallisuuden ja hyvinvoinnin tukiohjelma.

Yhden tukimuodon pohjana toimisi second victim -malli, jota Sally Leskinen on tuonut Suomeen. Mallin ajatus on, että virheen sattuessa terveydenhuollon työntekijää tuetaan niin, ettei tämän ura katkea tehdyn virheen luoman kriisin takia.

– Yksittäistilanteen työkaluja voidaan käyttää myös laaja-alaisen kriisin hoitoon, johtajaylilääkäri täsmentää.

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin työpaikka on Kanta-Hämeen keskussairaala, joka olisi ohjelman pilottisairaala. Pilottiin halutaan mukaan myös toinen sairaanhoitopiiri.

Kanta-Hämeen keskussairaalan teho-osastolla on tällä hetkellä kaksi koronapotilasta. Lauri Rautavuori / Yle

Oman sairaalansa tilanteessa Sally Leskinen näkee kaksi puolta.

– Yksikkötasolla yhteistyö pelaa ja rivit ovat yhteneväiset, mutta yleinen ilmapiiri on raskas. Työn raskautta ei huomioida riittävästi.

Voit keskustella aiheesta perjantai-iltaan kello 23:een saakka.

