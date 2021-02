Opiskelijoiden koronaryppään tartunnoista suurin osa virusmuunnosta Lappeenrannassa – virusvariantin muoto edelleen epäselvä

Opiskelijoiden koronaryppäässä on kyse tartunnoista, jotka alkoivat levitä opiskelijapiireissä toissa viikolla. Kuvituskuva.

Opiskelijoiden koronaryppäässä on kyse tartunnoista, jotka alkoivat levitä opiskelijapiireissä toissa viikolla. Kuvituskuva. Toni Pitkänen / Yle

Opiskelijoiden koronavirusryppäässä on varmistunut tähän mennessä yhteensä 49 tartuntaa.

Suurin osa Lappeenrannassa todetun opiskelijoiden koronavirusryppään tartunnoista on koronaviruksen muunnosta. Positiivisista näytteistä 75 prosenttia on virusvarianttia.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa ei vielä tiedetä, mikä virusvariantti on kyseessä.

– Tulosten sekvensointi valmistuu vasta ensi viikon lopulla, kertoo Eksoten ylilääkäri Sami Raasakka.

Aiemmin Etelä-Karjalassa on todettu herkemmin tarttuvaa koronaviruksen brittimuunnosta.

Opiskelijoiden koronavirusryppäässä on varmistunut tähän mennessä yhteensä 49 tartuntaa. Eksoten mukaan tartuntarypäs on rauhoittumassa.

Tartunnat alkoivat levitä opiskelijapiireissä toissa viikolla.

Ryppään on katsottu alkaneen kylpyläreissusta, jonka opiskelijaporukka teki vapaa-ajallaan. Sen jälkeen tartunnat ovat levinneet opiskelija-asunnoissa.

Ilmaantuvuusluvut kasvussa

Ylilääkäri Sami Raasakan mukaan koronan ilmaantuvuusluvut ovat Etelä-Karjalassa jyrkässä kasvussa. Myös positiivisten näytteiden osuus kaikista otetuista koronavirusnäytteistä ovat kasvussa.

Tästä huolimatta alueellinen tilannekuvaryhmä (siirryt toiseen palveluun) totesi tiistaina, että maakunta on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa. Vaikka tartuntojen määrä on kasvanut, ne ovat kohdistuneet rajattuun opiskelijayhteisöön ja ne on saatu jäljitettyä tehokkaasti.

Lue myös:

Lappeenrannan korkeakouluilla osattiin varautua joukkoaltistumiseen – "Olemme todella tyytyväisiä, että pääsimme näinkin pitkälle ilman suurempia ryvästymiä"

Opiskelijoiden koronarypäs kasvanut Lappeenrannassa – tartuntoja todettu 43, lisää voi vielä tulla

Lappeenrannassa yliopisto ja ammattikorkeakoulu sulkevat kampuksensa kokonaan – syynä opiskelijoiden mukana kylpylästä levinneet koronavirustartunnat

Opiskelijaporukka lähti Holiday Club Saimaan kylpylään – nyt yli 10 opiskelijalla todettu koronatartunta