Reivejä siellä, reivejä täällä – tanssi jatkuu ja hiki virtaa Euroopassa, vaikka juhlijoita uhkaa paikoin jopa tuntuvat sakot

Poliisit ovat hajottaneet useissa Euroopan kaupungeissa bileitä, joita on järjestetty koronarajoituksista huolimatta. Laittomia reivejä on keskeytetty poliisin voimin ainakin Madridissa ja Lontoossa. Myös Suomessa on järjestetty vastaavia bileitä helmikuun aikana ainakin Helsingissä.

Aikaisemmin tänä vuonna juhlia järjestettiin uuden vuoden tienoilla muun muassa Lontoossa ja Lieuronissa Ranskassa. Ranskan jättitapahtumaan osallistui noin 2500 ihmistä. BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) juhlijoita tuli useista Euroopan maista.

Esimerkiksi Britanniassa viranomaiset uhkaavat sekä laittomien juhlien järjestäjiä että osallistujia kovilla sakoilla. Newsweek-lejden mukaan (siirryt toiseen palveluun) ainakin yhdestä tapahtumiasta on määrätty 15 000 punnan sakot.

Sisäministeri Priti Patel on hiljattain määrännyt uusia sakkorangaistusmuotoja. Juhliin osallistujille voidan märätä 800 punnan sakko ja järjestäjille 10 000 punnan sakot.

Loppukesälle on suunniteltu isoja tapahtumia useisiin maihin. Belgiassa ollaan järjestämässä Tomorrowland-festivaalia heinäkuussa ja Creamfileds Britanniassa elokuussa.

Helsingin poliisi: Bileitä verhotaan yksityistilaisuuksiksi

Myös Suomessa on juhlittu railakkaastikin vielä helmikuussa. 8. maaliskuuta alkaen hallitus on esittänyt sekä yli kuuden hengen ylisötilaisuuksien rajoittamista että yli kuuden hengen yksityistilaisuuksien välttämistä kolmen viikon ajan.

Koronasäännösten vastaisten teknobileiden jumputusta alkoi kantautua Helsingin poliisin korviin viime vuoden loppumetreillä.

– Tapauksia on noussut esiin ennen kaikkea joulun alla, kun koronasäännökset olivat tiukentuivat entisestään ja yleisötilaisuudet kiellettiin käytännössä kokonaan paitsi tietyin edellytyksin, kuvailee Helsingin poliisin hälytys- ja valvontayksikön päällikkö, ylikomisario Seppo Kujala.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kiristi marraskuun lopussa yleisötilaisuuksien rajoitukset lähes täyskieltoon, aivan välttämättömpiä kokouksia lukuunottamatta (siirryt toiseen palveluun).

Tilastoa teknobileiden määristä Helsingin poliisissa ei ole pidetty, mutta Kujalan mukaan yksittäisiä tapauksia tulee poliisin tietoon silloin tällöin. Poliisi ja Aluehallintovirasto saavat tilaisuuksista joko vinkkiä etukäteen tai ilmoituksen bileiden jo ollessa käynnissä.

Kujalan mukaan bileiden järjestäjät vetoavat yleensä siihen, että kyseessä on yksityistilaisuus.

– Näitä selvitellään aina tapauskohtaisesti, mutta pääsääntöisesti kyse on kyllä ollut yleisötilaisuuksista. Tilat on vuokrattu etukäteen, paikalle on kutsuttu satunnaisesti porukkaa ja joskus on pääsymaksuakin viritelty, Kujala kuvailee.

Esimerkiksi helmikuun alussa Helsingin poliisi kertoi aloittavansa esitutkinnan Helsingin Sörnäisissä sijaitsevassa juhlatilassa pidetyistä juhlista. Poliisi oli aluksi tyytynyt pitämään juhlia yksityistilaisuutena, mutta näkemys muuttui juhlien jälkeen tulleiden lisätietojen myötä. MTV Uutisten (siirryt toiseen palveluun) ja Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan kyseessä oli teknobileet, jotka järjestettiin farmasiaopiskelijoilta vuokratuissa kerhotiloissa.

Voiko poliisi yleisesti ottaen sakottaa juhlien järjestäjiä? Ylikomisario Kujalan mukaan se ei ole yksinkertainen asia.

– Lainsäädäntö on niiltä kohdin vähän hankala. Sanktioiden antaminen ei ole aivan yksiselitteinen asia. Poliisi selvittelee tapauskohtaisesti, täyttyykö rikos vai ei. Keskeistä on se, että bileet loppuvat ja osoitetaan, että tällainen toiminta ei voi jatkua.

Kujalan mukaan yleisesti ottaen bileissä on ollut muutamia kymmeniä nuoria aikuisia.

– Eivät ne ole olleet mitään ihan massiivisia tapahtumia ja toiminta on loppunut siinä kohtaa, kun poliisi on tullut paikalle.

