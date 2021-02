Tunturikeskusten yöelämä on "kaukana normaalista", rinteissä näkyy lapsiperheitä – infektioylilääkärin mukaan väenpaljous lisää silti koronariskiä Lapissa

Lappiin saapuvat lomalaiset ja kansainväliset rallitiimit nostavat riskiä sille, että koronaviruksen brittimuunnos alkaa levitä. Tällä hetkellä Lapissa on tiedossa kymmenen virusmuunnoksen tartuntaa, joista useimmat ovat Ruotsin akkutehtaan ryppäästä.

Lappiin saapuvat lomalaiset ja kansainväliset rallitiimit nostavat riskiä sille, että koronaviruksen brittimuunnos alkaa levitä. Tällä hetkellä Lapissa on tiedossa kymmenen virusmuunnoksen tartuntaa, joista useimmat ovat Ruotsin akkutehtaan ryppäästä. Annu Passoja / Yle

Talvilomaviikko on vasta puolivälissä, joten lomailuun liittyvät tartunnat näkyvät vasta ensi viikolla. Testimäärät ovat jo nousseet.

Hiihtolomakauden alettua on pohjoisessa liikkeellä poikkeuksellisen paljon muualta tulevaa väkeä. Etelä-Suomesta tulevien lomanviettäjien lisäksi Lappiin on saapunut rallikansaa Rovaniemellä ja Kemijärvellä viikonloppuna ajettavan rallin MM-osakilpailun vuoksi.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas pitää matkailijoita riskinä Lapin koronatilanteen kannalta

– Kun tulee paljon ihmisiä muualta Suomesta ja MM-ralliin ulkomailtakin, on riski että tartuntojen myötä muunnoksia tulee myöskin ja se voi muuttaa nopeastikin taudin etenemistä.

Etelä-Suomen talvilomalaisten lomaviikko on vasta puolivälissä, joten niihin liittyvät tartunnat näkyvät vasta ensi viikolla. Broas on erityisen huolissaan koronaviruksen brittimuunnoksesta, jota esiintyy pääkaupunkiseudulla paljon.

MM-rallin osallistujilta on löytynyt neljä koronatartuntaa, vaikka kaikki osallistujat joutuivat esittämään negatiivisen koronatodistuksen ennen maahan saapumistaan. Kahden tiimin osalta karanteenimääräys on voitu jo purkaa.

Levillä puolestaan K-kaupan työntekijän koronatartunta aiheutti koko kahdeksanhenkisen työntekijäporukan karanteenin.

Lapin koronatilanteen pelättiin kääntyvän huonommaksi myös joulun ja vuodenvaihteen lomamatkojen seurauksena. Uusia tartuntoja tuli kuitenkin vain vähän.

Lue lisää: Data paljastaa: pahentunut koronatilanne ei hillinnyt talvilomalaisten liikkumista – liikennemäärissä jopa huomattavaa kasvua

Lapsiperheet tunturikeskuksissa

Lapin tunturikeskuksissa on väkeä ensimmäisellä hiihtolomaviikolla, mutta meno on silti kaukana normaalivuosien vilkkaudesta.

Saariselällä vain osa ravintoloista on avoinna, väki asuu mökeissä ja hotelleissa on hiljaista. Ylläksellä afterski-elämä on hyvin rauhallista, vaikka väkeä rinteessä on jonkin verran.

– Viime viikolla oli vilkkaampaa. Nyt on ollut hyvin rauhallista, tällä viikolla liikkeellä taitaa olla enimmäkseen lapsiperheitä, sanoo Joiku Pubin baarimikko-karaokeisäntä Miikka Vartiainen.

Seurusteluravintola Bar Kaapissa työskentelevän Joona Piesasen mukaan tällä hetkellä liikkeellä olevan väen määrä on vain rippeet koronaa edeltäneestä.

– Yhtä vähän kuin normaalisti sesongin ulkopuolisen ajan hiljaisimpina päivinä.

Tavallista rauhallisempaa yöelämä on myös bilettäjien paikkana tunnetulla Levillä, jossa sielläkin matkailijat noudattavat maskisuosituksia (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).

Levillä Pub Hölmölässä on ollut normaalia hiljaisempaa, kuten muutenkin Lapin tunturikeskusten yöelämässä. Annu Passoja / Yle

Ravintoloissa ei seilata pöytien välillä

Selvä Pyy -ravintolan yrittäjä Marja Kaulasen mukaan korona-aika on saanut ravintolayrittäjät laittamaan mietintämyssyn päähän, jotta asiakkaita saataisiin paikan päälle.

– Joulukuussa meillä avattiin terassilla lämmitettävät talvihuoneet, joihin mahtuu kahdeksan hengen seurue. Kaiken voi tilata valmiiksi, jolloin henkilökunnan kanssa ei tarvitse olla tekemisissä kuin laskua maksettaessa, kertoo Kaulanen heidän ratkaisuistaan.

Viranomaisohjeiden vuoksi muun muassa ravintoloiden aukioloaikoja ja asiakaspaikkojen määrää on rajoitettu, käsidesiä on tarjolla ja maskeja on sekä henkilökunnalla että asiakkailla. Varovaisuus heijastuu myös asiakkaiden käyttäytymiseen.

– Enää ei seilata pöydästä toiseen kuin silloin aikanaan, kuvailee Joona Piesanen.

Korona-aikanakin Ylläksellä karaoke-laulaminen onnistuu, joskin poikkeusjärjestelyin.

– Mikit desinfioidaan jokaisen laulajan jälkeen, he laulavat lavalla erillään muista ihmisistä ja osa pitää maskia päällä myös laulun aikana, kertoo baarimikko-karaokeisäntä Miikka Vartiainen.

Inarissa tautitilanne on rauhallinen

Inarissa on rekisteröity vain kymmenkunta tartuntaa koko koronan ajalta eikä uusia tartuntoja hiihtolomalaisten lomaviikolla ole vielä havaittu. Hiihtolomakauden alkaessa on koronatesteihin hakeutuvien määrä kasvanut.

– Väkimäärä on Etelä-Suomen hiihtolomalaisten myötä kasvanut ja näytteenottomäärät ovat kolminkertaistuneet, kertoo Inarin johtava lääkäri Outi Liisanantti.

Vielä viime viikolla tehtiin parisenkymmentä testiä päivässä, maanantaista lähtien testejä on tehty yli 50 päivässä. Liisanantin mukaan osa on tullut kontrollimielessä testiin saatuaan kuulla altistumisestaan, osa on testauttanut itsensä flunssa- tai muiden oireiden vuoksi.

Inarin kunnan johtava lääkäri Outi Liisanantti harmittelee, että paikallisten into käydä koronatesteissä tuntuu hiipuneen. Vesa Toppari / Yle

Paikkakuntalaisten testiintulovalmius on Liisanantin mukaan hiipunut.

– Omat kuntalaiset ovat vähän nihkeämmin käyneet testeissä. Saatetaan soittaa että "flunssaa on ollut jo viidettä päivää, että pitäisikö jotain tehdä". Ohjeistushan on, että testiin pitää hakeutua pienissäkin oireissa, muistuttaa Liisanantti.

Inari on muuta maata pidempään ollut koronan kanssa tekemisissä. Outi Liisanantti oli yksi ensimmäisistä suomalaista, joka joutui työnsä puolesta tekemisiin koronaviruksen kanssa.

Lue lisää: Katso, miten koronavuosi alkoi: Inarin johtava lääkäri joutui tapahtumien keskipisteeseen, kun tuntematon virus saapui Suomeen

Kymmenen brittimuunnosta

Lapin sairaanhoitopiirin alueella testimäärät ovat olleet korkeat. Viime viikolla koronatestien kokonaismäärä oli infektioylilääkäri Markku Broaksen mukaan noin 5000. Tartuntojen määrä on lisääntynyt nopeasti viime ja toissa viikoilla.

– Voidaan olettaa, että vilkas tilanne jatkuu.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella on tähän mennessä tavattu kymmenen brittimuunnosta, joista seitsemän liittyy Skellefteån akkutehtaan tautiryppääseen. Myös kolme muuta tapausta ovat ulkomailta.

Mikäli tartuntojen määrä edelleen nousee, se lisää ikääntyvien ja riskiryhmien sairastumisia, joka puolestaan se heijastuu sairaalakuormitukseen.

– Meillä on se hyvä tilanne että 80-vuotiaat on jo aika lailla rokotettu Lapin alueella, mutta siitä alaspäin rokotukset on vielä aika lailla kesken, sanoo Markku Broas.

Uusimmat tiedot koronaviruksesta Lapissa löydät täältä. Tuoreimmat tiedot koko maan koronatilanteesta löytyvät tästä artikkelista.

