Katso suorana klo 9.15: tältä näyttää talvipäivän vietto retkiluisteluradalla, jonka tekeminen vaati keksijän taitoja

Kajaanin Vuottolahteen, Oulujärven jäälle on avattu toisena talvena peräkkäin retkiluistelurata. Luistelulenkille tulee pituutta seitsemän kilometriä ja radan leveys on 10 metriä. Radan ylläpidosta vastaa kyläläisten talkooporukka. Idean isä Henry Leinonen kertoo, että radalle ovat tervetulleita luistelemaan kaikki, oli sitten jalassa retkiluistimet tai vaikkapa hokkarit. Toimittaja on Arto Loukasmäki ja kuvaaja Mimmi Nietula.