Kuusi kysymystä johtavalle vaalivirkamiehelle – Voivatko yksittäisten kuntien tulokset johtaa oikeudenkäynteihin?

Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ovat viime viikkoina pohtineet kevään kuntavaalien järjestämistä.

Taustalla on paheneva koronavirustilanne, joka on nostanut esille kysymyksen siitä, voidaanko vaalit järjestää turvallisesti.

Puoluesihteereiden kokouksissa on noussut esille huoli siitä, voidaanko yksittäisten kuntien vaalitulos kiistää, jos iso osa kuntalaisista on koronataudin takia eristyksissä. Pienissä kunnissa tähän voi riittää pienikin määrä ihmisiä.

Toinen kysymys liittyy mahdollisiin oikeudenkäynteihin, joissa yksittäisen kunnan vaalituloksen pätevyyttä käydään läpi.

Kokouksissa on ollut läsnä myös oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen.

1) Voidaanko yksittäisten kuntien vaalitulosta pitää pätevänä, jos osa kuntalaisista eristyksissä, Arto Jääskeläinen?

– Tätä on pohdittu, tätä on analysoitu ja tästä on kysytty asiantuntijoilta arvioita. Tässähän täytyy muistaa, että äänioikeus on yksi asia ja äänioikeuden käyttömahdollisuus on toinen asia. Vaalilaissa säädetään siitä, miten äänioikeutta käytetään.

– Meillä on aina ollut se tilanne, että olivat järjestelyt millaiset tahansa, niin aivan kaikki eivät ole päässeet vaaleissa äänestämään.

– Nyt sitten näiden koronan takia eristettyjen tilanteessa on se erityispiirre, että määrät saattavat olla huomattavasti suurempia kuin aiemmissa vaaleissa.

– Siitä ei ole olemassa selkeää asiantuntija-arviota, miten se, että osa kuntalaisista olisi pois vaaleista, vaikuttaisi vaalien legimiteettiin.

– Lähtökohta kuitenkin on se, että he äänestävät, joilla on lainmukainen mahdollisuus äänestää. Silloin vaalien tulos on aina pätevä.

2) Voivatko laajat eristykset johtaa jopa oikeudenkäynteihin vaalituloksista?

– Tätäkin on meillä pohdittu. Meidän analyysi lähtee kuitenkin tällä hetkellä siitä, että on olemassa lainmukainen peruste sille, ettei eristyksessä oleva ihminen pääse äänestämään. Se löytyy tartuntatautilaista.

3) Eli koronan takia määrätty eristys on pätevä syy äänestysmahdollisuuden epäämiselle?

– Asetelma on se, että tartuntautilääkärin päätöksellä ihminen joutuu olemaan erillään muista ihmisistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) näkemyksen mukaan tällaisella henkilölle ei olisi muita terveysturvallisia äänestysmahdollisuuksia kuin nettiäänestäminen, jota meillä ei ole.

– Eli kun ollaan eristyksessä, niin silloin ollaan erillään muista ihmisistä. Silloin äänestämisen toimittaminen vaaliviranomaisten valvonnassa on mahdotonta.

4) Eikä nettiäänestämiseen olla menossa?

– Toistaiseksi ei olla menossa. Tällaisen järjestelmän laatiminen olisi teknisestikin useiden vuosien työ.

5) Onko eroja, miten ihmiset pääsevät äänestämään joko karanteenissa tai eristyksestä? (Eristytyksessä ihmiset on ohjattu terveydenhuollon hoitoyksiköissä saamaan muista erillään hoitoa, karanteenissa ihmiset on voitu käskeä kotiin toipumaan)

– Kyllä siinä on eroja. Karanteenissa olevien ihmisten äänestäminen on järjestettävissä.

– Siinä on kaksi vaihtoehtoa eli kotiäänestys, joka voi tapahtua terveysturvallisesti esimerkiksi pihalla. Sitten toisessa vaihtoehdossa varsinaisena vaalipäivänä voi pyytää äänestystä vaalipaikan ulkona.

6) Miten varaudutaan siihen, että mahdollisimman moni voisi äänestää?

– Lähdemme siitä, että kunnat ovat lisänneet äänestyspaikkoja ja jokainen paikka on koronaturvallinen.

– Äänestyspaikoilla huolehditaan turvallisuudesta siten, että siellä pidetään turvaväleistä huolta, käytetään käsidesiä, kasvomaskia, siellä on tuuletus ja paikkojen siivousta aika ajoin. Tällä on pyritty siihen, että jokainen äänioikeutettu voisi hyvillä mielin mennä äänestyspaikalle.

– Ja sitten olisi käytössä muutkin äänestystavat eli kotiäänestys, jossa vaalivirkailijat ovat erittäin hyvin suojattuja. Sen lisäksi on olemassa laitosäänestys eli vaalitoimikunta käy laitoksissa ottamassa vastaan ääniä. Näissä äänestyksissä koronaturvallisuudesta pidetään erittäin hyvää huolta.

