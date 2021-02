Sotkamossa on kummasteltu kapeita aurausjälkiä, joita ilmestyy lumisateiden jälkeen – tekijöiksi paljastui 11-vuotiaat potkuriaurojen kuljettajat

Sotkamossa Kainuussa on ihmetelty parin talven ajan kapeita ja mutkittelevia aurausjälkiä. Ne ovat ilahduttaneet muun muassa lenkkeilijöitä, jotka ovat päässeet kulkemaan aurattua polkua.

Harva on kuitenkaan aiemmin tiennyt, kuka on hyödyllisen teon takana.

Osa on tunnistanut auraajan Jimi Hyvöseksi. Alakoulun viidettä luokkaa käyvän Hyvösen kaverina teitä auraa Konsta Leinonen.

Pojat ovat tehneet omanlaisen aurauskaluston kiinnittämällä potkurin keulaan auran. He esittelevät kalustoaan jutussa olevassa videossa.

Hyvösen kelkassa on rekisterikilpi, jonka hän on löytänyt autotallista. Kuljettajien päällä on myös asiaan kuuluvat huomioväreillä varustetut työvaatteet.

– Joulupukki toi tämän, sanoo Jimi Hyvönen.

Konsta Leinonen pitää lumitöistä, ja se inspiroi kehittämään aurauskaluston. Hyvönen seurasi perässä ja teki isänsä kanssa oman vastaavan potkurin.

Ammattikuskit tervehtivät

Lumitöitä on riittänyt, sillä Sotkamo on ollut tänä talvena Suomen lumisimpia paikkoja.

Jimi Hyvönen heräsi torstaiaamuna jo viiden jälkeen, ja potkutteli kodin pihan kolaamisen jälkeen auraamaan lähellä olevia kevyenliikenteenväyliä.

Potkuriin asennetut valot helpottavat auraamista aikaisin aamulla, kun on vielä pimeää. Timo Sihvonen / Yle

Äiti Paula Hyvönen on seurannut tyytyväisenä vierestä, kun 11-vuotias poika tekee yhteisöllistä hyvää omaehtoisesti.

Myös isä Jouko Hyvönen on katsonut poikien lumitöitä ylpeänä. Isän mielestä on hyvä, että pojilla on järkevää tekemistä. Hän toivoo saman innostuksen jatkuvan aikuisuuteen saakka.

Ahkeruudesta on tullut hyvää palautetta naapureilta. Jouko Hyvösen työkaveri on esimerkiksi kiitellyt, kun työmatka pyörällä taittuu helposti valmiiksi putsatulla uralla.

– Pojat tietävät jo, missä ihmiset liikkuvat ja osaavat mennä sen mukaan.

Konsta Leinosesta on äitinsä Outi Korhonen mukaan iso apu myös kotona, kun poika tykkää kolailla.

– Hän on neljännessä polvessa isänsä puolelta innostunut rekoista.

Poikien harrastuksen ovat huomanneet myös isompaa kalustoa kuljettavat kollegat, ja Sotkamon kylänraitilla soivat torvet, kun pojat tulevat vastaan.

– Ihan kivalta se tuntuu, myöntävät potkuriaurojen kuljettajat.

Jatkossa pojat voivat itse vastata tervehdyksiin – heille on luvattu omat äänitorvet.

