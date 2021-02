Liikkumisrajoituksia jatketaan Euroopassa – EU-johtajat neuvottelevat koronatilanteesta tänään

EU on jäänyt pahasti jälkeen kansalaisten rokottamisessa verrattuna Britanniaan ja Yhdysvaltoihin.

BRYSSEL Koronapandemian kolmas aalto on totta useissa EU-maissa, ja siitä johtuen EU-kansalaisten liikkumista rajoitetaan yhä.

Saksa laittoi rajojaan kiinni maanantaina, mikä on herättänyt uudestaan huolen sisämarkkinoiden toimivuudesta. Virus ja sen useat variantit leviävät EU:n jäsenmaissa epätasaisesti. Siksi myös rajoitukset ja niiden purkamiset sahaavat.

EU-johtajat kokoontuvat tänään videoyhteyden äärellä miettimään miten unionin ja jäsenmaiden rokoteohjelmat saadaan vauhtiin ja rokotteiden tuotanto kasvuun.

EU on jäänyt pahasti jälkeen (siirryt toiseen palveluun) kansalaisten rokottamisessa verrattuna vasta eronneeseen Britanniaan sekä Yhdysvaltoihin.

Vuosi pandemiaa on lisännyt poliittisia paineita avata taloutta ja rajoja kaikissa jäsenmaissa, mutta EU-johtajien on etsittävä tasapaino terveyden ja talouden välillä. Huoli sisämarkkinoiden, eli tavaroiden ja ihmisten liikkumisen turvaamisesta, on jatkuva.

Ylen aamussa vieraillut eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kuvasi pandemiatilannetta kammottavaksi ja sanoi, että Euroopassa on meneillään kilpajuoksu virusmuunnosten ja rokotteiden välillä.

Jäsenmaisssa on puhuttu rokotetodistuksesta. Terveysasiantuntijoiden mukaan vielä ei ole tarpeeksi tietoa siitä levittääkö rokotettu henkilö kuitenkin virusta vai ei.

Komissio on peräänkuuluttanut myös EU:n solidaarisuutta. Huippukokouksen toisena päivänä perjantaina keskustellaan eteläisistä kumppanuuksista eli muun muassa siitä miten unioni voi auttaa Afrikkaa.

Tällä hetkellä, kun EU ei kykene rokottamaan edes kaikkia omia kansalaisiaan, on Afrikan avustaminen todennäköisesti enemmän poliittisen tahtotilan ilmaisu.

