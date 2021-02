Eurooppa-kirje: Edessä on jo toinen kevät ja kesä ilman lomailua muilla mailla – pandemian kolmas aalto on totta

Tilanne on kammottava, sanoi eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) Ylen aamussa torstaina. Menossa on ministerin mukaan kilpajuoksu rokotteiden ja virusmuunnosten välillä, katso keskustelu ja oma analyysini täältä.

Tilanne todella on kammottava. Pöydille ja hyllyille on kotona kertynyt laatikoita, joissa on maskeja. Vieressä seisoo aina pullo käsidesiä. Edelleenkään Belgiassa ei saa nähdä kuin yhtä ja samaa ihmistä kotitalouden ulkopuolella, sitä niin sanottua halikaveria – yksin asuvat voivat tavata kahta, mutta eri aikaan.

Kun Suomi päätti uudesta kolmen viikon sulusta 8. maaliskuuta alkaen, päätti Britannia aloittaa rajoitusten höllentämisen samana päivänä (siirryt toiseen palveluun). Britannia on ollut pandemian surkea oppilas, yli 120 000 kuollutta (siirryt toiseen palveluun), mutta nyt rajoituksia lähdetään purkamaan koulujen avaamisella.

Tämä juttu on osa Eurooppa-kirjesarjaamme, tästä linkistä voit kirjeen suoraan omaan sähköpostiisi. (siirryt toiseen palveluun)

Yhtä lailla Britanniassa kuin EU-maissakin lasten ja nuorten huonovointisuus on pandemian aikana lisääntynyt roimasti (siirryt toiseen palveluun). Tarpeellisen avun puute terveydenhuoltojärjestelmien taistellessa koronavirusta vastaan on saanut poliittiset päättäjät painostamaan hallituksia purkamaan rajoituksia. Erityisesti painotetaan koulujen ja harrastepaikkojen avaamista.

Kaikkialla Euroopassa haluttiin toisen aallon laineilla pelastaa joulu. Joulu oli ja meni hiljaisesti ja kotioloissa. Nyt näyttää, että yritetään pelastaa pääsiäinen. EU-johtajat neuvottelevat tilanteesta tänään ja huomenna videoyhteydellä.

Rokotustahti ja rokotteiden saatavuus EU:ssa on yhä hidas verrattuna esimerkiksi Britanniaan ja Yhdysvaltoihin. Uudet sulut muun muassa Suomessa ja Saksassa kertovat uusien virusmutaatioiden leviämisestä.

EU-maat eivät toistaiseksi ole päässeet yksimielisyyteen rokotetodistuksen käyttöönotosta rajoilla. Asiaa selvitetään. Rokotetodistus voisi mahdollistaa vapaamman liikkumisen kevään ja kesän lomakausien lähestyessä, mutta todistus ei ole pelkästään terveydellinen vaan myös oikeudellinen kysymys.

Kaikki eivät voi ottaa rokotetta. Kaikki eivät halua ottaa rokotetta. Siis mitä pitäisi tehdä?

Näillä näkymin on varauduttava siihen, että käytämme tämän vuoden maskeja ja käsidesiä, pidämme etäisyyttä kanssaihmisiin, käymme koronatesteisää, teemme töitä Zoomissa tai Teamsissä ja virvomme ja varvomme tämänkin pääsiäisen ihan vaan kotioloissa.

Jos EU-maat pystyvät tavoitteidensa mukaisesti saamaan rokotteita nopeammin ja rokottamaan nopeammin, voi olla jotain toivoa, että juhannustulilla nähdään.

Bon courage,

Susanna

Mikä on puhuttanut Euroopassa tällä viikolla? Lue seuraavaksi kollega Anna Karismon poimintoja.

#SOME: "Euroopan Trump" syytti saksalaistutkijaa valeuutisoinnista

Twitterissä nähtiin erikoinen nokkapokka keskiviikkona, kun Slovenian pääministeri Janez Janša otti tähtäimeensä saksalaisen EU-tutkijan. Pääministeri syytti Berliinin Delors-instituutin Lucas Guttenbergiä valeuutisoinnista ja liitti tviittiinsä propagandistisen videon, kun Guttenberg oli tviitannut Die Welt -lehden artikkelin (siirryt toiseen palveluun).

Artikkeli kertoo Janšan hyökkäyksistä (siirryt toiseen palveluun) Slovenian mediaa vastaan. "Lehdistönvapaus on uhattuna ei vain Unkarissa vaan myös Sloveniassa", Guttenberg kirjoitti melko viattomiksi saatesanoiksi. Guttenberg kuittasi pääministerille: "Mies, hanki elämä."

Slovenian heikentynyt sananvapaustilanne on ollut otsikoissa (siirryt toiseen palveluun) Euroopassa laajalti. Myös eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) arvosteli tällä viikolla maan kehitystä Politico-lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Janšaa on kutsuttu Euroopan Trumpiksi esimerkiksi siksi, että hän onnitteli Donald Trumpia vaalivoitosta ennenaikaisesti, ja on sittemmin levittänyt Twitterissä salaliittoteorioita (siirryt toiseen palveluun) demokraattien vaalipetoksesta.

Janša on Trumpin tapaan erittäin aktiivinen Twitterissä, joidenkin arvioiden (siirryt toiseen palveluun) mukaan jopa riippuvainen somesta. Suomalaiset tuntevat Janšan myös Patria-lahjusskandaalista.

FAKTA: Pörssiraha loikkasi Lontoosta manner-Eurooppaan

Amsterdam on onnistunut EU-finanssikeskuksista parhaiten kahmimaan (siirryt toiseen palveluun) osakekauppaa Lontoosta sen jälkeen, kun Britannia erosi EU:sta. Kuusi viikkoa brexitin jälkeen puolet Lontoossa aiemmin käydystä kaupasta on siirtynyt mantereelle.

Lontoon tappio on huima. Miljardien eurojen edestä pörssidiilejä on siirtynyt sieltä pois, koska Britannia ja EU eivät ole onnistuneet sopimaan yhteisestä sääntelystä brexitin jälkeen. Englannin keskuspankin johtajan mukaan (siirryt toiseen palveluun) on merkkejä siitä, että EU aikoo sulkea Britannian ulos finanssimarkkinoiltaan. Lue täältä (siirryt toiseen palveluun) Finanssialan selitys tilanteesta.

VIIKON VARRELTA: Tupakointi ja alkoholin myynti kielletty, hiihtokeskukset suljettu – koronarajoitukset ovat nyt hyvin erilaisia

Euroopan korkeimmalla sijaitsevassa laskettelukeskuksessa, Ranskan Val Thorensissa, hiihtohissit ovat kiinni. Sitkeimmät skimbaajat kiipeävät huipulle itse. EPA

Helsinki on ohittanut jo Berliinin koronatartuntojen määrässä ja kirii kiinni myös Tukholmaa. Lue eurooppalaisten kaupunkien vertailu täältä. Suomessa aloitetaan uudet sulkutoimet maaliskuussa.

Rajoitustoimet ovat nyt hyvin erilaisia eri puolilla mannerta. Esimerkiksi Ranskan Dunkerquessa ollaan viikonlopusta alkaen kotiarestissa (siirryt toiseen palveluun), ja alkoholin myynti ja juominen ulkona on kielletty (siirryt toiseen palveluun).

Hollannissa saa kutsua vain yhden vieraan päivässä kotiin. Italiassa ja Ranskassa Alppien hiihtohissit (siirryt toiseen palveluun) pysyvät kiinni, kun taas Sveitsissä, Itävallassa ja Andorrassa voi lasketella.

Ateenassa (siirryt toiseen palveluun) on ulkonaliikkumiskielto illasta aamuun, Madridissa on kielletty tupakointi ulkona, paitsi jos pystyy pitämään vähintään kahden metrin turvavälin muihin. Jotkut Espanjan kaupungit kieltävät (siirryt toiseen palveluun) kokonaan tupakoinnin terasseilla.

Vinkki: pysy pois Lontoon keskustasta juhannuksena, jos haluat välttää tungosta. Britannia ilmoitti maanantaina (siirryt toiseen palveluun) luopuvansa kaikista koronarajoituksista 21. kesäkuuta. Maa on rokottanut ihmisiä ennätysvauhtia (siirryt toiseen palveluun). Baarit, yökerhot ja klubit aukeavat juhannusviikoksi, ja luvassa saattaa olla bailausta (siirryt toiseen palveluun) läpi keskikesän öiden.

Politiikkaradiossa keskustellaan muun muassa tavasta, jolla EU:sta Suomessa keskustellaan. Ohjelmassa suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen puhuu asiaa: katsomme EU:ta ulkopuolelta, ikään kuin emme itse kuuluisi unioniin.

EU suunnittelee lainsäädäntöä (siirryt toiseen palveluun) Uber-kuskien, ruokalähettien ja muiden keikkatyöläisten työolojen (siirryt toiseen palveluun) parantamiseksi. Monet alustafirmat polkevat työntekijöiden oikeuksia, lue lisää täältä. Komissio aloitti eri osapuolten kuulemiset (siirryt toiseen palveluun) tällä viikolla. Esimerkiksi Britanniassa (siirryt toiseen palveluun) tuomioistuin päätti vastikään, että alustataloudessakin ihmisillä pitää olla oikeus muun muassa lepotaukoihin ja lomakorvauksiin. Suomessa asiasta on tehty vasta "virallinen linjaus".

Pistäydy korona-ajan Pariisissa tämän jutun kautta. Kaupungissa nähtiin viime vuonna rajuja mielenosoituksia eri syistä, nyt on hiljaisempaa. Euroopan "mielenosoitusten painopiste" on tällä erää Barcelonassa.

Italian suurlähettiläs tapettiin Kongossa. Luca Attanasio oli 43-vuotias. Hän oli saattueessa (siirryt toiseen palveluun), joka kuljetti ruokaa koululaisille väkivallan riivaamalla alueella. Kongossa on valtavat luonnonvarat. Maassa toimii yli sata aseellista ryhmää.

Hinnat ovat alkaneet nousta Euroopassa koronavuoden jälkeen. Nyt tsuumaillaan, kuinka pysyvästä ilmiöstä on kyse, täällä lisää aiheesta. Eurooppalaiset tehtaat siirtävät kohonneita rahtikustannuksia (siirryt toiseen palveluun) hintoihin ja suuret sijoittajat ovat varpaillaan (siirryt toiseen palveluun).

EU aikoo asettaa pakotteita venäläisille, jotka osallistuivat oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin vangitsemiseen – taas kerran. The Economist -lehdellä (siirryt toiseen palveluun) on hyvä pointti: EU ei ymmärrä omia valttejaan pelissä Venäjän kanssa.

Viro juhli itsenäisyyspäiväänsä tällä viikolla. Se sai itsenäisyytensä takaisin Neuvostoliiton romahtaessa 1991. Vesa Toijosen ohjaama Ulkolinjan jakso Tallinna 20.8.1991 palaa dramaattisiin tapahtumiin. Ohjelma löytyy Yle Areenasta.

Ravensbrückin keskitysleirin muuri Pohjois-Saksassa. EPA

Kolmannen valtakunnan ainoa naisille ja lapsille varattu keskitysleiri oli Saksan Ravensbrückissä. Entiset vangit kertovat naisvartijoiden poikkeuksellisesta julmuudesta ja sadismista – he saattoivat jopa tappaa vankeja paljain käsin. Dokumentti Ravensbrückistä löytyy Yle Areenasta, ja lauantaiaamuna se esitetään TV1:ssä.

ENSI VIIKOLLA on paljon tyhjää EU-kalenterissa

Maanantaina kokoontuu EU:n ja Albanian välinen yhteistyöneuvosto, jossa summataan Albanian edistymistä jäsenyysneuvotteluissa. Albanian tie jäsenyyteen on mutkikkaampi kuin sen kanssa EU-ovia kolkuttelevan Pohjois-Makedonian, joka sekään ei ole mutkaton (siirryt toiseen palveluun).

Tanska alkaa avata koronasulkuja hitaasti ensi viikolla (siirryt toiseen palveluun). Pienet kaupat saavat olla auki, isompiin pääsee vain ajanvarauksella. Kokoontumisrajoituksia on yhä, mutta esimerkiksi kulttuuritapahtumiin pääsee negatiivisella testillä. Kouluihin palataan osissa maata, mutta oppilaiden pitää tehdä koronatesti kahdesti viikossa.

Myös Sveitsissä (siirryt toiseen palveluun) pääsee ensi viikosta alkaen taas museoihin ja kauppoihin.

Piditkö Eurooppa-kirjeestä? Voit tilata sen tästä linkistä suoraan omaan sähköpostiisi. (siirryt toiseen palveluun)